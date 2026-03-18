Conferința „România Responsabilă”, organizată la Camera Deputaților de Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România și Academia Da Vinci, a adus în discuție criza tot mai profundă din rândul tinerilor și efectele mediului online asupra acestora.

La dezbatere au participat reprezentanți ai mediului politic, educațional, instituțional și ai societății civile. Discuțiile au vizat teme precum violența, adicțiile și lipsa de responsabilitate socială în rândul noii generații, transmite Antena 3 CNN.

În cadrul intervențiilor, a fost evidențiat rolul rețelelor de socializare în amplificarea acestor fenomene, specialiștii arătând că expunerea necontrolată la platformele online contribuie la comportamente agresive, dependențe digitale și vulnerabilitate emoțională.

În acest context, proiectul de lege depus de deputatul PUSL Ștefan Alexandru Băișanu capătă o importanță tot mai mare.

Inițiativa prevede interzicerea accesului copiilor sub 16 ani la rețelele de socializare și introduce mecanisme de verificare a vârstei utilizatorilor. De asemenea, sunt prevăzute sancțiuni pentru companiile care nu respectă aceste reguli.

Propunerea urmărește crearea unui cadru mai clar de protecție pentru minori în mediul digital, în condițiile în care utilizarea platformelor online este tot mai extinsă.

În cadrul conferinței, Bogdan Ionescu, director educațional al Academiei Da Vinci, a explicat că este necesară pregătirea tinerilor pentru un viitor diferit, în care tehnologia evoluează mai rapid decât capacitatea de înțelegere și control a acesteia.

Participanții au arătat că, în lipsa unor reglementări clare, responsabilitatea revine în mare parte părinților și profesorilor, deși amploarea fenomenului depășește nivelul individual.

Tot mai mulți specialiști consideră că o astfel de lege ar putea deveni o soluție necesară, în contextul în care mediul online este perceput ca un factor de risc major pentru dezvoltarea copiilor.

Mesajul transmis în cadrul dezbaterii a fost că, fără intervenții concrete, problemele cu care se confruntă tinerii vor continua să se accentueze.

Participanții au subliniat că protejarea copiilor în mediul digital nu mai poate fi amânată, iar adoptarea unor măsuri legislative este văzută ca un pas important în această direcție.