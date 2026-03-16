Ilie Bolojan anunță concluziile studiului OCDE pentru România. Acestea sunt analize realizate o dată la doi ani pentru statele membre și partenere și urmăresc evoluția economiilor, identificarea principalelor provocări și formularea unor recomandări concrete pentru politici publice.

În cazul României, ediția din acest an oferă o imagine asupra economiei, arătând ce a funcționat, ce dificultăți există și ce reforme sunt necesare pentru dezvoltarea pe termen lung. Raportul include recomandări în patru domenii principale: evoluția macroeconomică și politicile economice, politicile sociale, adaptarea la schimbările climatice și creșterea competitivității economiei.

„Studiile economice ale OCDE sunt analize realizate o dată la doi ani pentru statele membre şi partenere. Ele urmăresc evoluţia economiei, identifică principalele provocări şi vin cu recomandări concrete pentru politici publice. Pentru România ediţia din acest an oferă o imagine asupra economiei, ce a funcţionat, ce dificultăţi există şi ce reforme sunt necesare pentru dezvoltarea pe termen lung. Raportul include recomandări în patru domenii principale, evoluţia macroeconomică şi politicile economice, politice sociale, adaptarea la schimbările climatice şi creşterea competitivităţii economiei”, a afirmat Ilie Bolojan.

Premierul a explicat că unul dintre aspectele subliniate de OCDE este menținerea stabilității economice și a unor finanțe publice sănătoase. În acest sens, raportul recomandă o politică responsabilă, utilizarea mai eficientă a banilor publici, modernizarea administrației fiscale și investiții strategice pentru dezvoltare. Studiul evidențiază, de asemenea, necesitatea continuării reformelor pe termen lung, inclusiv prin investiții în educație și sănătate, creșterea participării la piața muncii, adaptarea economiei la schimbările climatice și consolidarea competitivității României.

„Un aspect subliniat de OCDE este menţinerea stabilităţii economice şi a finanţelor publice sănătoase. Se recomandă o politică responsabilă, utilizarea mai eficientă a banilor publici, modernizarea administraţiei fiscale şi investiţii strategice pentru dezvoltare. Studiul arată şi că reformele pe termen lung trebuie să continue, investiţii în educaţie şi sănătate, creşterea participării la piaţa muncii, adaptarea economiei la schimbările climatice şi consolidarea competitivităţii României”, a mai spus premierul.

Ilie Bolojan a precizat că Guvernul tratează aceste recomandări cu responsabilitate și că România a făcut deja pași importanți în urma sugestiilor din rapoartele anterioare. Potrivit acestuia, au fost luate măsuri pentru consolidarea fiscală și reducerea deficitului bugetar. Dacă în anul 2024 deficitul a fost de aproximativ 8,7% din PIB, anul 2025 s-a încheiat cu un deficit de 7,7%, sub pragul de 8,4% estimat de Comisia Europeană.

În paralel, Guvernul are în derulare investiții pentru modernizarea administrației fiscale, cu scopul de a face colectarea taxelor mai eficientă și respectarea obligațiilor fiscale mai simplă. De asemenea, au fost adoptate măsuri pentru lărgirea bazei de impozitare și reducerea unor facilități fiscale, inclusiv prin ajustarea regimului fiscal în sectoarele construcțiilor, agriculturii, industriei alimentare și IT.

„În urma sugestiilor din rapoartele anterioare, România a făcut deja paşi importanţi pentru consolidarea fiscală şi reducerea deficitului bugetar. Dacă în 2024 deficitul a fost de aproximativ 8,7% din PIB, anul 2025 s-a încheiat cu 7,7% sub pragul de 8,4%, estimat de Comisie Europeană. Avem în derulare investiţii (1:03) pentru modernizarea administraţiei fiscale, pentru a face colectarea mai eficientă şi respectarea obligaţiilor fiscale mai simplă. În paralel, am luat măsuri pentru lărgirea bazei de impozitare şi reducerea unor facilităţii fiscale, inclusiv prin ajustarea regimului fiscal în sectoarele construcţiilor, agriculturii, industriei alimentare şi IT”, a declarat Bolojan.

Premierul Bolojan a subliniat că o prioritate majoră rămâne creșterea competitivității economiei românești. Pentru atingerea acestui obiectiv sunt necesare măsuri competitive, o administrație eficientă, predictibilitate și un stat modern și digitalizat. El a menționat că până în luna august trebuie finalizate toate investițiile prin Planul Național de Redresare și Reziliență, iar România mai are de accesat peste 10 miliarde de euro atât sub formă de granturi, cât și de împrumuturi. Aceste fonduri sunt însă condiționate de respectarea unor jaloane, ceea ce presupune continuarea reformelor asumate.

