Reglementarea publicității stradale în România este un domeniu structurat în principal prin legislație națională, completată de reglementări locale adoptate de autoritățile publice. Baza juridică principală este Legea nr. 185/2013 privind amplasarea și autorizarea mijloacelor de publicitate, modificată și completată ulterior, inclusiv prin Legea nr. 154/2017.

Acest cadru urmărește organizarea vizuală a spațiului urban, controlul amplasării reclamelor și protejarea siguranței publice.

Legea 185/2013 stabilește regulile fundamentale privind amplasarea mijloacelor de publicitate pe teritoriul localităților și pe drumurile publice.

Domeniul reglementează toate formele de publicitate stradală, inclusiv:

panouri publicitare,

afișe și mesh-uri,

reclame luminoase,

reclame amplasate pe clădiri,

structuri publicitare independente,

publicitate pe vehicule.

Principiul central al legislației este integrarea controlată a publicității în spațiul urban, fără afectarea siguranței sau a ordinii vizuale.

Un element esențial al regimului juridic îl reprezintă obligativitatea autorizării.

Pentru amplasarea mijloacelor de publicitate sunt necesare:

autorizații de construire sau de amplasare,

avize de urbanism,

avize de circulație (în special pentru zonele adiacente drumurilor publice).

Regimul este aplicabil inclusiv pentru:

panouri montate pe fațade,

reclame luminoase,

structuri amplasate pe acoperișuri sau terase.

Fără aceste aprobări, instalarea publicității este considerată neconformă și poate fi sancționată.

Primăriile au un rol central în gestionarea publicității stradale, fiind responsabile de adoptarea regulamentelor locale de publicitate.

Aceste regulamente stabilesc:

zonele în care publicitatea este permisă sau interzisă,

dimensiunile și tipurile de reclame admise,

condițiile estetice și urbanistice,

integrarea în arhitectura locală.

Reglementările locale funcționează în paralel cu legislația națională și sunt adesea corelate cu prevederile din Codul fiscal privind taxele locale.

În România, publicitatea stradală include o varietate de forme, reglementate distinct:

Fiecare categorie poate avea cerințe specifice de autorizare și amplasare.

Un principiu esențial al reglementării este protecția siguranței publice.

Mijloacele de publicitate nu trebuie să:

afecteze siguranța rutieră,

obstrucționeze vizibilitatea în trafic,

creeze riscuri pentru pietoni,

genereze aglomerări vizuale periculoase.

În acest sens, autoritățile pot impune restricții suplimentare în zonele intens circulate sau sensibile urbanistic.

Primăria Ploiești a introdus în transparență decizională un proiect de hotărâre care propune interzicerea panourilor și ecranelor LED publicitare montate pe fațadele clădirilor din municipiu. Inițiativa aparține a doi consilieri locali PSD, care argumentează că astfel de instalații contribuie la degradarea esteticii urbane și creează un aspect vizual neunitar în oraș.

Conducerea PSD Ploiești susține că măsura vine ca răspuns la lipsa unui regulament clar de publicitate stradală și a unei viziuni urbanistice coerente, în contextul în care nu există încă un cadru complet prin PUG și regulamentul local de publicitate. Potrivit acestora, actuala situație este caracterizată de „haos urbanistic” în ceea ce privește amplasarea panourilor.

Publicitatea stradală (Außenwerbung) în Germania este reglementată printr-un cadru legal complex, caracterizat de un nivel ridicat de control administrativ și diferențe semnificative între regiunile federale. Scopul principal al acestor reglementări este protejarea peisajului urban, menținerea siguranței rutiere și asigurarea ordinii publice.

În practică, majoritatea formelor de publicitate exterioară necesită aprobări oficiale, în special atunci când implică structuri fixe sau sunt vizibile din spațiul public.

Un element central al sistemului german este necesitatea obținerii unei autorizații de construire (Baugenehmigung) pentru majoritatea instalațiilor publicitare permanente.

Aceasta se aplică, de regulă, pentru:

panouri publicitare de mari dimensiuni,

firme luminoase,

afișaje fixe montate pe clădiri,

orice structură vizibilă din spațiul public.

În cazul utilizării spațiului public, intervine o autorizație suplimentară numită Sondernutzungserlaubnis, necesară atunci când reclama este amplasată pe domeniul public (trotuare, piețe, infrastructură urbană).

Există totuși excepții limitate: anumite indicatoare de mici dimensiuni, amplasate direct la sediul unei afaceri, pot fi scutite de autorizare, însă rămân supuse regulilor locale.

Reglementarea publicității nu este uniformă la nivel național, deoarece fiecare land federal are propria legislație în domeniul construcțiilor (Landesbauordnungen).

Această descentralizare face ca cerințele să difere semnificativ de la o regiune la alta.

