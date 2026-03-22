Șeful Gărzii Naționale de Mediu, Andrei Corlan a subliniat că noul cadru legislativ intervine direct asupra unei probleme majore care a favorizat ani la rând activități ilegale în domeniul deșeurilor, în special prin importuri mascate ca produse second-hand.

Reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu au arătat că lipsa unor reglementări clare a permis dezvoltarea unui fenomen amplu de trafic de deșeuri, disimulate sub forma unor bunuri utilizate, în condițiile unei cereri ridicate în anumite regiuni ale țării.

Autoritățile au precizat că ordonanța introduce reguli stricte privind responsabilitatea operatorilor economici, inclusiv obligații de înregistrare și trasabilitate pentru cantitățile aduse în România. De asemenea, sunt prevăzute verificări ale conformității produselor și posibilitatea returnării celor care nu respectă standardele.

„Noua ordonanţă de urgenţă privind reglementarea importurilor de produse second-hand răspunde direct acestei vulnerabilităţi, prin definirea clară a responsabilităţilor operatorilor, introducerea obligaţiilor de înregistrare şi trasabilitate a cantităţilor introduse în ţară, verificarea conformităţii şi returnarea celor neconforme”, au transmis reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu.

Oficialii susțin că acest set de măsuri limitează riscul ca România să devină o destinație pentru deșeuri provenite din alte state și elimină ambiguitățile juridice care au îngreunat soluționarea cazurilor în instanță.

Aplicarea acestor măsuri devine esențială în contextul aderării României la spațiul Schengen, unde reducerea controalelor la frontieră impune reguli mai clare și mecanisme eficiente de verificare internă.

Reprezentanții instituției au explicat că eficiența intervențiilor depinde de existența unor norme clare și aplicabile unitar, mai ales în lipsa punctelor de control tradiționale de la granițe.

„Această abordare devine cu atât mai importantă în contextul aderării la spaţiul Schengen şi al reducerii punctelor de control la frontieră, unde eficienţa intervenţiei depinde în mod esenţial de existenţa unor reguli clare şi aplicabile unitar”, a mai precizat sursa citată.

Datele din teren confirmă amploarea fenomenului. În perioada 2023–2025, Garda de Mediu a aplicat sancțiuni în valoare de aproximativ 19 milioane de lei, a suspendat activitatea a 46 de companii și a confiscat 2.145 de tone de deșeuri valorificabile. Totodată, au fost formulate 33 de sesizări penale.

Comisarii au explicat că analiza acestor intervenții a scos la iveală un vid legislativ major în zona bunurilor second-hand, folosit sistematic pentru introducerea de deșeuri sub diverse forme, inclusiv donații sau produse declarate reutilizabile.

„Analiza de risc efectuată după toate aceste acţiuni a evidenţiat un vid legislativ major în zona bunurilor second-hand, exploatat ca mod de operare pentru introducerea în ţară a deşeurilor sub diverse forme (produse uzate, donaţii sau transporturi declarate ca reutilizabile). În lipsa unor criterii clare de diferenţiere între deşeu şi non-deşeu, aceste fluxuri de «produse» au continuat să alimenteze depozitările ilegale şi arderile necontrolate”, au subliniat comisarii Gărzii Naţionale de Mediu.

Autoritățile implicate, inclusiv Garda de Mediu, ANPC și structurile Ministerului de Interne, au nevoie de criterii unitare pentru a face diferența clară între deșeuri și produse second-hand, mai ales pentru categorii precum textile, anvelope, electronice sau vehicule.

În acest context, Andrei Corlan a evidențiat importanța modificărilor legislative adoptate, subliniind că acestea sunt rezultatul unui efort susținut pe termen lung.