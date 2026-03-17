PSD a transmis că îi solicită premierului Ilie Bolojan să aprobe rapid inițiativa ministrului Agriculturii privind eliminarea accizei și a TVA pentru motorina utilizată în agricultură, avertizând că întârzierea unei astfel de decizii poate genera efecte negative pe întreg lanțul agroalimentar, reflectate în creșterea prețurilor la alimente.

Formațiunea a subliniat că lucrările din campania agricolă de primăvară sunt deja în desfășurare, iar fermierii folosesc în prezent motorină la prețuri ridicate pentru culturile de porumb și floarea-soarelui.

PSD avertizează că fiecare zi fără o decizie a premierului poate duce, în final, la majorarea prețurilor la alimente. Mecanismul propus de ministrul Agriculturii, Florin Barbu, prevede acordarea fermierilor a unor tichete valorice, emise de Imprimeria Națională, pentru achiziția a 78 de litri de motorină pe hectar, la preț fără acciză și TVA. Formațiunea subliniază că, din punct de vedere bugetar, impactul este zero, deoarece sumele scutite ar fi oricum rambursate fermierilor prin sistemul actual, iar prin urmare nu există nicio justificare economică pentru întârzierea deciziei premierului Bolojan.

PSD transmite că scutirea de acciză și TVA pe motorina folosită în agricultură este esențială pentru fermieri, care astfel nu vor mai trebui să aloce fonduri pentru taxe și vor putea face față mai ușor creșterii prețurilor la fertilizanți. Formațiunea subliniază că România resimte impactul majorării prețului internațional al țițeiului, generat de conflictul din Orientul Mijlociu, și că este nevoie de o reacție rapidă a Guvernului pentru protejarea populației și economiei.

PSD precizează că miniștrii săi au propus de la început soluții pentru atenuarea creșterii prețurilor la carburanți, însă decizia finală depinde de prim-ministru, iar fiecare zi de întârziere generează costuri suplimentare pentru economie și populație.