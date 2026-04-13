O casă construită prea aproape de vecini poate aduce amenzi sau procese. Proprietarul riscă să fie acționat în judecată de vecini sau să primească sancțiuni din partea autorităților competente. Aceste sancțiuni pot include amenzi, obligația de a modifica construcția deja realizată sau, în cazuri mai grave, chiar demolarea acesteia.

Pentru a evita astfel de situații, este recomandat ca înainte de începerea construcției unei case să fie consultat un arhitect sau un inginer autorizat. Despăgubirile pot fi solicitate în situațiile în care construcția afectează drepturile vecinilor. Printre aceste drepturi se numără intimitatea, accesul la lumină sau stabilitatea fundației.

De exemplu, dacă apa pluvială de pe proprietatea ta se scurge pe terenul vecinului sau dacă o fereastră de vedere încalcă intimitatea acestuia, vecinul are dreptul să ceară despăgubiri în instanță.

Distanța dintre locuințe are un impact direct asupra valorii unei proprietăți. Casele care respectă regulile de construcție casă: distanța față de vecini și oferă un grad mai mare de intimitate sunt, în general, mai atractive pentru potențialii cumpărători. În schimb, o locuință situată prea aproape de hotar sau care are ferestre ce afectează intimitatea vecinilor poate avea o valoare mai mică și poate întâmpina dificultăți în procesul de vânzare.

Reglementările naționale prevăzute în Codul Civil stabilesc un cadru general privind construcțiile și distanțele dintre proprietăți. Totuși, planurile urbanistice generale și zonale (PUG și PUZ) pot impune reguli mai stricte, în funcție de zona în care se construiește. De exemplu, un PUZ poate stabili o distanță minimă de 3 metri față de hotar în zonele rezidențiale sau poate introduce restricții suplimentare pentru construcțiile înalte. Din acest motiv, este esențială verificarea documentațiilor urbanistice locale înainte de demararea oricărei construcții.

Autorizația de construire a vecinului poate fi contestată dacă există convingerea că aceasta încalcă drepturile proprii sau reglementările legale în vigoare. Termenul pentru depunerea contestației este de 30 de zile de la emiterea autorizației. Este însă necesar să existe dovezi clare că respectiva construcție afectează proprietatea. Pentru o șansă mai mare de succes în demers, este recomandată consultarea unui avocat specializat.