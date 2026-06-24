Milioane de haine ar putea fi transformate în deșeuri. Avertismentul industriei textile privind noile reguli discutate la nivel internațional

Modificările analizate în cadrul Convenției de la Basel ar putea schimba radical modul în care sunt tratate textilele uzate la nivel global. Reprezentanții industriei avertizează că milioane de articole vestimentare care pot fi reutilizate sau reciclate riscă să fie încadrate într-o categorie mai restrictivă de deșeuri, ceea ce ar putea afecta economia circulară și ar favoriza, paradoxal, consumul de haine noi de tip fast fashion.

Asociația Română pentru Reutilizare și Reciclare Textile (ARETEX) atrage atenția asupra unor propuneri aflate în dezbatere la nivel internațional care ar putea avea efecte importante asupra pieței textilelor reutilizabile.

Subiectul este discutat în cadrul reuniunii Open-Ended Working Group a Convenției de la Basel, desfășurată la Geneva în perioada 23-26 iunie 2026. Statele participante analizează modificări privind clasificarea și transferul internațional al textilelor uzate, în contextul preocupărilor tot mai mari legate de poluarea cu microplastice.

Potrivit ARETEX, unele dintre propunerile aflate pe masa negocierilor urmăresc introducerea unor restricții suplimentare pentru textilele care conțin fibre sintetice, precum poliesterul.

Industria avertizează că o astfel de abordare ar putea avea efecte semnificative asupra întregului sector al reutilizării și reciclării textilelor.

Datele prezentate de asociație arată că aproximativ 60-70% dintre articolele vestimentare existente pe piață conțin fibre sintetice. În același timp, între 60% și 70% dintre textilele colectate separat în Europa pot fi reutilizate.

ARETEX consideră că potențialul de reutilizare al unui produs ar trebui să fie principalul criteriu de clasificare și nu simpla compoziție materială.

„Obiectivul comun trebuie să fie reducerea poluării, dar nu putem combate o problemă reală prin măsuri care afectează întregul ecosistem al economiei circulare. O haină care poate fi reutilizată nu trebuie tratată automat ca un deșeu problematic doar pentru că include fibre sintetice. Reutilizarea reprezintă una dintre cele mai eficiente metode de economisire a resurselor și de reducere a impactului asupra mediului”, a declarat Zoltan Gundisch, președintele ARETEX.

Reprezentanții industriei susțin că noile reguli ar putea genera costuri administrative suplimentare pentru operatorii care colectează, sortează și reutilizează textile.

Dacă hainele care conțin fibre sintetice vor fi încadrate automat într-o categorie mai restrictivă de deșeuri, procedurile de transport și valorificare ar putea deveni mai complicate și mai costisitoare.

În aceste condiții, o parte dintre activitățile economiei circulare ar putea deveni neprofitabile, iar cantități importante de textile reutilizabile ar putea ajunge să fie eliminate în loc să fie refolosite.

Potrivit ARETEX, milioane de articole vestimentare care ar putea avea o a doua viață riscă să fie tratate administrativ în mod similar deșeurilor problematice.

Asociația susține că efectele noilor reguli ar putea fi exact opuse celor urmărite.

Limitarea circulației internaționale a textilelor second-hand ar putea reduce disponibilitatea hainelor reutilizabile și a materialelor reciclate, în timp ce consumatorii s-ar orienta către produse noi, mai ieftine și adesea de calitate inferioară.

„Ca efect contrar celui urmărit, consumatorii din întreaga lume se vor îndrepta către haine noi ieftine și de calitate slabă, în mare parte sintetice, în timp ce materialele reciclate pentru îmbrăcăminte sustenabilă devin tot mai rare și mai scumpe”, avertizează organizația.

În opinia reprezentanților sectorului, soluția pentru reducerea poluării nu este blocarea fluxurilor legitime de reutilizare, ci investiția în infrastructura de colectare, sortare și reciclare, precum și creșterea standardelor de trasabilitate și control.

Organizația amintește că Uniunea Europeană a adoptat deja măsuri stricte privind transferul deșeurilor.

Noul Regulament european privind transferurile de deșeuri va intra în aplicare în mai 2027 și va introduce controale și audituri suplimentare pentru exporturile de textile.

În acest context, ARETEX solicită ca efectele acestor măsuri să fie evaluate înainte de adoptarea unor noi obligații la nivel internațional.

„Europa a adoptat deja unele dintre cele mai stricte reguli privind transferul deșeurilor. Este important să evaluăm impactul acestor măsuri înainte de a introduce noi restricții. Avem nevoie de trasabilitate, standarde clare și controale eficiente, nu de bariere care pot reduce reutilizarea și reciclarea”, a declarat Zoltan Gundisch.

ARETEX susține dezvoltarea unor standarde internaționale care să diferențieze clar textilele destinate reutilizării de cele destinate reciclării sau eliminării și pledează pentru măsuri care să reducă poluarea fără a afecta economia circulară și valorificarea resurselor textile.