Luni, 25 mai 2026, autoritățile de mediu și forțele de ordine au finalizat la Sinteșt una dintre cele mai complexe acțiuni de combatere a criminalității de mediu din ultimii ani. Garda Națională de Mediu, împreună cu Poliția Română și Jandarmeria Română, a declanșat o ofensivă masivă împotriva rețelelor implicate în depozitarea, incendierea și valorificarea ilegală a deșeurilor.

Operațiunea s-a desfășurat în localitatea Sintești din județul Ilfov și în zonele adiacente, considerate de autorități un real focar de poluare.

Bilanțul general include amenzi de aproximativ 700.000 de lei, confiscarea și indisponibilizarea a 136 de tone de materiale, evaluate la 4 milioane de lei, și înaintarea a două sesizări penale.

Pregătirea acestei descinderi a necesitat o planificare riguroasă și o supraveghere tehnologică extinsă. Întreaga zonă critică a fost supravegheată atent de la începutul anului.

În ultima lună, comisarii de mediu au intensificat filajul prin utilizarea permanentă a dronelor din dotare, acumulând 65 de ore de zbor deasupra localității Sintești.

Astfel, autoritățile au documentat traseele logistice folosite pentru transportul deșeurilor, depozitele ilegale, incendierile toxice și circuitele prin care materialele erau valorificate ulterior.

Datele au fost coroborate cu cele de la ANCPI, Poliție și DRPCIV. Acest efort comun a permis identificarea exactă a proprietarilor de terenuri și a autovehiculelor implicate în activitățile ilicite. Primele sancțiuni au fost aplicate înaintea descinderilor.

Astfel, au fost acordate 10 sancțiuni în valoare de 60.000 de lei proprietarilor de terenuri, iar Primăria Vidra a fost sancționată cu o amendă de 45.000 de lei pentru că nu a salubrizat 19 terenuri din proprietate. Tot în această etapă preliminară, s-a înaintat o sesizare penală pentru îngroparea ilegală a deșeurilor.

Faza decisivă a operațiunii de amploare a fost declanșată în această dimineață, la primele ore, când echipe mixte au intrat simultan în mai multe locații din Sintești, vizând inclusiv centrele de colectare.

Desfășurarea de forțe a inclus 50 de comisari ai Gărzii Naționale de Mediu, sprijiniți de 62 de polițiști și 50 de jandarmi. În urma controalelor fulger, comisarii au aplicat alte 10 amenzi contravenționale, totalizând 555.000 de lei, și au întocmit o nouă sesizare penală pentru incendierea ilegală a deșeurilor.

Capturile realizate au fost impresionante. Direct din locațiile verificate, comisarii au confiscat 24 de tone de aluminiu (216.000 lei), 10 tone de cupru (520.000 lei), o tonă de alte materiale metalice și 6 tone de baterii auto. De asemenea, au fost indisponibilizate 31 de autovehicule încărcate cu materiale de proveniență ilicită.

În interiorul acestora au fost descoperite 51 de tone de cupru (peste 2,6 milioane de lei), 40 de tone de aluminiu și 10 tone de alamă. În plus, autoritățile verifică actele de transport, existând suspiciuni de folosire a unor documente false, fapt ce va atrage noi sesizări penale.

În urma încheierii controlului, Comisarul General al Gărzii Naționale de Mediu, Andrei Corlan, a oferit clarificări. Oficialul a dat asigurări ferme că astfel de acțiuni vor continua în zonele vulnerabile. Totuși, șeful Gărzii de Mediu a atras atenția că intervențiile din teren asigură controlul asupra fenomenului, dar nu elimină complet cauzele acestuia.

Andrei Corlan a explicat clar că investigațiile arată că valorificarea deșeurilor este realizată majoritar de persoane fizice. Din acest motiv, comisarul general a subliniat că propunerile legislative înaintate de Garda de Mediu și promovate de MMAP trebuie să intre în vigoare rapid.

Oficialul a precizat că mecanismele pentru blocarea activităților ilegale constau în limitarea volumelor de fier vechi pe care persoanele fizice le pot comercializa, alături de digitalizarea fluxurilor de deșeuri la centrele de colectare.

Categorie indicator Detalii tehnice / Cantități Valoare estimată / Impact Instituții implicate direct Resurse logistice și filaj 65 de ore de zbor (filaj permanent cu drone timp de o lună) Documentare trasee, depozite și incendieri ilegale Garda Națională de Mediu (GNM) Forțe de control mobilizate 50 comisari GNM, 62 polițiști, 50 jandarmi Descinderi simultane în puncte suspecte și centre de colectare GNM, Poliția Română, Jandarmeria Română Sancțiuni financiare 21 de amenzi contravenționale (inclusiv amendă de 45.000 lei Primăriei Vidra) Aproximativ 700.000 lei total sancțiuni GNM, ANCPI, DRPCIV Măsuri judiciare 2 sesizări penale + investigații privind utilizarea de acte false Dosare pentru îngropare și incendiere ilegală Poliția Română, Ministerul Afacerilor Interne Materiale confiscate (Direct din locații) 24 t aluminiu, 10 t cupru, 1 t metal, 6 t baterii auto Peste 750.000 lei valoare de piață Garda Națională de Mediu Mijloace de transport reținute 31 de autovehicule încărcate ilegal, indisponibilizate Blocarea logistică a transportatorilor clandestini Poliția Română, Jandarmeria Română Materiale indisponibilizate (În vehicule) 51 t cupru, 40 t aluminiu, 10 t alamă Peste 3.200.000 lei valoare de piață GNM, Poliția Română BILANȚ TOTAL IMPACT 136 de tone de materiale deșeuri controlate 4.000.000 lei total prejudiciu blocat Parteneriatul interinstituțional GNM – MAI

„Felicit colegii pentru răbdarea din timpul pregătirii acțiunii și pentru excelenta implementare!", a explicat Andrei Corlan, Comisarul General al Gărzii Naționale de Mediu", este mesajul postat de Garda Națională de Mediu luni, 25 mai 2026.

Localitatea Sintești din județul Ilfov a devenit, în ultimul deceniu, unul dintre cele mai mediatizate puncte negre de pe harta de mediu a României. Presa centrală și investigațiile independente au documentat constant un fenomen sistemic de o gravitate extremă: arderea ilegală a tonelor de deșeuri pentru recuperarea metalelor prețioase.

De la cabluri electrice și anvelope, până la caroserii auto și deșeuri electronice, materialele sunt incendiate direct pe câmp sau în gospodării, generând nori de fum toxic care sufocă periodic sudul Capitalei și localitățile învecinate.

Senzorii de monitorizare a calității aerului din București au înregistrat, de-a lungul anilor, depășiri de sute de procente ale valorilor pentru particulele în suspensie (PM 2.5 și PM10), adesea direct corelate cu episoadele de arderi clandestine din această zonă.

Activiștii de mediu și jurnaliștii au atras atenția că această activitate nu reprezintă doar o metodă empirică de subzistență pentru comunitățile locale, ci o veritabilă industrie subterană extrem de profitabilă, controlată de rețele bine organizate care colectează și valorifică fier vechi în afara cadrului legal.

Deși autoritățile guvernamentale au organizat periodic zeci de descinderi, aplicând amenzi substanțiale și confiscând utilaje, fenomenul a persistat din cauza lacunelor legislative și a profiturilor uriașe realizate din vânzarea rapidă a cuprului sau aluminiului. Reportajele media au subliniat repetat necesitatea unei reforme structurale severe, avertizând că simplele acțiuni punctuale din teren nu pot eradica o problemă economică atât de adânc înrădăcinată în proximitatea Capitalei.