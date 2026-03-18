Grecia a introdus un nou sistem digital de verificare a vârstei pentru clienții care cumpără tutun și alcool, în încercarea de a-i determina pe comercianți să respecte legea care interzice vânzarea acestor produse minorilor, adoptată în vara anului trecut. De la intrarea în vigoare a actului normativ, la 7 iulie 2025, autoritățile au efectuat aproximativ 82.000 de controale, depășind deja jumătate din totalul celor 133.000 realizate pe parcursul întregului an 2024.

În urma acestor verificări, poliția a efectuat 313 arestări, dintre care 67% au fost legate de vânzarea de alcool. De asemenea, au fost aplicate 150 de amenzi administrative, majoritatea pentru încălcări privind comercializarea alcoolului. În 121 de cazuri au fost întocmite sesizări în baza unui nou mecanism care impune raportarea către poliție a evenimentelor private la care participă minori.

Sistemul a fost prezentat de ministrul Sănătății, împreună cu miniștrii pentru Protecția Cetățeanului și Guvernanță Digitală. Acesta este conceput pentru a elimina o portiță de care comercianții profitau anterior, invocând că nu cunoșteau vârsta cumpărătorilor atunci când erau surprinși vânzând produse interzise minorilor. Autoritățile de la Atena susțin că această soluție reprezintă o premieră la nivel european.

„Ceea ce facem astăzi elimină această scuză. Face controalele mai simple, relația mai clară și aplicarea amenzilor mai ușoară”, a punctat ministrul Sănătății.

Ministrul Guvernanței Digitale a explicat că metoda de verificare a vârstei urmează modelul tehnic adoptat de Uniunea Europeană pentru platformele online și rețelele sociale. În același timp, aceasta este prima aplicare concretă a acestui model în viața de zi cu zi, prin intermediul portofelului digital deja utilizat în Grecia.

La rândul său, ministrul pentru Protecția Cetățeanului a subliniat că noul cadru legislativ îi obligă pe comercianți să verifice vârsta cumpărătorilor și introduce obligativitatea notificării autorităților în cazul evenimentelor private la care participă minori, măsuri menite să ofere instituțiilor de control instrumente mai eficiente de intervenție.

Din vara anului 2025, Grecia urmărește să descurajeze practica frecventă prin care părinții își trimit copiii să cumpere țigări. Conform noilor prevederi, vânzarea produselor din tutun către minori este sancționată penal, iar adulților nu li se mai permite să trimită copiii să cumpere țigări, o practică răspândită în Grecia de zeci de ani. În plus, legea introduce o limită maximă pentru cantitatea de nicotină din pliculețele de tutun. Testele au arătat că unele produse conțineau până la 70 de grame, însă pragul va fi redus la 16 grame, pentru a diminua riscurile asupra sănătății.

Ministrul Sănătății a subliniat că responsabilitatea nu revine doar statului, ci și comercianților, care trebuie să verifice actele de identitate ale cumpărătorilor, pentru a proteja tinerii de efectele nocive ale acestor produse.