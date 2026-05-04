Primele fisuri apar în rândul Opoziției înaintea votului decisiv asupra moțiunii de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan. Mai mulți parlamentari care au susținut inițial demersul PSD-AUR anunță acum că nu vor vota pentru demiterea Executivului, invocând lipsa unei alternative clare de guvernare.

Este vorba despre șase parlamentari ai partidului UNIT, formațiune apărută după desprinderea unor aleși de pe listele POT. Aceștia susțin că nu pot susține o moțiune care nu oferă soluții concrete și critică inițiativa politică lansată de PSD în parteneriat cu AUR.

Parlamentarii afirmă că au analizat propunerea și au purtat discuții atât cu inițiatorii moțiunii, cât și cu premierul Ilie Bolojan, înainte de a lua decizia de a nu susține votul împotriva Guvernului.

Acesta a precizat că a avut inclusiv discuții directe cu premierul Ilie Bolojan, în urma cărora nu au rezultat indicii privind schimbări de direcție în politicile guvernamentale.

„Am avut, de asemenea, discuții directe cu premierul. Ni s-a confirmat că nu există intenția de a modifica politicile actuale. În aceste condiții, devine evident că miza reală este eliminarea unui personaj devenit incomod, un om care a început să „aprindă lumina” în zone în care interesele vechi preferă întunericul”.

Pentru Ilie Bolojan, votul asupra moțiunii reprezintă un test direct al majorității parlamentare care îi susține guvernul. Deși documentul a fost semnat de 254 de parlamentari, pragul necesar pentru adoptare este de 233 de voturi, ceea ce lasă o marjă relativ fragilă de 22 de voturi.

Semnăturile provin de la PSD, AUR, parlamentari neafiliați, precum și de la grupuri mai mici precum PACE, POT și UPR. Totuși, semnarea moțiunii nu garantează automat și votul favorabil în plen, iar incertitudinile persistă în special în rândul formațiunilor mai mici și al independenților.

Situația este complicată de poziția partidului POT, ai cărui zece parlamentari au semnat inițiativa, dar au transmis ulterior că susținerea finală depinde de clarificări din partea PSD și AUR. Această rezervă introduce un factor suplimentar de incertitudine într-un vot deja tensionat.

Câți parlamentari au semnat moțiunea anti-Bolojan:

127 – PSD

90 – AUR

17 – Neafiliați

10 – Grupul PACE

7 – POT

3 – UPR (Uniți pentru România)

Total: 254 de semnături

Majoritate necesară: 233

22 de voturi diferență.

În acest context, fiecare vot devine esențial, iar eventualele absențe sau schimbări de poziție pot înclina decisiv balanța în favoarea sau împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Rezultatul moțiunii are implicații directe asupra carierei politice a celor doi lideri. Dacă moțiunea va fi adoptată, Ilie Bolojan va fi demis din funcția de premier și, conform deciziilor Curții Constituționale, nu va mai putea fi propus pentru aceeași funcție.

În schimb, respingerea moțiunii ar genera consecințe majore pentru Sorin Grindeanu. Liderul PSD ar putea fi obligat să își asume eșecul demersului politic, inclusiv apropierea de AUR și trecerea partidului în opoziție, cu impact asupra accesului la resursele guvernamentale.

„Lucrurile nu se vor întâmpla așa. Mă cheamă Ilie Bolojan să nu-mi dau demisia? Dacă moțiunea nu trece, facem o analiză internă. Toate lucrurile sunt pe masă, dar lucrurile nu se vor întâmpla așa”, a declarat Sorin Grindeanu.

În paralel, liderul AUR, George Simion, se află într-o poziție avantajoasă indiferent de rezultat, beneficiind fie de succesul moțiunii, fie de consolidarea imaginii politice prin asocierea cu PSD.

Pentru a evita demiterea, Partidul Național Liberal a declanșat negocieri extinse în Parlament. Surse politice indică faptul că trei echipe de negociere au fost mobilizate pentru a discuta direct cu parlamentari din mai multe partide, inclusiv cu unii semnatari ai moțiunii.

Aceste discuții vizează convingerea parlamentarilor să nu voteze pentru demiterea Executivului, într-un efort coordonat de a reduce numărul voturilor favorabile moțiunii sub pragul critic.

Potrivit acelorași surse, secretarul general al PNL, Dan Motreanu, și-a suspendat participarea la activități europene pentru a se implica în negocierile interne, semn al importanței strategice a acestui vot.

„În acest moment, se joacă. Cred că lipsesc vreo 5-10 voturi ca să nu treacă. Nu pot să vă zic cu siguranță pentru că eu, personal, nu am participat la nicio discuție. Există și posibilitatea să vedem și-n alte părți, adică de ambele părți, să vedem dezertări”, a declarat Ciprian Ciucu.

În interiorul PNL există o mobilizare accentuată, iar liderii partidului încearcă să se asigure că toți parlamentarii proprii vor fi prezenți la vot.

În cazul adoptării moțiunii, Guvernul condus de Ilie Bolojan va fi demis, iar președintele Nicușor Dan va declanșa consultări pentru desemnarea unui nou premier.

Printre scenariile analizate se numără formarea unui guvern cu susținerea PSD, PNL, USR și UDMR, fie cu un premier liberal diferit de Ilie Bolojan, fie cu un premier tehnocrat.

O altă variantă ar presupune un guvern minoritar sau o majoritate construită prin atragerea de parlamentari din alte partide.

Matematica parlamentară indică însă dificultăți pentru o majoritate fără PSD. Un eventual guvern format din PNL, USR, UDMR și minorități ar cumula aproximativ 182 de voturi, cu 51 mai puțin decât pragul necesar pentru învestire.

Câte voturi ar avea nevoie Bolojan pentru un guvern fără PSD:

Dacă moțiunea trece, va fi un guvern fără Bolojan premier.

Dacă moțiunea cade, Bolojan ar putea încerca să găsească voturi pentru un guvern cu majoritate parlamentară.

PNL – 74 de voturi

USR – 59 de voturi

UDMR – 32 de voturi

Minorități – 17 voturi

Total: 182 de voturi

Necesar pentru învestirea unui guvern: 233

Bolojan are nevoie de 51 de voturi din alte partide.

Dacă moțiunea va fi respinsă, Guvernul Bolojan își va continua mandatul, iar o nouă moțiune nu va putea fi inițiată în aceeași sesiune parlamentară de către aceiași semnatari.

Tabel sinteză: datele cheie ale moțiunii și calculele parlamentare: