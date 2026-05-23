Diferențele dintre cele două sunt importante, mai ales în situații precum închirierea unui apartament, donațiile între părinți și copii sau utilizarea unui teren ori a unei construcții. Deși multe persoane confundă aceste drepturi, efectele juridice sunt complet diferite.

Dreptul de folosință reprezintă dreptul unei persoane de a utiliza un bun și de a beneficia de avantajele pe care acel bun le produce, fără ca persoana respectivă să fie neapărat proprietarul lui. Practic, legea permite folosirea unui bun care aparține altei persoane, însă doar în anumite condiții și limite.

Codul civil include drepturile de folosință în categoria drepturilor reale și enumeră printre acestea uzufructul, uzul, abitația, superficia sau alte forme de utilizare legală a unui bun.

În practică, una dintre cele mai întâlnite situații este contractul de închiriere. Chiriașul poate locui în apartament și îl poate utiliza potrivit destinației stabilite prin contract, însă nu devine proprietarul locuinței. El nu poate vinde apartamentul, nu îl poate dona și nici ipoteca. Toate aceste decizii aparțin exclusiv proprietarului.

Un alt exemplu frecvent este dreptul de uzufruct, întâlnit deseori în cazul donațiilor între părinți și copii. De exemplu, un părinte poate dona apartamentul copilului, dar își poate păstra dreptul de uzufruct viager. În acest caz, copilul devine proprietar, însă părintele continuă să locuiască în apartament și să beneficieze de el până la sfârșitul vieții.

Legea reglementează mai multe forme ale dreptului de folosință, fiecare având particularități proprii. Uzufructul permite folosirea bunului și obținerea de beneficii economice. Dreptul de uz permite utilizarea bunului doar pentru nevoile titularului și ale familiei sale. Dreptul de abitație privește strict locuirea într-un imobil, iar superficia permite unei persoane să dețină sau să utilizeze o construcție ridicată pe terenul altei persoane.

În practică, dreptul de folosință poate fi temporar sau permanent, gratuit sau cu plată, limitat prin contract ori condiționat de scopul pentru care a fost acordat. În anumite situații poate fi transmisibil, iar în altele netransmisibil, în funcție de natura sa juridică.

Principala diferență față de dreptul de proprietate este că persoana care are doar folosința unui bun nu dispune de control juridic deplin asupra acestuia. Ea poate utiliza bunul, însă nu îi poate decide în mod liber soarta juridică.

Astfel, un chiriaș nu poate sparge pereți structurali într-un apartament doar pentru că locuiește acolo. În același timp, titularul unui drept de uzufruct trebuie să păstreze substanța bunului și nu poate acționa împotriva intereselor proprietarului.

De asemenea, dreptul de folosință este de cele mai multe ori limitat în timp și depinde de existența dreptului de proprietate. După încetarea contractului sau dispariția condițiilor prevăzute de lege, dreptul de folosință poate înceta.

Dreptul de proprietate este principalul drept real recunoscut de lege și oferă titularului cele mai extinse puteri asupra unui bun. În România, acesta este protejat atât prin Constituție, cât și prin Codul civil.

Articolul 44 din Constituția României stabilește că dreptul de proprietate privată este garantat și ocrotit de lege. Totodată, articolul 555 din Codul civil definește proprietatea privată drept posibilitatea titularului de a poseda, folosi și dispune de un bun în mod exclusiv, absolut și perpetuu, în limitele stabilite de lege. Această definiție evidențiază cele trei atribute esențiale ale dreptului de proprietate: posesia, folosința și dispoziția.

Posesia înseamnă stăpânirea efectivă a bunului și exercitarea unui control asupra acestuia. Proprietarul poate ține bunul, îl poate utiliza și se poate comporta ca titular al dreptului asupra lui. În practică, posesia înseamnă să locuiești într-o casă, să utilizezi un teren, să păstrezi un bun mobil sau să împiedici alte persoane să îl folosească fără acordul tău.

Folosița îi permite proprietarului să utilizeze bunul și să obțină beneficii economice de pe urma lui. Proprietarul poate locui într-un apartament, poate închiria un spațiu comercial, poate cultiva un teren sau poate obține venituri din exploatarea bunului.

Acest atribut poate fi separat temporar de dreptul de proprietate. Proprietarul poate transmite altei persoane dreptul de folosință, păstrând însă celelalte prerogative ale proprietății. Aici apar instituții precum uzufructul sau închirierea.

Dispoziția este atributul care îi permite proprietarului să decidă soarta juridică și materială a bunului. Proprietarul poate să vândă bunul, să îl doneze, să îl ipotecheze, să îl demoleze, să îl transforme sau să îl lase moștenire.

Acesta este și elementul care diferențiază radical proprietarul de titularul unui simplu drept de folosință. Persoana care are doar drept de utilizare nu poate lua astfel de decizii majore.

Deși Codul civil vorbește despre exercitarea dreptului de proprietate „în mod exclusiv, absolut și perpetuu”, legea stabilește și anumite limite clare. Proprietarul trebuie să respecte regulile de urbanism, normele de protecție a mediului, drepturile vecinilor și legislația privind construcțiile. Asta înseamnă că proprietarul unui teren nu poate construi orice dorește fără autorizație și nici nu poate utiliza bunul într-un mod care afectează drepturile altor persoane.

Există inclusiv situații în care statul poate limita exercițiul dreptului de proprietate pentru cauze de utilitate publică, prin procedura exproprierii.

Deși cele două noțiuni sunt strâns legate și pot coexista asupra aceluiași bun, diferențele juridice dintre ele sunt esențiale. Cea mai importantă diferență privește controlul asupra bunului. Proprietarul are control juridic complet și poate decide aproape orice în legătură cu acel bun, în limitele legii. În schimb, titularul dreptului de folosință poate doar să utilizeze bunul în condițiile stabilite de lege sau prin contract.

În practică, proprietarul poate să vândă bunul, să îl doneze, să îl ipotecheze, să îl demoleze, să îl transforme sau să îl lase moștenire. Persoana care are doar drept de folosință poate să utilizeze bunul, să locuiască în el, să beneficieze de avantajele lui și, în anumite situații, să obțină venituri din exploatarea acestuia. Totuși, nu poate dispune liber de bun și nu poate lua decizii definitive asupra lui.

O altă diferență importantă este durata dreptului. Dreptul de proprietate este, în principiu, perpetuu și nu expiră prin simpla trecere a timpului. În schimb, dreptul de folosință este adesea limitat. Contractele de închiriere au o durată determinată, dreptul de uzufruct poate înceta la moartea titularului, iar alte forme de folosință depind de condițiile prevăzute de lege sau contract.

Există diferențe și în ceea ce privește limitările juridice. Titularul dreptului de folosință este limitat de scopul pentru care i-a fost acordat dreptul și de voința proprietarului. Proprietarul este limitat de lege și de obligația de a respecta drepturile celorlalți.

Cu toate acestea, există și asemănări între cele două drepturi. Atât proprietarul, cât și titularul unui drept de folosință pot utiliza bunul și pot beneficia de anumite avantaje economice. În anumite situații, ambele drepturi sunt protejate în instanță și pot produce efecte juridice importante.