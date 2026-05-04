Sorin Grindeanu susține că moțiunea de cenzură va întruni numărul necesar de voturi, chiar dacă nu toți susținătorii și-au asumat public această poziție. Liderul social-democrat a explicat că există parlamentari care nu au semnat moțiunea, dar o vor vota.

În același timp, acesta a atras atenția asupra unei situații inverse, în care unii semnatari ai moțiunii ar putea să nu voteze pentru demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Moțiunea de cenzură, inițiată de PSD, AUR și membri ai grupului PACE – Întâi România, a fost deja depusă și citită în Parlament în cursul acestei săptămâni. Votul decisiv urmează să aibă loc marți, într-o ședință a plenului reunit.

În acest context, declarațiile lui Sorin Grindeanu indică o strategie bazată pe negocieri individuale și pe mobilizarea unor voturi din afara semnatarilor oficiali, ceea ce menține incertitudinea asupra rezultatului final.

După votul asupra moțiunii, PSD va convoca Biroul Politic Național pentru a stabili mandatul cu care delegația partidului va participa la consultările de la Cotroceni cu Nicușor Dan.

O variantă luată în calcul este revenirea la guvernare, în funcție de configurația politică rezultată în urma votului. Totuși, conducerea PSD nu exclude nici scenariul rămânerii în opoziție, în cazul în care nu se conturează o coaliție funcțională.

În același timp, Sorin Grindeanu a subliniat că o eventuală participare a USR la guvernare depinde exclusiv de deciziile interne ale formațiunii conduse de Dominic Fritz.

Liderul PSD a respins categoric posibilitatea formării unui guvern PSD-AUR, cu Călin Georgescu în funcția de premier, calificând acest scenariu drept exclus din discuțiile actuale.

Tensiunile politice s-au amplificat după ce premierul Ilie Bolojan a criticat pozițiile recente ale liderului PSD, acuzând o lipsă de consecvență.

„Dacă m-aș lua după declarațiile domnului Grindeanu, aș constata că prin martie, când a fost la Bruxelles, a făcut o declarație că nu va exista nici o colaborare cu AUR, iar peste o lună constată că au semnat o moțiune de comun acord”, spune premierul.

Liderul liberal a adăugat:

„E greu cu consecvența și e bine să vedem ceea ce se va întâmpla în perioada următoare”.

Declarațiile evidențiază tensiunile dintre principalele forțe politice și ridică semne de întrebare privind stabilitatea unor eventuale alianțe post-moțiune.

Situația moțiunii este influențată și de deciziile individuale ale unor parlamentari care, deși au semnat documentul, anunță că nu îl vor susține la vot.

Liviu Fodoca, senator PACE, a declarat public că nu va vota moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan.

Aceeași poziție a fost anunțată și de șase parlamentari ai Partidului UNIT, ceea ce reduce șansele unei majorități clare și accentuează volatilitatea votului din Parlament.

Poziția senatorului Liviu Fodoca este detaliată într-un mesaj amplu, în care acesta explică refuzul de a susține moțiunea de cenzură.

„Stimați cetățeni, Nu sunt și nu voi fi niciodată instrumentul politic al PSD și nu voi susține, prin vot încercările de salvare politică ale unui sistem corupt care a distrus România. PSD în ultimii 35 ani a contribuit decisiv la slăbirea instituțiilor statului, la risipirea resurselor naționale și la îndepărtarea României de la un parcurs autentic de dezvoltare. În acest context, consider că actuala moțiune de cenzură nu reprezintă o schimbare de direcție, ci riscă să devină doar un instrument prin care se încearcă reabilitarea politică a urmașilor FSN-ului, fără asumarea responsabilității pentru deciziile care au generat nemulțumirea profundă a românilor. Acum, când s-a golit cămara și nu mai au ce să fure, PSD fuge de responsabilitate și încearcă să păcălească cetățenii, pozând în salvatori, când de fapt ei sunt cei vinovați pentru faptul că România a ajuns pe marginea prăpastiei. Românii nu mai pot fi convinși prin declarații de moment, ci au nevoie de fapte, de reforme reale și de o guvernare responsabilă, orientată spre cetățean. Din acest motiv, consider că este momentul ca sistemul politic bazat pe privilegii, sinecuri și jocuri de culise să fie trimis la coșul de gunoi al istoriei. PSD și toți urmașii lui Ion Iliescu, Petre Roman, Adrian Năstase și Liviu Dragnea trebuie să dispară din politica românească, în frunte cu Sorin Grindeanu, Marian Neacșu, Claudiu Manda, Paul Stănescu, Alfred Simonis sau Olguța Vasilescu.` Atât timp cât nu există o voință reală de reformă, atât timp cât nu există deschidere pentru o guvernare transparentă și responsabilă, nu voi participa la demersuri care au ca unic scop conservarea unui sistem politic care și-a pierdut credibilitatea. În calitate de senator și reprezentant al cetățenilor, voi susține doar acele inițiative care aduc schimbare și care pun pe primul loc interesul românilor, nu supraviețuirea politică a unor structuri corupte care care vor să continue să jefuiască banul public. Dacă reforma PSD înseamnă doar înlocuirea unor oameni cu alții, fără modificarea mecanismelor care au generat disfuncționalitățile actuale, atunci nu vorbim despre reformă, ci despre continuitatea sistemului corupt care a căpușat acest stat. România are nevoie de un nou început, bazat pe responsabilitate, integritate și respect față de cetățeni. Orice altă abordare nu face decât să prelungească o stare de fapt pe care românii au respins-o deja”, a scris acesta.

