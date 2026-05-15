Construirea Drumului Expres Oradea-Arad ar putea începe chiar din această vară. Proiectul fusese blocat de CNAIR, care, deși organizase licitațiile și desemnase constructorii, anunțase că ordinul de începere a lucrărilor va fi emis abia anul viitor. După transferul către CNIR, compania încearcă acum să accelereze demararea efectivă a șantierelor.

Directorul general al CNIR, Gabriel Budescu, a declarat joi că obiectivul companiei este începerea lucrărilor cât mai rapid, chiar în această vară. La începutul lunii, ministrul Transporturilor a emis ordinul prin care proiectul Drumului Expres Oradea – Arad a fost transferat de la CNAIR către CNIR. Construcția drumului expres este prevăzută pe trei loturi.

„Ne dorim să începem cât mai curând lucrările, în această vară”, a declarat joi, Gabriel Budescu, directorul general al CNIR, pentru Bihoreanul.

Deși CNAIR desemnase constructorii pentru toate cele trei loturi în perioada ianuarie – august 2025, compania anunțase că ordinul de începere a lucrărilor va fi emis doar la 1 martie 2027.

Compania a justificat întârzierea prin existența unor exproprieri care mai trebuie realizate, dar și prin lipsa fondurilor necesare pentru co-finanțarea proiectului. Cea mai mare parte a finanțării este asigurată din fonduri europene.

Gabriel Budescu a explicat că reprezentanții CNIR au avut deja discuții cu două dintre asocierile de constructori implicate în proiect. Este vorba despre antreprenorii care urmează să execute lucrările pe lotul 1, între Oradea și Salonta, și pe lotul 3, dintre Chișineu Criș și municipiul Arad.

În cadrul întâlnirilor au fost analizate problemele legate de gropile de împrumut, adică zonele din care constructorii vor lua materialele necesare pentru ridicarea terasamentului șoselei.

Directorul CNIR a precizat că vor urma noi discuții pentru a se stabili dacă firmele sunt pregătite să înceapă lucrările imediat după emiterea ordinului de începere. Potrivit acestuia, interesul companiei este ca șantierele să fie deschise încă din această vară, însă trebuie găsită o soluție comună cu antreprenorii pentru ca toate contractele să poată intra efectiv în execuție.