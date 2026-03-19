Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că anul trecut Garda de Mediu a aplicat un număr record de amenzi pentru poluarea aerului.

Ea a arătat că sancțiunile pot fi aplicate pentru nerespectarea prevederilor legale, însă plata acestora de către primării se face din taxe și impozite locale, ceea ce înseamnă că impactul ajunge tot la cetățeni.

Ministrul a explicat că este nevoie de autorități locale care să își îndeplinească obligațiile și să prevină astfel de situații, pentru a evita sancțiunile repetate.

„Pe poluarea aerului, anul trecut au fost date enorm de multe amenzi, mult mai multe amenzi. Garda de Mediu, de fapt, a avut un număr record de amenzi din toată istoria ei (…) Noi putem să dăm amenzi pentru faptul că nu s-au respectat respectivele prevederi. Dar mai departe amenzile plătite de primărie se plătesc tot din taxele și din impozitele românilor… Adică realitatea este că noi trebuie să avem niște autorități de la nivel local care sunt și responsabile și își îndeplinesc obligațiile”, a declarat Diana Buzoianu la B1TV.

Diana Buzoianu a anunțat că toate laboratoarele mobile de monitorizare a calității aerului vor fi utilizate permanent. Acestea vor fi trimise pe teren în mod constant, chiar și în lipsa unor incidente majore, pe baza unor planuri de monitorizare.

Totodată, ministrul a precizat că sunt prevăzute fonduri în buget pentru modernizarea sistemului de senzori și pentru extinderea rețelei cu noi puncte de măsurare.

„Deja am prevăzut inclusiv în bugetul care urmează, sper eu, să fie aprobat în aceste zile, am prevăzut sume considerable pentru modernizarea sistemului de senzori, ca să putem să adăugăm inclusiv puncte noi. Avem, de asemenea, inclusiv dat un Ordin recent pentru ca toate laboratoarele mobile care monitorizau calitatea aerului să nu mai zacă în hangare, să nu fie folosite, să adune praful. Dacă nu există incidente de poluare, să aibă un plan de monitorizare, să se ducă pe teren, să fie folosite 24 din 24”, a mai spus ea.

Ministrul Mediului a explicat că o parte semnificativă a poluării din București provine de la șantierele de construcții. Ea a făcut referire la un incident recent, când nivelul poluării a crescut semnificativ într-un interval scurt, iar controalele au vizat inclusiv șantierele din zonă.

În urma verificărilor, Garda de Mediu a aplicat sancțiuni, în condițiile în care operatorii nu respectau măsurile minime pentru limitarea poluării.

Ministrul a arătat că efectele acestor nereguli sunt vizibile inclusiv prin depunerile de praf pe mașini și locuințe, ceea ce indică niveluri ridicate de poluare în anumite zone.