Fostul ministru al Apărării, Mihai Fifor, a lansat un nou atac la adresa premierului Ilie Bolojan, criticând modul în care acesta s-a referit la veteranii „pe stil nou”.

Fifor a afirmat că declarațiile premierului nu sunt doar neinspirate, ci și profund nedrepte și jignitoare pentru militarii români care au participat la misiuni în teatrele de operații externe.

El a susținut că aceste afirmații nu reflectă realitatea și că ignoră eforturile și sacrificiile făcute de militari în cadrul misiunilor internaționale.

În mesajul publicat, Mihai Fifor a făcut referire la condițiile dificile în care militarii români au participat la misiuni în Irak, Afganistan, Mali sau în Balcanii de Vest. El a descris aceste experiențe ca fiind marcate de riscuri permanente, inclusiv amenințări armate și situații de pericol constant. Totodată, liderul PSD Arad a arătat că aceste misiuni presupun un nivel ridicat de responsabilitate și expunere la pericole, elemente care, în opinia sa, ar trebui luate în considerare atunci când sunt făcute declarații despre veterani. Fifor spune că printre veterani se numără militari care au fost răniți sau și-au pierdut viața Mihai Fifor a mai afirmat că în rândul veteranilor români există persoane care au fost rănite grav sau care și-au pierdut viața în timpul misiunilor internaționale. El a menționat că unii dintre aceștia s-au întors acasă cu răni permanente sau cu traume, iar alții au murit în timpul operațiunilor, lăsând în urmă familii afectate. În același timp, Fifor a susținut că acești militari sunt apreciați la nivel internațional pentru activitatea lor și pentru contribuția la misiunile alături de aliații României. În finalul mesajului, Mihai Fifor a declarat că veteranii români sunt, în opinia sa, un simbol al angajamentului României în cadrul parteneriatelor internaționale. El a susținut că aceștia contribuie la imaginea țării și la relațiile cu aliații, fiind considerați reprezentanți ai României în misiunile externe. Fifor a criticat, în același timp, declarațiile premierului Ilie Bolojan, afirmând că acestea nu reflectă respectul care ar trebui acordat militarilor care au participat la astfel de operațiuni.