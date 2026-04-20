Demolarea caselor vechi este tratată de legislația românească drept o lucrare de construcții, ceea ce înseamnă că nu poate fi realizată fără autorizație emisă de autoritatea locală. Această obligație se aplică indiferent de starea imobilului sau de intenția proprietarului de a construi ulterior pe teren.

În practică, numeroși proprietari pornesc de la premisa că dreptul de proprietate le oferă libertate totală asupra construcțiilor existente. Cadrul legal contrazice însă această percepție și introduce limite clare privind intervențiile asupra imobilelor.

Situațiile în care se ajunge la demolare sunt variate și includ degradarea structurală severă, imposibilitatea consolidării sau dorința de a construi o locuință nouă. Indiferent de motiv, procedura legală rămâne obligatorie.

Demolarea fără autorizație este sancționată și poate genera efecte pe termen lung, inclusiv blocarea unor proiecte de construire până la clarificarea situației juridice a terenului.

Demolarea caselor vechi este reglementată în mod explicit de legislația în vigoare, iar intervenția nu poate fi realizată în afara cadrului legal stabilit. Cadrul normativ principal este definit de Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, act care tratează demolarea ca pe o lucrare de construcții în sine.

Actul normativ prevede fără echivoc faptul că desființarea totală sau parțială a unei construcții se poate realiza doar în baza unei autorizații emise de autoritatea administrației publice locale, indiferent de starea imobilului sau de intenția ulterioară a proprietarului. Această obligație se aplică tuturor construcțiilor edificate legal și înregistrate în evidențele cadastrale.

În practică, acest aspect este frecvent ignorat de proprietari, care consideră că degradarea avansată a clădirii sau lipsa utilizării ar elimina necesitatea autorizației. Legislația nu face însă astfel de excepții, iar nerespectarea prevederilor legale atrage sancțiuni contravenționale.

Pe lângă amenzi, consecințele pot include blocarea emiterii unor autorizații ulterioare pentru construire pe același teren, până la clarificarea situației juridice generate de demolarea realizată fără respectarea cadrului legal.

Demolarea caselor vechi nu se rezumă la intervenția propriu-zisă, ci începe cu o etapă tehnică și administrativă care implică documentație specializată. În majoritatea cazurilor, autorizația nu poate fi obținută fără un proiect tehnic de desființare.

Acest proiect este realizat de specialiști autorizați și stabilește modul de desfășurare a lucrărilor în condiții de siguranță. Necesitatea lui apare în special în următoarele situații:

construcția este edificată legal și este înscrisă în cartea funciară;

imobilul are structură din beton armat sau zidărie portantă;

clădirea este alipită de alte construcții sau are regim de înălțime;

imobilul se află într-o zonă protejată sau cu regim urbanistic special.

Pe lângă proiect, dosarul trebuie să includă avize specifice, stabilite prin certificatul de urbanism. Acestea reflectă impactul lucrării asupra mediului și siguranței publice.

În funcție de caz, pot fi solicitate următoarele avize:

aviz de urbanism;

aviz de mediu;

aviz ISU;

aviz de protecția muncii.

Lipsa unuia dintre aceste documente poate întârzia sau chiar bloca emiterea autorizației de demolare.

Demolarea caselor vechi începe administrativ cu solicitarea certificatului de urbanism, document care stabilește condițiile concrete pentru fiecare proprietate. Acesta indică exact ce avize și documente sunt necesare.

Pe baza certificatului se întocmește dosarul pentru autorizația de demolare, care include, în mod uzual:

certificat de urbanism;

cerere pentru emiterea autorizației;

act de proprietate și extras de carte funciară actualizat;

proiect tehnic de desființare, acolo unde este necesar;

avizele impuse prin certificatul de urbanism;

dovada achitării taxelor legale.

Lista poate varia în funcție de localitate și de reglementările urbanistice aplicabile. Orice document lipsă poate întârzia procedura.

După depunerea dosarului complet, autoritatea locală analizează conformitatea acestuia și decide emiterea autorizației, fără de care lucrările nu pot începe legal.

Demolarea caselor vechi implică o etapă tehnică distinctă, care presupune planificare atentă și respectarea unor măsuri de siguranță. Înainte de începerea lucrărilor, construcția trebuie debranșată complet de la toate utilitățile.

Execuția poate fi realizată manual sau mecanizat, în funcție de accesul pe teren și de specificul construcției. În zonele urbane dense, demolarea controlată devine esențială pentru protejarea clădirilor învecinate.

Un element esențial îl reprezintă gestionarea deșeurilor rezultate. Legea obligă colectarea și transportul molozului către depozite autorizate, iar nerespectarea acestei obligații atrage sancțiuni.

Printre riscurile frecvente se numără:

demolarea fără autorizație;

subestimarea complexității lucrării;

lipsa expertizei tehnice;

conflictele cu vecinii afectați de intervenție.

Aceste situații pot genera costuri suplimentare și întârzieri semnificative.

Demolarea caselor vechi implică un cost variabil, influențat de numeroși factori tehnici și logistici. În practică, estimările inițiale sunt frecvent depășite din cauza cheltuielilor suplimentare care apar pe parcurs.

Pentru o locuință de aproximativ 100 de metri pătrați, costul demolării începe de la 10.000 de lei și poate depăși 20.000 de lei. Diferențele sunt determinate de:

metoda de demolare (manuală sau mecanizată);

dificultatea lucrării;

accesul pe teren;

includerea sau nu a transportului molozului.

La aceste costuri se adaugă cheltuieli suplimentare, adesea ignorate în faza de planificare:

proiectul tehnic de desființare: 1.500 – 4.000 lei;

avize și taxe administrative: 500 – 2.000 lei;

transportul molozului: 30 – 70 lei/mc;

curățarea și compactarea terenului.

În cazul unei case standard, volumul de deșeuri poate ajunge la 20–30 metri cubi, ceea ce înseamnă costuri semnificative doar pentru eliminarea acestora.

Tabel informativ: Obligații legale și costuri reale în demolarea caselor vechi: