Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a afirmat că orice încasare suplimentară la buget din accize reprezintă un „câștig toxic”, deoarece reduce consumul. El nu a precizat dacă Guvernul ia în continuare în calcul reducerea accizei pentru a tempera impactul creșterii prețului petrolului. Totodată, Ivan a declarat că Executivul poate activa oricând ordonanța de urgență pentru situații de criză în domeniul produselor petroliere, în cazul unei escaladări a conflictului din Orientul Mijlociu.

„Statul are pârghii foarte clare de la Consiliul Concurenței și mai ales are o ordonanță pe care să o activăm, cea de criză în domeniul produselor petroliere, în situația în care vedem că avem o escaladare a acestui conflict militar din Orientul Mijlociu și o creștere a prețului atât la cotațiile petrolului, cât și la cotațiile tonei de motorină”, a spus ministrul Energiei.

Bogdan Ivan a avertizat companiile din sectorul energetic că statul va lua măsuri în cazul în care prețurile la combustibili vor fi majorate nejustificat.

„Este evident că vom putea să intervenim pentru că fiecare dintre companiile care astăzi fac profituri nu mici, în general în acest domeniu al industriei petroliere, pe o perioadă de timp în care, da, tot strângem cureaua, ar trebui să o facă și ei. Și atunci vedem că de la un profit de 20-30% pot să reducă și mai mult acest profit, pentru ca să protejăm populația și companiile din România.”, a spus ministrul.

Ministrul a subliniat că statul român dispune de instrumente clare, prin Consiliul Concurenței și ANAF, pentru a interveni în astfel de situații. El a precizat că, până în prezent, companiile din România au avut un comportament echilibrat, iar creșterile de prețuri de 70-85 de bani rămân mai mici comparativ cu cele din Germania.

„Astăzi aducem mai mult petrol decât am adus vreodată în România”, a adăugat Bogdan Ivan, subliniind că România produce astăzi 25% din țițeiul pe care îl rafinează din extracții petroliere din România și importă 75%.

Ministrul Energiei a declarat că Executivul ia în calcul mai multe măsuri pentru a păstra prețul benzinei și motorinei sub 10 lei pe litru. Referitor la afirmația ministrului Alexandru Nazare că reducerea accizei nu garantează neapărat scăderea prețurilor, Ivan a precizat că nu dispune de „cifrele finale” transmise de Ministerul Finanțelor.

„Trebuie să mergem pe o măsură generală dacă vom ajunge acolo. Eu am venit cu acest cadru legal prin care, în situația care dacă va trebui să intervenim să putem să o facem de azi pe mâine, fără să fie nevoie să mai scriem acte normative, fără să fie nevoie să mai venim cu avize prin alte ministere. Le-am pregătit și e decizia Guvernului dacă va interveni, care va fi cuantumul maxim pe care îl va stabili pentru prețul final într-o analiză care țite cont și de finanțe. Eu pot să mă asigur că avem suficiente produse petroliere în piață, că nu crește prețul din cauza lipsei de produse petroliere în România, că am reușit în același timp să prioritizăm companiile românești atât la descărcare de produse, cât și la încărcare, cât și la distribuție pe teritoriul țării noastre și în același timp, această propunere de act normativ cu care am venit poate să dea dreptul Ministerul Energiei, dacă va fi situația pe producția internă, să stopeze exporturile, cu excepția cererilor din partea NATO”, a spus Ivan.

Întrebat dacă Guvernul menține acciza pentru a colecta mai multe încasări la buget, ministrul Energiei a calificat această situație drept un „câștig toxic”.