În 2026, pensionarii din România cu venituri mici vor beneficia de mai multe forme de sprijin financiar, atât din partea Guvernului, cât și a primăriilor locale. Aceste măsuri sunt menite să compenseze neindexarea pensiilor la inflație și să ofere sprijin suplimentar înaintea sărbătorilor de Paște și Crăciun.

Guvernul condus de Ilie Bolojan ar putea acorda ajutoare financiare pensionarilor cu venituri lunare de până la 3.000 lei. Sumele sunt împărțite în două tranșe, în lunile aprilie și decembrie, astfel:

Pensionari cu venituri până la 1.500 lei/lună: 1.000 lei anual (500 lei/lună).

Pensionari cu venituri între 1.501 și 2.000 lei/lună: 800 lei anual (400 lei/lună).

Pensionari cu venituri între 2.001 și 3.000 lei/lună: 600 lei anual (300 lei/lună).

Această măsură se aplică pensionarilor din sistemul public și militar, precum și celor care primesc indemnizația socială pentru pensionari. Veniturile luate în calcul includ pensiile pentru lunile aprilie și decembrie 2026.

Înainte de Paște 2026, mai multe primării din țară oferă tichete sociale seniorilor și persoanelor defavorizate.

Oraș Campanie / Program Beneficiari Valoare tichet Utilizare Ridicare / Distribuire Perioadă cereri / tranșe plăți Brașov „Dar din suflet pentru seniori” Seniori cu venituri < 2.000 lei/lună, femei ≥ 63 ani, bărbați ≥ 65 ani 200 lei Alimente La sediul DAS Brașov, cu programare online recomandată Ridicare înainte de Paște 2026 Slatina Tichete sociale de Paște și Crăciun Pensionari cu venituri ≤1.400 lei, persoane cu handicap, beneficiari de indemnizații speciale, persoane fără adăpost, persoane ≥65 ani cu venit minim de incluziune 150 lei Alimente, produse de igienă și curățenie, produse farmaceutice, îmbrăcăminte și încălțăminte La domiciliu prin Poșta Română; cereri la primărie sau online Depunere cereri: la primărie / online; distribuire Paște și Crăciun Năvodari Tichete sociale de Paște Pensionari cu venituri ≤1.450 lei, persoane cu handicap, persoane cu venit minim de incluziune, persoane fără venituri și ≥60 ani 75–125 lei Alimente, produse de igienă, îmbrăcăminte La sediul Direcției Asistență Socială Năvodari Depunere cereri: 09.02–15.03.2026; distribuire începând 01.04.2026 Guvern Ajutor financiar pensionari Pensionari sistem public și militar cu venituri ≤3.000 lei 600–1.000 lei Numerar / cont bancar Plata în două tranșe, aprilie și decembrie 2026 Tranșe: aprilie și decembrie 2026

Pensionarii și persoanele eligibile pot obține tichetele sociale prin depunerea unei cereri la Direcțiile de Asistență Socială din localitatea lor. Cererea trebuie să fie însoțită de actul de identitate în original și copie, precum și de cuponul de pensie pentru luna solicitării sau pentru luna precedentă.

În cazul persoanelor nedeplasabile, este necesară prezentarea documentelor medicale care atestă această situație, împreună cu o împuternicire olografă. Beneficiarii care au primit tichete în campanii anterioare nu sunt obligați să completeze o nouă cerere, ci trebuie să se prezinte doar cu documentele menționate pentru a intra în posesia tichetelor.