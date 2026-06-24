Semnal de alarmă la Airbus: inspecții de urgență pentru 16 aeronave A380

Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației (EASA) a dispus inspecții de urgență pentru 16 aeronave Airbus A380, după ce au fost identificate fisuri la o componentă structurală aflată în interiorul aripilor unuia dintre avioanele de tip superjumbo.

Verificările vizează un element esențial al structurii aripii, descoperit în urma unor controale tehnice de rutină. Airbus a confirmat că măsura se aplică unui număr limitat de aeronave și nu întregii flote aflate în exploatare. Autoritatea europeană a precizat că este vorba despre o acțiune preventivă, menită să clarifice eventualele implicații asupra siguranței zborului.

Airbus a transmis că 15 dintre aeronavele vizate sunt operate de compania Emirates, cu sediul în Dubai. O altă aeronavă aparține operatorului australian Qantas, care utilizează modelul A380 pe rute de cursă lungă.

Cinci dintre aeronavele Emirates au primit indicația de a fi verificate înainte de următorul zbor programat. Analizele tehnice se concentrează pe lonjeroana intermediară a aripii, componentă structurală responsabilă pentru distribuirea solicitărilor din timpul zborului. Acest element este parte integrantă din structura internă a aripii și are un rol în menținerea rezistenței globale a aeronavei.

Autoritățile au subliniat că inspecțiile nu implică oprirea la sol a întregii flote de A380. De asemenea, nu există semnale privind un risc imediat pentru toate aeronavele aflate în exploatare. Directivele de urgență emise de EASA sunt considerate măsuri rare, aplicate în situații în care sunt necesare verificări suplimentare pentru siguranța navigabilității.

Modelul A380, introdus în serviciu în 2007, continuă să fie utilizat pe unele dintre cele mai aglomerate rute intercontinentale, în ciuda faptului că producția sa a fost oprită în 2021. Aeronava rămâne una dintre cele mai mari platforme de transport comercial de pasageri aflate încă în operare.

Pe lângă verificările cerute de autorități, Airbus se confruntă cu dificultăți generate de lanțurile globale de aprovizionare și de creșterea costurilor operaționale. Unul dintre factorii majori îl reprezintă întârzierile în livrarea motoarelor produse de Pratt & Whitney, care afectează ritmul de finalizare al aeronavelor.

În consecință, mai multe avioane complet asamblate rămân parcate la facilitățile companiei din Toulouse și Hamburg, în așteptarea componentelor necesare pentru livrare. Presiunea de reglementare din Europa s-a intensificat, inclusiv prin înăsprirea cerințelor de întreținere pentru anumite aeronave A330 și actualizări impuse familiei A320, după un incident asociat radiațiilor solare și sistemelor de control al zborului.

Directorul executiv al Airbus, Guillaume Faury, a declarat că „Europa a devenit prea grea, prea lentă, prea complicată”, referindu-se la cadrul de reglementare, costurile energetice ridicate și sarcinile administrative care influențează competitivitatea industriei.