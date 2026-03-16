Discuția despre reglementarea jocurilor de noroc a fost în centrul unei întâlniri între primarii de municipii din România și reprezentanți ai instituțiilor și organizațiilor din domeniu, unde au fost analizate variantele posibile de control al acestei industrii la nivel local.

La ședință au participat reprezentanți ai Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, precum și ai organizațiilor FEDBET, ROMSLOT și EXPROGAME, iar dezbaterea a vizat modul în care consiliile locale ar putea aplica noile atribuții primite prin legislație.

„Astăzi, a avut loc o şedinţă a primarilor de municipii din România, la care au fost invitaţi să participe reprezentanţii Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc, FEDBET, ROMSLOT şi EXPROGAME, pe tema alegerii de către Consiliile Locale a variantei de reglementare a jocurilor de noroc. Părerile primarilor sunt împărţite şi se optează pentru variante diferite, care pornesc de la interzicerea totală a jocurilor de noroc pe teritoriul municipiilor, până la interzicerea de lângă şcoli, lăcaşe de cult, de la parterul blocurilor de locuit, din zona centrelor istorice şi până la suprataxare, dar cu modificări de faţade ale spaţiilor de funcţionare sau alte limitări”, a scris, luni, Lia Olguța Vasilescu pe pagina de Facebook.

Potrivit lui Olguța Vasilescu, pozițiile primarilor diferă considerabil, unele administrații fiind favorabile unei interdicții totale, în timp ce altele preferă o abordare graduală, bazată pe limitări teritoriale sau fiscale.

În Craiova, dezbaterea despre jocurile de noroc are și o dimensiune economică semnificativă, deoarece industria generează locuri de muncă și venituri importante pentru economia locală.

Autoritățile locale estimează că în acest domeniu lucrează aproximativ o mie de persoane, fără a include personalul firmelor de securitate, transport de valori sau al altor servicii conexe care colaborează cu operatorii din industrie.

„În Craiova, în prezent, după estimările noastre, sunt aproximativ 1000 de angajaţi în acest domeniu, la care se adaugă angajaţii de la firmele de pază, de transport valori şi curierat, furnizorii de food & beverage, de la firme de curăţenie, mentenanţă, iar numărul de spaţii la care plătesc chirie societăţile de jocuri de noroc este de peste 200, dintre care 142 doar cu sloturi. Conform datelor anunţate de o singură firmă până acum, anul trecut aceasta a plătit salarii de 7 milioane de lei şi chirii de 2 milioane de lei, în Craiova”, a precizat Lia Olguța Vasilescu.

În prezent, operatorii de jocuri de noroc închiriază peste 200 de spații în municipiu, ceea ce reprezintă o sursă constantă de venituri pentru proprietarii de imobile și pentru economia locală.

La nivelul Consiliului Local Craiova există deja o inițiativă legislativă care vizează interzicerea completă a jocurilor de noroc, proiect ce urmează să fie analizat public înainte de a fi supus votului.

Inițiativa a fost depusă de consilieri locali USR și va intra într-o perioadă de consultare publică de 30 de zile, timp în care locuitorii orașului își pot exprima opiniile asupra acestei măsuri.

„Având în vedere că există deja depus la Consiliul Local Municipal Craiova un proiect de HCL al unor consilieri locali USR, acesta va intra în dezbaterea publică urmând ca, începând de azi, timp de 30 de zile, craiovenii să se pronunţe asupra lui. Proiectul prevede interdicţia totală a jocurilor de noroc, inclusiv pentru Loteria Română. Desigur, această variantă poate suferi modificări, după dezbaterea publică, în funcţie de solicitările cetăţenilor”, a anunţat Lia Olguţa Vasilescu.

Rezultatul consultării publice ar putea influența forma finală a proiectului, existând posibilitatea introducerii unor amendamente sau a unor soluții intermediare.

Reprezentanții industriei avertizează că eliminarea completă a jocurilor de noroc tradiționale ar avea consecințe economice semnificative pentru bugetul public și pentru piața muncii.

Federaţia Organizatorilor de Jocuri de Noroc (FEDBET), care reprezintă peste 90% din piața de profil din România, susține că o astfel de măsură ar reduce veniturile statului cu peste 700 de milioane de euro anual și ar conduce la pierderea a aproximativ 30.000 de locuri de muncă.

Potrivit organizației, industria susține în prezent 28.049 de angajați în sectorul privat și alți 1.380 în cadrul Loteriei Române, ceea ce înseamnă un total de 29.429 de locuri de muncă distribuite la nivel național.

„Impactul ar fi deosebit de sever în oraşele mici şi mijlocii, unde aceste locuri de muncă reprezintă adesea unele dintre puţinele disponibile în sectorul serviciilor. Totodată, ar fi închise 3.160 de agenţii de pariuri sportive, 1.361 de săli de jocuri şi 345 de agenţii Loto. În total de 4.866 de locaţii, cu 43.306 mijloace de joc scoase din exploatare”, avertizează FEDBET.

Noua legislație permite consiliilor locale să decidă regimul jocurilor de noroc

Discuțiile actuale despre jocurile de noroc au apărut după adoptarea unei modificări legislative importante, care transferă responsabilitatea reglementării la nivel local.

La 24 februarie 2026, Guvernul României a adoptat Ordonanţa de Urgenţă nr. 7/2026, act normativ care oferă consiliilor locale competența de a decide modul în care activitățile din acest sector pot funcționa pe teritoriul fiecărei localități.

Potrivit reprezentanților industriei, scopul ordonanței este de a consolida autonomia administrațiilor locale și de a oferi municipalităților instrumente fiscale suplimentare pentru bugetele proprii.

„Deşi actul normativ urmăreşte descentralizarea administrativă şi consolidarea capacităţii financiare a localităţilor, aplicarea sa necorespunzătoare, prin decizii de interzicere totală, ar produce efectul exact opus: eliminarea unei surse importante de venit local înainte ca aceasta să fi fost valorificată”, consideră FEDBET.

Reprezentanții federației susțin că o abordare mai eficientă ar presupune reglementarea strictă a industriei, prin delimitarea zonelor unde pot funcționa sălile de joc, introducerea unor taxe locale suplimentare și aplicarea unor reguli mai stricte privind protecția minorilor și a consumatorilor vulnerabili.