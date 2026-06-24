Prima autostradă construită în județul Harghita: CNIR a aprobat proiectul lotului 1D Joseni–Ditrău din A8

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a aprobat, miercuri, proiectul lotului 1D Joseni–Ditrău al Autostrăzii A8 Târgu Mureș–Târgu Neamț, primul tronson de autostradă construit în județul Harghita. Documentația va fi transmisă Ministerului Transporturilor pentru autorizare.

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a aprobat, miercuri, proiectul lotului 1D Joseni–Ditrău al Autostrăzii A8 Târgu Mureș–Târgu Neamț, acesta fiind primul tronson de autostradă care va fi construit în județul Harghita.

Autostrada A8, cunoscută și sub denumirea de „Autostrada Unirii”, traversează județul Harghita de la Praid la Tulgheș, pe o distanță de aproximativ 83 de kilometri.

Directorul general al CNIR, Gabriel Budescu, a anunțat că, în cadrul Consiliului Tehnico-Economic al companiei, a fost avizat Proiectul pentru Autorizația de Construire (PAC) pentru întreaga lungime a lotului 1D Joseni–Ditrău. Potrivit acestuia, documentația urmează să fie transmisă Ministerului Transporturilor și Infrastructurii pentru emiterea Autorizației de Construire, înainte de termenul prevăzut în contract.

Șeful CNIR a precizat că, după aprobarea Proiectului Tehnic de Execuție, compania va emite rapid ordinul de începere a lucrărilor, astfel încât acestea să poată debuta în cursul acestei veri și să beneficieze de condițiile favorabile pentru construcții.

Pe traseul lotului 1D Joseni–Ditrău vor fi realizate 18 poduri și pasaje, trei ecoducte destinate traversării în siguranță a faunei sălbatice, un nod rutier la Joseni și o descărcare provizorie la Ditrău. Contractul pentru proiectarea și execuția tronsonului, cu o lungime de 14,4 kilometri, are o durată totală de 34 de luni, dintre care 10 luni sunt alocate proiectării, iar 24 de luni execuției lucrărilor. Etapa de proiectare a început în ianuarie 2026.

„Am avizat astăzi, în Consiliul Tehnico-Economic al CNIR, Proiectul pentru Autorizația de Construire (PAC) pentru întreaga lungime a lotului 1D Joseni-Ditrău, urmând să transmitem documentația Ministerului Transporturilor și Infrastructurii pentru emiterea Autorizației de Construire, înainte de calendarul prevăzut în contract. După ce aprobăm și Proiectul Tehnic de Execuție, vom emite rapid Ordinul pentru începerea lucrărilor în această vară, astfel încât să profităm de sezonul favorabil construcțiilor”, a precizat Budescu.

CNIR a primit, tot miercuri, 14 oferte pentru contractul de supervizare a proiectării și execuției lucrărilor pe Tronsonul 4 al Autostrăzii A8 Târgu Neamț–Iași–Ungheni. Contractul are o valoare estimată de 55 de milioane de lei și o durată totală de 110 luni. Aceasta include 46 de luni pentru etapele de proiectare și execuție, precum și 60 de luni reprezentând perioada de garanție a lucrărilor.

Potrivit documentației, firma care va câștiga contractul va avea responsabilitatea de a asigura supervizarea proiectării și execuției la standarde ridicate de calitate, în conformitate cu normele și reglementările în vigoare. De asemenea, aceasta va evalua și aproba lucrările, cantitățile, materialele și echipamentele utilizate, astfel încât antreprenorul să realizeze lucrări de calitate și să respecte termenele stabilite prin contract.

Pentru acest contract au fost depuse oferte atât de companii individuale, cât și de asocieri de firme din România și din străinătate. În total, 14 ofertanți s-au înscris în procedura de achiziție.

În paralel, CNIR urmează să semneze contractul pentru construirea Tronsonului 4, cuprins între DN 24 (Iași) și punctul de frontieră de la Ungheni, cu asocierea de firme din Italia formată din ITINERA SPA, în calitate de lider, ICM S.P.A și SAIPEM S.P.A. Proiectul este finanțat prin programul SAFE și include realizarea primilor kilometri de autostradă de pe teritoriul Republicii Moldova.

Tronsonul 4 al Autostrăzii A8 va avea o lungime de 15,5 kilometri. Pe traseu sunt prevăzute 14 poduri și pasaje, două tunele și două noduri rutiere. Unul dintre acestea este proiectat ca nod rutier de perspectivă, urmând să asigure legătura cu viitorul Spital Regional și cu Aeroportul Iași, iar cel de-al doilea va fi amenajat în zona Golăiești.