Compania Municipală de Parking București le informează pe persoanele care conduc autovehicule că pot achiziționa abonamente de riveran pentru a parca pe locurile albastre. Această opțiune le permite șoferilor să nu mai plătească zilnic tariful aferent parcărilor din Capitală. Abonamentul de riveran este conceput pentru a oferi acces facil la locurile disponibile din zona de domiciliu sau reședință, la un preț avantajos, eliminând necesitatea plății zilnice a parcării.

În același timp, administrația locală menționează și abonamentul de zonă unică, recomandat în special livratorilor sau celor care se deplasează frecvent în diferite zone ale orașului într-o singură zi. Acest abonament oferă flexibilitate și acces în toate parcările administrate de Primăria Municipiului București. Abonamentele pot fi solicitate online sau direct la sediul Companiei Municipale de Parking București, situat pe Strada Prof. Dr. Grigore Cobălcescu nr. 8.

Abonamentul de riveran este valabil pentru persoane fizice cu domiciliul sau reședința în apropierea parcajului și se aplică autoturismelor înmatriculate în București sau utilizate în baza unui contract de leasing sau comodat. Se acordă maximum două abonamente pentru fiecare unitate locativă și permite utilizarea unui loc principal, precum și a până la două parcaje secundare, dacă acestea există. Tariful pentru acest abonament este de 50 de lei pe lună sau 500 de lei pe an, TVA inclus.

Abonamentul de zonă unică, pe de altă parte, oferă acces în toate parcările albastre administrate de Primăria Municipiului București (PMB), fără a fi condiționat de numărul de înmatriculare al vehiculului. Tariful pentru acest abonament este de 500 de lei pe lună sau 6000 de lei pe an, TVA inclus.

Administrația locală a decis eliminarea plății cash la locurile de parcare albastre din Capitală, această măsură intrând în vigoare începând cu data de 28 februarie. Primăria Generală a motivat schimbarea prin faptul că încasatorii care mai rămăseseră la aceste parcări nu aduceau sume suficiente pentru a justifica salariile pe care le primeau, de 4.600 de lei brut. În urmă cu puțin timp, mai erau 33 de încasatori, care colectau lunar doar câteva sute de lei, ceea ce nu era sustenabil.

Astfel, conducătorii auto trebuie să utilizeze metode alternative de plată care nu implică interacțiunea cu personalul. Plata parcărilor albastre se poate face prin SMS, prin aplicația mobilă Parking București, prin aplicațiile partenere AmParcat și Qport, precum și prin parcometre, stații SelfPay sau direct pe platforma online de abonamente cmpb.ro. Aceste soluții oferă șoferilor mai multă flexibilitate și rapiditate, eliminând necesitatea plăților în numerar la fața locului.