În plus, autoritățile locale pot adopta reguli suplimentare prin așa-numitele Gestaltungssatzungen, care controlează:

dimensiunea reclamelor,

culorile și designul,

poziționarea în spațiul urban,

integrarea în arhitectura locală.

În special în zonele istorice sau în centrele orașelor, aceste reguli sunt mult mai restrictive.

În zonele rezidențiale, publicitatea este strict limitată și, de regulă, permisă doar în proximitatea punctului de activitate al companiei.

Domeniu Reguli / cerințe Detalii Siguranță rutieră Nu trebuie să distragă atenția șoferilor Reclamele trebuie să fie discrete și să nu afecteze concentrarea în trafic Siguranță rutieră Nu trebuie să obstrucționeze semnele de circulație Semnele rutiere trebuie să rămână complet vizibile Siguranță rutieră Nu trebuie să reducă vizibilitatea în trafic Amplasarea nu trebuie să afecteze câmpul vizual al șoferilor Iluminat publicitar Restricții de funcționare pe timp de noapte În multe cazuri, reclamele luminoase sunt oprite în intervale orare stabilite (eficiență energetică) Proprietate privată Este necesar acordul proprietarului Instalarea publicității nu se poate face fără consimțământ Modificări instalații Necesită uneori reautorizare Orice schimbare importantă poate declanșa o nouă procedură administrativă

Situație Încadrare Consecințe Publicitate fără autorizație „Schwarzwerbung” Amenzi semnificative + obligația de demontare Amplasare ilegală de afișe Deteriorare a proprietății (Sachbeschädigung) Răspundere juridică + posibile sancțiuni penale sau contravenționale Utilizare neautorizată a spațiului public Încălcarea reglementărilor locale Amenzi și îndepărtarea materialelor publicitare

În Franța, publicitatea stradală este reglementată într-un mod riguros, cu un accent puternic pe protejarea mediului, a patrimoniului natural și arhitectural, precum și pe siguranța în spațiul public. Cadrul juridic principal care guvernează acest domeniu este Codul Mediului (Code de l’environnement), care stabilește reguli clare privind amplasarea și conținutul reclamelor exterioare.

Sistemul francez se bazează pe un echilibru între interesele comerciale și necesitatea conservării calității vizuale a spațiilor urbane și rurale.

Nr. Domeniu Reglementări principale Detalii 1 Zone cu protecție specială Interdicții sau restricții severe Publicitatea este interzisă sau strict limitată în zone sensibile 1.1 Parcuri naționale și rezervații naturale Interzis / foarte restricționat Protecția ecosistemelor naturale 1.2 Zone rurale cu valoare peisagistică Restricții puternice Se protejează peisajul natural și vizual 1.3 Monumente istorice și situri culturale Interzis / control strict Conservarea patrimoniului cultural 1.4 Alte zone protejate Regim special Include peste 100 de tipuri de zone protejate 2 Cadrul legal general Codul Mediului (Code de l’environnement) Baza legislativă principală pentru publicitate exterioară 3 Autorități locale Primării + RLP (Règlement Local de Publicité) Adaptarea regulilor la nivel local 3.1 Întărirea regulilor Permisă prin RLP Norme mai stricte decât legislația națională 3.2 Zonare publicitară Stabilită local Zone permise vs interzise clar delimitate 3.3 Control vizual Dimensiune, densitate, tip reclame Reguli estetice și urbanistice 4 Publicitate digitală Restricționare progresivă Limitarea ecranelor digitale în spațiul urban 4.1 Poluare luminoasă Factor principal de control Reducerea stresului vizual și a luminii artificiale 4.2 Consum energetic Limitări administrative Eficiență energetică și sustenabilitate 4.3 Impact urban Control local Evitarea supraîncărcării vizuale 5 Publicitate auto Reguli de conținut obligatorii (din 2022) Reclamele auto trebuie să includă alternative de mobilitate 5.1 Mesaje obligatorii Mobilitate durabilă Mers pe jos, bicicletă, transport public 5.2 Scop Reducerea dependenței de mașină Politici de mediu și mobilitate verde 6 Siguranță rutieră Reglementări complementare Măsuri pentru reducerea accidentelor 6.1 Vehicule > 3,5 tone Obligație „angles morts” (din 2021) Semnalizare unghiuri moarte obligatorie 6.2 Obiectiv Creșterea siguranței rutiere Reducerea accidentelor în trafic urban și extraurban

Reglementarea publicității stradale în Spania este caracterizată de un cadru juridic complex, în care legislația națională se combină cu reglementările regionale și, în mod esențial, cu ordonanțele municipale. Această structură descentralizată face ca regulile privind publicitatea exterioară să varieze semnificativ de la o localitate la alta.

Principiul general care guvernează acest domeniu este protejarea interesului public, în special în ceea ce privește siguranța rutieră, calitatea estetică a spațiului urban și protecția mediului.