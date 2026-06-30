Garda Națională de Mediu a întocmit o sesizare penală pentru deversarea apelor uzate în lacul Crețuleasca

Garda Națională de Mediu a întocmit o sesizare penală împotriva operatorului responsabil de serviciile de apă și canalizare, după ce au fost identificate suspiciuni privind evacuarea apelor uzate menajere în lacul de acumulare Crețuleasca. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a finalizat controlul la sistemul de alimentare cu apă și canalizare al complexului rezidențial Cosmopolis din comuna Ștefăneștii de Jos, județul Ilfov.

Controlul a relevat prezența apelor uzate de culoare neagră, cu miros fecaloid, evacuate direct în lacul Crețuleasca, situat pe valea Pasărea. Aceste deversări contravin prevederilor legale privind protecția apelor de suprafață.

Potrivit Ministerului Mediului, apele uzate menajere din complex sunt colectate în patru bazine de stocare, apoi trec printr-o stație de epurare și sunt reținute într-un bazin de retenție. Ulterior, acestea sunt evacuate în lac prin două conducte, fără a fi conectate la rețelele de canalizare comunale din Tunari sau Ștefăneștii de Jos, așa cum prevede autorizația de gospodărire a apelor.

Garda Națională de Mediu a sesizat organele de cercetare penală pentru posibila încălcare a Legii apelor nr. 107/1996, care interzice evacuarea apelor uzate ce pot afecta sănătatea publică, mediul și fondul piscicol.

Diana Buzoianu, ministrul Mediului, a declarat că incidentul reprezintă un act de iresponsabilitate și așteaptă măsuri concrete în cel mai scurt timp.

Controlul a început pe 31 martie 2026, când comisarii de mediu au sesizat mirosuri puternice la stația de epurare. Au fost prelevate probe în mai și iunie, care au confirmat prezența apei uzate cu aspect și miros fecaloid la punctele de evacuare.

Rezultatele analizelor au indicat depășiri constante ale indicatorilor de calitate, sugerând funcționarea necorespunzătoare a stației de epurare și a sistemului de canalizare.

Pe durata controlului, operatorului i-au fost impuse măsuri pentru remedierea situației, însă în final s-a dispus sesizarea penală.

În urma constatărilor, Garda Națională de Mediu va înainta organelor de cercetare penală o sesizare privind suspiciunea săvârșirii infracțiunii prevăzute de Legea apelor nr. 107/1996, referitoare la evacuarea în apele de suprafață a apelor uzate sau a altor substanțe care pot modifica caracteristicile apei și pot pune în pericol sănătatea oamenilor, mediul sau fondul piscicol.