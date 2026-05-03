Moțiunea de cenzură, semnată de 253 de parlamentari, urmează să fie dezbătută și votată marți, 5 mai, într-un moment considerat crucial pentru stabilitatea politică. În acest context, Mitică Dragomir a declarat:

„s-ar putea să avem o surpriză și să nu treacă această moțiune. Câți trădători sunt în acest partid nu vă imaginați.”

Fostul șef al LPF a sugerat că jocurile politice din culise pot influența decisiv rezultatul votului, în ciuda presiunii publice și a tensiunilor din coaliție.

În intervenția sa la România TV, acesta a afirmat că unele decizii luate de Guvern au generat efecte sociale puternice și au fost aplicate greșit:

„Tot ce spune domnul Bolojan, să știți că la un moment dat, ceva trebuia făcut în țara asta, trebuia oprită scurgerea asta de fonduri cu nemiluita, dar a greșit premierul. De doi ani de zile pensiile sunt neindexate, unii pensionari mor de foame, unii salariați cu salarii mici mor de foame în țara asta.”

Declarațiile vin pe fondul unor nemulțumiri tot mai accentuate în rândul populației, în special în ceea ce privește veniturile și costul vieții.

Mitică Dragomir a continuat criticile, susținând că premierul ar fi abordat simultan prea multe teme sensibile:

„Societatea merge înainte și cu ei și fără ei, aici e nenorocirea, fără ei s-ar putea să meargă mai bine. Specialiștii trebuiesc lăsați pe funcții, dar oamenii politici se mai schimbă. S-au făcut foarte multe greșeli pentru că lumea este înfierbântată și publicitatea nu l-a mai propulsat pe domnul Bolojan pentru că s-a legat de justiție, s-a legat de pensionari, s-a legat de femei gravide, prea multe. Când începe un război, nu poți câștiga un război pe toate fronturile, îți alegi un front. Nu l-am înțeles, dar am ferma convingere că a forțat ca să fie dat afară.”

Totodată, acesta a comentat și riscul unei crize economice sau politice:

„Nu cred, criza nu vine de la noi, criza vine de peste Ocean. Atunci a fost căderea băncilor, o dată la 100 de ani se întâmplă așa ceva. Acum că s-a certat Bolojan cu Grindeanu, dacă face o majoritate îl dă jos în joc de glezne pe Bolojan, pentru că oamenii politici nu au sentimente, nu au empatie, nu au nimic, se ia cașcavalul.”

În cazul în care moțiunea va trece, Mitică Dragomir a avansat și nume pentru funcția de prim-ministru:

„PNL-ist, 100%. Predoiu. Și Predoiu este politician, o spun cu toată răspunderea. Și Ciucu.”

Fostul oficial a făcut referire la Cătălin Predoiu și Ciprian Ciucu, sugerând că aceștia ar putea intra în calculele politice pentru formarea unui nou guvern.

De asemenea, a criticat relația dintre premier și alți lideri politici:

„Ciucu joacă foarte bine, așa cum domnul Bolojan n-a jucat bine vis-a-vis de președinte, a greșit. S-ar putea ca Bolojan să creadă că face bine țării, numai că prima lovitură pe care a dat-o, a fost la Nicușor.”

În continuare, Mitică Dragomir a abordat și tema măsurilor fiscale:

„Nicușor a spus că TVA-ul nu va creștere, iar primul lucru a fost ca Bolojan să i-o tragă în barbă lui Nicușor. Și aici nu s-au mărit veniturile cu ce a făcut el cu TVA-ul, pentru că a scăzut consumul, de unde să iei TVA? Lumea s-a speriat, n-am văzut în viața mea așa ceva, e mai rău ca în 2008.”

Un sondaj realizat de Centrul de Sociologie Urbană și Regională – CURS arată o presiune publică semnificativă asupra premierului:

„58 % dintre respondenți consideră că premierul Ilie Bolojan ar trebui să demisioneze, în timp ce 40 % se opun, iar 2 % nu au o opinie. Rezultatul indică o majoritate clară în favoarea demisiei și sugerează o presiune publică consistentă asupra premierului”.

De asemenea, nivelul de informare privind criza politică este ridicat:

„81 % dintre respondenți spun că au auzit despre tensiunile din coaliția de guvernare, 10 % declară că au auzit doar parțial, iar 6 % nu sunt la curent.”

Potrivit aceluiași sondaj, dacă alegerile ar avea loc duminica viitoare, clasamentul ar fi condus de AUR cu 34%, urmat de PSD (23%) și PNL (18%). USR ar obține 10%, iar UDMR 5%.

Reprezentanții CURS subliniază că:

„o criză politică vizibilă și puternic resimțită în rândul populației, cu un nivel foarte ridicat de expunere publică. În acest context, responsabilitatea este atribuită în mod direct, iar majoritatea respondenților consideră că premierul ar trebui să demisioneze.”

Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 1.098 de respondenți, populație adultă (18+), prin metoda CATI, cu o marjă de eroare de ±3%, la un nivel de încredere de 95%, în perioada 28 aprilie – 1 mai 2026.