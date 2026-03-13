Proiectul de hotărâre prevede că sălile de jocuri de noroc și casele de pariuri vor fi eliminate treptat, pe măsură ce autorizațiile nu vor mai fi reînnoite, oferind astfel o perioadă de un an pentru ca angajații să-și găsească alte locuri de muncă.

În prezent, aproximativ 70 de săli de jocuri și 20 de agenții de pariuri funcționează în Slatina. Operatorii vor fi obligați să prezinte autorizații locale la înnoirea licențelor de la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, iar cei care nu le vor obține nu vor mai putea funcționa după expirarea perioadei stabilite.

„Prin proiectul de hotărâre de Consiliu Local de astăzi, am interzis desfăşurarea activităţilor de jocuri de noroc şi pariuri sportive în municipiul Slatina. Proiectul a fost pus în transparenţă, aşa cum cere legea. Începând de astăzi, avem o hotărâre care reglementează activitatea sălilor de jocuri şi a caselor de pariuri în sensul interzicerii funcţionării acestora în municipiul Slatina. Asta s-a întâmplat. Hotărârea de Consiliu Local produce deja efecte, pentru că din momentul în care Ordonanţa a fost publicată, operatorii de jocuri de noroc au obligaţia să prezinte la înnoirea autorizaţiei de la Oficiul Naţional al Jocurilor de Noroc (ONJN) şi o autorizaţie de funcţionare de la Slatina. Oficiul Naţional al Jocurilor de Noroc autorizează pentru un an de zile aceşti operatori. Sunt unii care şi-au luat autorizaţia cu o zi înainte să apară Ordonanţa în Monitorul Oficial, ei pot funcţiona până pe 24 februarie, pentru că au autorizaţie de funcţionare de la Oficiul Naţional al Jocurilor de Noroc”, a declarat De Mezzo.

Primarul Mario De Mezzo a subliniat că, deși înțelege pierderea locurilor de muncă pentru angajați, beneficiile pentru sănătatea și bunăstarea orașului sunt mult mai importante. El a explicat că municipiul nu va pierde bani la bugetul local, deoarece taxele plătite de sălile de jocuri merg la bugetul național.

„Pe 24 februarie, când merg la autorizare, ei trebuie să prezinte o autorizaţie de funcţionare de la Slatina, pe care nu o vor avea. Şi atunci, în acel moment, se va închide business-ul, nu va mai putea funcţiona în Slatina. Din acest punct de vedere, există o predictibilitate a operatorilor de săli de jocuri. Ei ştiu foarte bine când închid, angajaţii de acolo când le expiră contractele şi aşa mai departe. Deci această predictibilitate este corectă şi din punct de vedere social. Pentru că oamenii ştiu că mai au trei luni de zile ‘până îmi expiră trebuie să îmi găsesc de muncă’. Şi începe să îşi caute sau încep să se ocupe. În decursul unui an, deci când se va încheia anul de la apariţia Ordonanţei în Monitorul Oficial, în municipiul Slatina nu va mai exista nici o sală de jocuri”, a mai spus Mario De Mezzo.

De Mezzo a mai precizat că desființarea sălilor va permite reducerea chiriilor pentru spațiile comerciale și va crea un climat mai sănătos în oraș. El a dat exemplul unei covrigării care a fost înlocuită de o sală de jocuri, ceea ce a crescut chiria plătită de proprietar, dar a afectat calitatea mediului urban.

„Înţeleg supărarea celor care lucrează în acest mediu şi înţeleg că este un loc de muncă pe care îl pierd. Mi s-a întâmplat şi mie de-a lungul vieţii să fiu în această situaţie şi nu este plăcut. În acelaşi timp, responsabilitatea mea este faţă de Slatina în întregul ei, ca o comunitate. Nu faţă de o anumită categorie de oameni, angajaţii sălilor de jocuri. Iar beneficiul pentru sănătatea Municipiului Slatina este incomparabil mai mare decât situaţia temporară dificilă prin care anumiţi oameni vor trece”, a adăugat edilul.

Primarul a insistat că decizia este corectă din punct de vedere economic și social, iar prețurile se vor regla astfel încât să reflecte valoarea corectă a spațiilor comerciale.

„Astăzi, Slatina nu pierde niciun leu prin închiderea acestor săli. Slatina pierde un potenţial câştig. Astăzi, sălile de jocuri plătesc exclusiv la bugetul de stat naţional. Dacă reglementez şi permit funcţionarea lor în Slatina, pot să impun o taxă pe metru pătrat. Deci Slatina nu pierde niciun leu azi, pierde un potenţial câştig, sigur. Suntem în aceeaşi situaţie în care eram şi acum o lună. Nu poate nimeni să spună ‘din bugetul de 100 de milioane de euro pe an, ai pierdut 10 milioane, eşti un ticălos’. Nu! Am acelaşi buget de 100 de milioane. A, că puteam să mai am trei milioane în plus sau două sau unul? Sigur, e posibil, n-am făcut un calcul. Depinde foarte mult de suma cu care taxam metrul pătrat. Puteam, sigur. Dar prefer să ne descurcăm în continuare cu bugetul pe care-l avem şi să elimin această toxicitate din Slatina”, a susținut De Mezzo.

Astfel, în termen de un an, după publicarea Ordonanței în Monitorul Oficial, în municipiul Slatina nu va mai exista nicio sală de jocuri, marcând o măsură fără precedent în România privind restricționarea acestui tip de activitate.