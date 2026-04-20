Garda de Mediu precizează că problema a fost analizată împreună cu Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, în cadrul unei evaluări de risc care a stat la baza inițierii unui demers legislativ. Concluziile indică un risc ridicat de extindere a fenomenului dacă nu sunt luate măsuri ferme.

Potrivit instituției, actualul cadru legislativ a permis dezvoltarea unor practici prin care deșeurile sunt introduse în România sub aparența unor bunuri second-hand. În realitate, o parte importantă dintre aceste produse nu ajunge în economie, ci este abandonată în spații izolate, pe câmpuri sau în instalații improvizate.

Acolo, materialele sunt fie dezmembrate, fie arse ilegal, ceea ce contribuie semnificativ la poluare. Imaginile din teren arată inclusiv autovehicule aduse pentru revânzare care ajung să fie transformate în surse de poluare prin arderea cauciucurilor, cablurilor și a altor componente.

În urma controalelor efectuate anul trecut în domeniul colectării deșeurilor feroase și neferoase, precum și al vehiculelor scoase din uz, Garda de Mediu a realizat 643 de verificări.

În urma acestora au fost aplicate sancțiuni în valoare de aproape 10 milioane de lei, au fost dispuse 13 suspendări de activitate, iar peste 1.500 de tone de deșeuri au fost confiscate. De asemenea, au fost înaintate 339 de sesizări penale.

„Actualul cadru legal a permis dezvoltarea unor practici prin care deșeurile sunt introduse în țară sub aparența unor bunuri reutilizabile. În realitate, o parte semnificativă a acestor „mărfuri” își încheie traseul nu în economie, ci pe câmpuri, în zone izolate sau în instalații improvizate, unde sunt abandonate, dezmembrate sau arse ilegal. Imaginile din teren sunt relevante: autovehicule aduse pentru „revânzare” ajung, de fapt, la capăt de drum în România, transformate rapid în surse de poluare prin arderea cauciucurilor, cablurilor sau altor componente. Rezultatele controalelor GNM din 2025 în domeniul colectării deșeurilor feroase/neferoase și Vehicule Scoase din Uz, evidențiază dimensiunea fenomenului:

* 643 de controale

* aproape 10 milioane de lei în sancțiuni

* 13 suspendări de activitate și peste 1500 de tone de deșeuri confiscate

* 339 sesizări penale”, a transmis Garda de Mediu.

Deși acțiunile de control au intensificat lupta împotriva acestui fenomen, instituția subliniază că intervențiile punctuale pot combate efectele, dar nu elimină cauzele. În contextul extinderii fluxurilor de bunuri odată cu aderarea la spațiul Schengen, riscul de amplificare a fenomenului este considerat și mai ridicat.

Garda de Mediu susține că este necesară o schimbare de abordare, prin trecerea de la reacție la prevenție și de la controale izolate la un sistem integrat de monitorizare.

„Deși aceste acțiuni au intensificat lupta contra fenomenului, experiența din teren arată clar că intervenția exclusiv prin control, combate efectele dar nu elimină cauzele. În contextul aderării la spațiul Schengen și al creșterii fluxurilor de bunuri, riscul de amplificare a acestor practici devine și mai ridicat. În acest context, Garda Națională de Mediu susține adoptarea unei legislații noi, adaptate realității și cerințelor europene, prin proiectul de Ordonanță de Urgență aflat în dezbatere publică, inițiat în urma concluziilor acestei analize și care întărește responsabilitatea instituțională în controlul și trasabilitatea bunurilor introduse pe piață”, a transmis instituția.

Instituția propune adoptarea unei noi legislații adaptate realităților din teren și cerințelor europene. Este vizat un proiect de ordonanță de urgență aflat în dezbatere publică, care urmărește întărirea controlului asupra trasabilității bunurilor introduse pe piață.

Noile reguli ar urma să includă un registru electronic al operatorilor, trasabilitate completă a mărfurilor, obligații clare de declarare și verificare, precum și posibilitatea returnării bunurilor neconforme.

„Problema gestionării ilegale a deșeurilor indiferent că vorbim de abandon, îngropare sau ardere, are o singură soluție: oprirea sursei de alimentare! Legislație nouă, adaptată realității din teren și cerințelor europene care să oprească importurile false de deșeuri, acoperite de paravanul bunurilor second hand. Trebuie să astupăm un vid legislativ de care au profitat rețele întregi de operatori incorecți, cu costuri mari și foarte mari pentru mediu și sănătatea publică. Trebuiesc introduse standarde de calitate care să respecte consumatorul și să protejeze antreprenorii de bună credință cu activități economice care depind de importul corect de bunuri folosite sau recondiționate. Este momentul să schimbăm paradigma: trecem de la reacție la prevenție, de la controale punctuale la un sistem integrat de monitorizare și de la ambiguitate legislativă la reguli clare”, a explicat Comisarul General al Gărzii Naționale de Mediu, Andrei Corlan.

Garda de Mediu susține că problema principală o reprezintă importurile mascate de deșeuri sub forma unor bunuri second-hand, exploatate de rețele de operatori care profită de un vid legislativ. Aceste practici generează costuri ridicate pentru mediu și pentru sănătatea publică.

Instituția consideră necesară introducerea unor standarde de calitate care să protejeze consumatorii și să sprijine operatorii corecți din piață, care desfășoară activități legale de import și recondiționare.

„Garda Națională de Mediu va continua să susțină activ acest demers și să utilizeze toate instrumentele legale pentru combaterea fermă a fenomenului, în paralel cu consolidarea cadrului preventiv. Intervenția legislativă este nu doar necesară, ci urgentă. Fiecare întârziere în adoptarea acestor măsuri înseamnă costuri suplimentare pentru mediu, sănătate publică și bugetul național”, a transmis instituția.

Noua direcție propusă vizează oprirea sursei fenomenului, prin legislație mai clară și mai strictă, care să împiedice introducerea deșeurilor sub acoperirea bunurilor second-hand. Scopul este reducerea poluării și protejarea sănătății publice, printr-un cadru de control mai eficient și mai transparent.