Emoțiile cresc pe scena politică înainte de votul decisiv de marți asupra moțiunii de cenzură. Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a declarat duminică, 3 mai 2026, că rezultatul final rămâne incert, precizând că în acest moment se fac calcule riguroase.

Potrivit liberalului, taberei care susține actualul Executiv i-ar lipsi între cinci și zece voturi pentru a bloca demersul PSD-AUR, însă situația este în dinamică și se pot înregistra „defectări” în ambele tabere parlamentare.

Întrebat la Antena 3 despre strategia prin care PNL încearcă să convingă parlamentarii să nu voteze împotriva Guvernului, Ciprian Ciucu a subliniat că partidul său mizează pe „demnitate” și pe un vot de conștiință.

Acesta a respins categoric acuzațiile privind eventuale trocuri politice, afirmând că liberalii nu oferă în schimbul susținerii posturi administrative, sume de bani sau contracte cu statul.

Prim-vicepreședintele a insistat pe ideea că parlamentarii trebuie să decidă în funcție de responsabilitatea pe care o au față de stabilitatea țării, nu pentru beneficii personale.

„Demnitate. Şi nu ştiu dacă este vorba de a trăda aici. E vorba de un vot de conştiinţă. Nu le oferim posturi, nu le oferim bani, nu le oferim contracte”, a indicat liderul liberal.

În ceea ce privește abordarea internă a partidului, Ciprian Ciucu a explicat că PNL a refuzat calea defetismului sau a pasivității. El a arătat că existau două opțiuni: fie să nu întreprindă nimic și să lase Guvernul să cadă sub organizarea adversarilor, fie să opteze pentru „non-defetism”.

Aceasta din urmă presupune intensificarea dialogului cu toți aleșii din Parlament.

Ciprian Ciucu a concluzionat că prioritatea actuală este comunicarea directă și nu formarea unor majorități noi prin promisiuni de funcții, soarta guvernării depinzând acum de capacitatea de convingere a echipei liberale în ultimele ore dinaintea votului.

„Defetismul este o opţiune, să nu facem nimic, pur şi simplu să îi lăsăm pe ceilalţi să se organizeze, să pice guvernul. Cealaltă opţiune este non-defetismul, a încerca să ai cât mai multe discuţii cu oamenii în Parlament. Deci în această logică ne aflăm, şi nu în logica de a forma acum majorităţi sau de a atrage acum pentru diferite poziţii şi funcţii diferiţi deputaţi”, a mai transmis Ciprian Ciucu.

Aspect Cheie Detalii Declarație (Ciprian Ciucu, PNL) Moment critic Moțiunea de cenzură programată pentru ziua de marți. Calcul politic Lipsesc aproximativ 5-10 voturi pentru a bloca moțiunea. Riscuri identificate Posibile „defectări” (trădări) în rândul ambelor tabere politice. Monedă de schimb Exclusiv „demnitatea” și „conștiința”; nu se oferă bani sau funcții. Strategie PNL Abordare activă (non-defetism) prin discuții directe în Parlament. Obiectiv imediat Evitarea căderii Guvernului și menținerea majorității actuale.

Titlul moțiunii este „Stop planului Bolojan de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului”.

Moţiunea de cenzură iniţiată de PSD şi AUR împotriva guvernului Bolojan a fost citită miercuri, 29 aprilie 2026, în Parlament. Documentul depus în legislativ conţine 253 de semnături, inclusiv de la grupul Pace şi parlamentari neafiliaţi, cu 20 în plus faţă de cele necesare pentru demiterea actualului Executiv.

Textul moţiunii se concentrează pe critici dure la adresa politicilor economice şi administrative propuse de premierul Ilie Bolojan.

„Va trece această moţiune fără probleme. Noi trebuie să revenim la democraţie şi la proceduri parlamentare. Asta este voinţa poporului român, nu anumite grupuri de interese care nu se bucură de simpatia românilor”, transmite președintele AUR, George Simion.

Moţiunea de cenzură va fi dezbătută şi votată marţi, 5 mai 2026, în plenul Parlamentului.