„Pentru asta avem nevoie de măsuri competitive, administraţie eficientă, predictibilitate şi un stat modern şi digitalizat. Până în luna august trebuie să finalizăm toate investiţiile prin PNRR. Mai avem de accesat peste 10 miliarde de euro, atât pe componenta de grant, cât şi pe cea de împrumut. Fondurile sunt condiţionate de respectarea unor jaloane, ceea ce înseamnă că trebuie să continuăm reformele asumate”, a afirmat premierul.

Ilie Bolojan a adăugat că România se află într-un stadiu avansat al procesului de aderare la OCDE. În cursul dimineții a avut o întâlnire bilaterală cu secretarul general al organizației, Mathias Cormann, discuțiile vizând obiectivul României de a finaliza aderarea în acest an, obiectiv susținut de întreaga coaliție de guvernare.

Potrivit premierului, România este evaluată în prezent de 25 de comitete ale OCDE, iar până acum au fost îndeplinite condiționările pentru 23 dintre acestea. Progrese au fost realizate în mai multe domenii identificate de organizație, inclusiv prin adoptarea legii privind pensiile private, implementarea Convenției OCDE împotriva mitei în tranzacțiile economice internaționale, lansarea strategiei multianuale 2026-2030 privind conduita responsabilă în afaceri și consolidarea transparenței și integrității prin registrul de transparență a intereselor la nivelul Guvernului și Parlamentului.

„În această dimineaţă am avut o întâlnire bilaterală cu domnul secretar general Cormann, unde am discutat despre obiectivul României de a finaliza aderarea la OCDE în acest an, un scop susţinut de întreaga coaliţie de guvernare. România se află într-un stadiu avansat al procesului de aderare, fiind evaluată de 25 de comitete ale OCDE, din care am îndeplinit condiţionările a 23 de comitete. Am făcut progres în domeniile identificate de organizaţie, inclusiv prin adoptarea legii prviind pensiile private, implementarea Convenţiei OCDE împotriva mitei în tranzacţiile economic internaţionale, lansarea strategiei multianuale 2026-2030, privind conduita responsabilă în afaceri şi consolidarea transparenţei şi integrităţii prin registrul de transparenţă a intereselor la nivelul Guvernului şi Parlamentului”, a declarat Bolojan.

Secretarul general al Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Mathias Cormann, a declarat luni că aderarea României la această organizație va aduce beneficii de lungă durată pentru cetățeni, inclusiv investiții mai mari, locuri de muncă mai bune și instituții mai puternice. Oficialul a subliniat, de asemenea, progresul important realizat de România în procesul de aderare la organizație.

„Este o plăcere pentru mine să mă întorc la Bucureşti pentru prezentarea raportului economic pe 2026 cu privire la România. Sigur, şi pentru a înregistra progresul excelent pe care România l-a făcut în procesul de aderare la OCDE. Raportul nostru economic recunoaşte o proiecţie de creştere puternică a României, în conformitate cu nivelurile ţărilor OCDE. Şi, de asemenea, emite o serie de recomandări pentru România ca aceasta să-şi îmbunătăţească pe parcurs procesul de aderare, acest proces de creştere sustenabilă pentru viitor”, a susținut secretarul general al OCDE.

Cormann a afirmat că revenirea sa la București are loc în contextul prezentării raportului economic pentru România din 2026 și pentru a marca evoluțiile înregistrate în procesul de aderare la OCDE. Potrivit acestuia, raportul economic al organizației recunoaște o proiecție de creștere puternică a economiei românești, la niveluri comparabile cu cele ale statelor membre ale OCDE. În același timp, documentul formulează mai multe recomandări menite să sprijine România în continuarea procesului de aderare și în consolidarea unei creșteri economice sustenabile pe termen lung.

„Am identificat, de asemenea, oportunităţi pentru a răspunde la impactul pe care îl are îmbătrânirea populaţiei la nivel fiscal, prin îmbunătăţirea participării la piaţa muncii a tinerilor, femeilor şi vârstnicilor. De asemenea, recomandăm îmbunătăţirea competitivităţii României prin scăderea poverii administrative, îmbunătăţirea digitalizării şi îmbunătăţirea inovaţiei şi creşterea capacităţii de rezilienţă în faţa schimbării climatice prin implementarea strategiei naţionale împotriva schimbărilor climatice”, a mai transmis Mathias Cormann.

Secretarul general al OCDE a precizat că una dintre direcțiile importante pentru România este îmbunătățirea competitivității economice prin digitalizare. De asemenea, raportul identifică oportunități de răspuns la impactul îmbătrânirii populației asupra finanțelor publice, prin creșterea participării pe piața muncii a tinerilor, femeilor și persoanelor vârstnice.

În plus, OCDE recomandă reducerea poverii administrative, îmbunătățirea digitalizării și stimularea inovării pentru a crește competitivitatea economiei românești. Organizația consideră, totodată, că România trebuie să își consolideze capacitatea de reziliență în fața schimbărilor climatice prin implementarea strategiei naționale împotriva schimbărilor climatice.