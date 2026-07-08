Ape contaminate în vestul României. Un raport oficial indică surse potențiale de poluare în județul Timiș

Mii de kilometri pătrați de ape contaminate din vestul României sunt afectați de poluare cu nitrați, potrivit unor documente oficiale analizate într-o investigație jurnalistică. Raportul Administrației Naționale „Apele Române” pentru 2025 menționează compania Smithfield, care operează în România sub brandul Comtim, drept sursă certă sau potențială de poluare pentru trei corpuri de apă subterană din județul Timiș. Investigația ridică, totodată, întrebări privind sistemul de monitorizare a impactului asupra mediului în cazul fermelor industriale de porci. Compania respinge acuzațiile și susține că respectă toate obligațiile legale de mediu.

Situația privind ape contaminate în vestul țării este prezentată într-o investigație publicată de Context.ro, realizată pe baza a sute de documente oficiale, a unui raport al Administrației Naționale „Apele Române” și a vizitelor efectuate în mai multe ferme de porci și la principalul abator din județul Timiș.

Potrivit investigației, rapoartele de mediu întocmite pentru ferme indică, în majoritatea situațiilor, respectarea limitelor legale privind indicatorii de mediu. Cu toate acestea, datele din raportul Administrației Naționale „Apele Române” pentru anul 2025 arată existența unor corpuri de apă subterană afectate de poluare cu nitrați.

Documentul oficial, prezentat de sursa citată, menționează compania Smithfield, care operează în România sub brandul Comtim, drept sursă certă sau potențială de poluare pentru trei corpuri de apă subterană din județul Timiș. Pentru unul dintre aceste corpuri de apă, raportul indică depășiri ale concentrațiilor de nitrați pe mai mult de 82% din suprafață și încadrarea acestuia în categoria de „stare chimică slabă”.

Investigația evidențiază, totodată, că analizele de mediu transmise autorităților sunt realizate pe baza unor probe recoltate chiar de operatorii economici, care sunt ulterior expediate către laboratoare acreditate. În numeroase buletine de analiză este menționat explicit că responsabilitatea pentru prelevarea și transportul probelor aparține beneficiarului.

Modul în care sunt efectuate controalele de mediu reprezintă unul dintre aspectele analizate în investigație, în contextul în care verificările de rutină ale autorităților se bazează în principal pe documentele și rapoartele puse la dispoziție de operatorii economici.

Garda Națională de Mediu nu efectuează propriile măsurători în cadrul controalelor obișnuite, ci verifică documentația și rapoartele de automonitorizare prezentate de operatori. „…”, a declarat publicației comisarul-șef al Gărzii de Mediu Timiș, Luci Mușuroi, explicând că instituția verifică inclusiv rapoartele de auto-monitorizare și că, în majoritatea cazurilor, nu sunt constatate depășiri ale indicatorilor de mediu.

Un specialist în știința solului, atrage însă atenția că actualul mecanism poate ridica semne de întrebare, deoarece nu există o verificare independentă a modului în care sunt recoltate probele și întocmite analizele de laborator.

La solicitarea publicației, Comtim a transmis că respectă toate obligațiile de mediu și că numele companiei apare în raportul Administrației Naționale „Apele Române” exclusiv într-o listă de posibile surse de poluare, fără a fi indicată drept sursă confirmată. Reprezentanții societății afirmă că sunt aplicate măsuri permanente de prevenire și control pentru protejarea solului și a apelor subterane, iar activitatea este monitorizată în mod constant.

Datele analizate de sursa citată mai arată că, în perioada 2022–2025, Garda de Mediu Timiș a desfășurat zeci de controale planificate la fermele de porci, însă a aplicat o singură amendă, în valoare de 300.000 de lei, pentru neutralizarea necorespunzătoare a deșeurilor de origine animală. Identitatea operatorului sancționat nu a fost făcută publică de autorități.

România se numără printre principalii producători de carne de porc din regiune, iar cele mai multe exploatații industriale sunt concentrate în vestul țării. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, peste 40% din efectivele de porcine și din sacrificările industriale sunt înregistrate în regiunile Vest și Nord-Vest, județul Timiș fiind zona cu cea mai mare concentrare de ferme de profil.