Noua aplicație online lansată de Compania Națională de Investiții Rutiere este destinată persoanelor care vor să semnaleze probleme observate pe teren sau să transmită sugestii privind marile proiecte de infrastructură gestionate de companie.

Platforma permite trimiterea de:

sesizări;

propuneri;

observații punctuale;

informații despre situații întâlnite pe șantiere;

semnalări privind impactul lucrărilor asupra comunităților locale.

Sistemul este deschis atât cetățenilor obișnuiți, cât și autorităților locale, specialiștilor, inginerilor sau altor persoane interesate de evoluția proiectelor rutiere.

Prin această inițiativă, CNIR încearcă să creeze un canal direct de comunicare între companie și cei afectați sau interesați de marile investiții de infrastructură.

Aplicația vizează unele dintre cele mai importante investiții rutiere aflate în prezent în faze de proiectare, licitație sau execuție.

Printre proiectele incluse se află:

Autostrada Unirii A8 – Secțiunea II Miercurea Nirajului – Leghin (Sărățeni – Pipirig);

Autostrada Unirii A8 – Târgu Neamț – Iași – Ungheni;

Autostrada Transilvania A3;

Autostrada A3 Ploiești – Brașov;

Autostrada A13 Brașov – Bacău;

drumul de mare viteză București – Giurgiu;

drumul expres Bacău – Piatra-Neamț;

drumul expres Brăila – Tulcea;

drumul expres Focșani – Brăila;

legătura rutieră dintre A0 Nord și viitorul Terminal 2 al Aeroportului Internațional Henri Coandă.

O parte dintre aceste proiecte sunt considerate strategice pentru conectivitatea regională și pentru dezvoltarea infrastructurii de transport din România, în special în Moldova și sudul țării.

Directorul general al CNIR, Gabriel Budescu, afirmă că noua aplicație a fost creată pentru a permite o implicare mai mare a cetățenilor în proiectele publice de infrastructură.

„Am lansat această aplicație care își propune să conecteze oamenii la proiectele pe care le derulăm. Am vrut să avem un instrument simplu și accesibil pentru consultare și implicare publică, pentru că ne dorim ca fiecare investiție/ proiect să răspundă cât mai bine nevoilor reale din teren. Credem că transparența, dialogul și participarea cetățenilor trebuie să devină parte din fiecare etapă a proiectelor de infrastructură”, a declarat Gabriel Budescu, directorul general al CNIR.

Potrivit companiei, feedback-ul primit prin platformă ar urma să contribuie la activitatea de monitorizare și analiză a proiectelor.

Reprezentanții CNIR explică faptul că formularul online poate fi folosit pentru raportarea unor situații diverse legate de infrastructura rutieră.

„Formularul are rolul de a facilita transmiterea unor observații, informații sau perspective relevante provenite atât din partea cetățenilor, cât și a autorităților locale, specialiștilor sau altor persoane interesate, în legătură cu proiectele de infrastructură rutieră gestionate de C.N.I.R. S.A.”, precizează compania.

Potrivit instituției, utilizatorii pot semnala:

probleme privind evoluția lucrărilor;

dificultăți întâlnite în teren;

aspecte care afectează comunitățile locale;

probleme de trafic generate de șantiere;

situații privind accesul rutier;

alte elemente considerate relevante pentru implementarea proiectelor.

Practic, compania încearcă să obțină inclusiv informații directe din teren care pot ajuta la identificarea mai rapidă a problemelor sau întârzierilor.

Lansarea platformei vine într-un context în care proiectele mari de infrastructură sunt urmărite tot mai atent de opinia publică, organizațiile civice și comunitățile locale.

În ultimii ani, întârzierile de pe șantiere, blocajele birocratice, problemele de expropriere sau modificările repetate ale termenelor de finalizare au generat numeroase controverse.

În paralel, dezvoltarea rețelei de autostrăzi și drumuri expres a devenit una dintre principalele teme de interes public, în special în regiunile cu deficit major de infrastructură rutieră.

Prin noua platformă, CNIR încearcă să ofere publicului posibilitatea de a participa mai activ la monitorizarea investițiilor și de a transmite rapid informații relevante despre situațiile din teren.

Platforma online poate fi accesată la adresa:

Platforma CNIR pentru feedback și sesizări