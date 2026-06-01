Cum se obține autorizația de construire. Actele pe care românii trebuie să le depună în 2026 pentru aprobarea lucrărilor

Autorizația de construire este unul dintre cele mai importante documente atunci când vrei să ridici o casă, să extinzi un imobil, să modifici o clădire sau să realizezi anumite lucrări asupra unei construcții existente.

Regulile sunt stabilite în principal prin Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, act normativ actualizat și aplicabil și în 2026. Potrivit legii, executarea multor tipuri de lucrări fără autorizație poate atrage amenzi, oprirea lucrărilor sau chiar obligația desființării construcției.

Autorizația de construire reprezintă actul emis de primărie sau de autoritatea competentă prin care proprietarul primește dreptul legal de a executa lucrări de construcții. Documentul este necesar înainte de începerea lucrărilor și se eliberează doar după verificarea tuturor documentelor prevăzute de lege.

În 2026, autorizația de construire este necesară pentru numeroase categorii de lucrări. Legea prevede că este obligatorie pentru construirea, reconstruirea, extinderea, consolidarea, modificarea sau schimbarea destinației unei clădiri. De asemenea, este necesară pentru lucrări la drumuri, rețele de utilități, împrejmuiri, construcții provizorii, modernizări sau reabilitări.

Spre exemplu, o persoană care dorește să construiască o casă nouă, să adauge un etaj, să extindă o locuință sau să ridice un garaj are nevoie de autorizație de construire înainte de începerea lucrărilor. În multe cazuri, autorizația este necesară și pentru garduri, foișoare, terase acoperite sau modificări care schimbă aspectul exterior al imobilului.

Există însă și situații în care legea permite executarea unor lucrări fără autorizație. De regulă, este vorba despre reparații minore care nu afectează structura de rezistență și nu modifică aspectul arhitectural al clădirii.

Exemplele pot include anumite lucrări de întreținere, finisaje interioare sau înlocuirea unor elemente fără schimbarea structurii. Totuși, în practică, interpretarea poate diferi de la o primărie la alta, iar proprietarii sunt sfătuiți să solicite informații oficiale înainte de începerea lucrărilor.

Pentru obținerea autorizației de construire în 2026, solicitantul trebuie să depună un dosar care conține mai multe documente obligatorii. Printre cele mai importante se află certificatul de urbanism. Acesta este documentul emis de primărie care stabilește condițiile în care poate fi realizată construcția și enumeră toate avizele necesare. Fără certificat de urbanism nu poate fi obținută autorizația de construire.

Un alt document esențial este proiectul tehnic sau documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor. Acesta trebuie realizat de specialiști autorizați și conține planurile construcției, soluțiile tehnice și toate detaliile necesare executării lucrărilor. Legea prevede că execuția propriu-zisă se poate face doar pe baza proiectului tehnic și a detaliilor de execuție.

Dosarul trebuie să includă și avizele și acordurile solicitate prin certificatul de urbanism. În funcție de tipul construcției și de zona în care aceasta este amplasată, pot fi necesare avize de la furnizorii de utilități, de la mediu, pompieri, sănătate publică sau alte instituții. Uneori, lipsa unui singur aviz poate bloca emiterea autorizației.

Pe lista actelor obligatorii se află și actul de proprietate sau dovada dreptului asupra terenului ori construcției. Solicitantul trebuie să demonstreze că are dreptul legal de a executa lucrările pe acel imobil. În unele cazuri, autoritățile cer și extras de carte funciară actualizat sau plan cadastral.

La dosar se adaugă dovada plății taxelor legale aferente certificatului de urbanism și autorizației de construire. Valoarea taxelor diferă în funcție de tipul lucrării, suprafața construcției și regulile locale aplicate de fiecare primărie.

Nu lipsește nici cererea-tip pentru emiterea autorizației de construire. Aceasta este completată de solicitant și depusă împreună cu restul documentelor. Normele metodologice ale legii prevăd formulare standard utilizate de autorități.

Potrivit legislației, autorizația de construire se emite, de regulă, în termen de maximum 30 de zile de la depunerea documentației complete. Dacă dosarul este incomplet, autoritatea poate solicita completări sau poate restitui documentația.

Legea mai prevede că autorizația are o perioadă limitată de valabilitate. Proprietarul trebuie să înceapă lucrările în intervalul stabilit prin autorizație, altfel documentul își pierde valabilitatea și poate fi necesară emiterea unei noi autorizații.