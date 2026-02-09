Potrivit unui comunicat al Inspectoratul de Jandarmi Județean Dâmbovița, jandarmii aflați în patrulare au observat, luni, 9 februarie, cum un minor a reușit să cumpere țigări de la un magazin situat în municipiul Târgoviște.

În urma constatării faptei, agentul economic a fost sancționat cu o amendă de 10.000 de lei și cu suspendarea activității comerciale pentru o perioadă de 30 de zile.

Reprezentanții IJJ Dâmbovița au precizat că măsura a fost luată pe loc, conform atribuțiilor legale, subliniind că agenții economici au obligația să verifice vârsta cumpărătorilor și să respecte interdicția de vânzare a produselor din tutun către minori.

„Jandarmii dâmboviţeni au constatat astăzi, 9 februarie, faptul că un agent economic comercializa ţigări unui minor aflat în faţa magazinului situat în municipiul Târgovişte. Ca urmare, acesta a fost sancţionat cu 10.000 de lei amendă, fiind aplicată şi o sancţiune complementară de suspendare a activităţii pentru 30 de zile. Agenţii economici trebuie să cunoască faptul că (…) se interzice vânzarea produselor din tutun tinerilor cu vârsta sub 18 ani”, precizează reprezentanţii IJJ Dâmboviţa, într-o postare pe Facebook.

Autoritățile atrag atenția că respectarea acestor reguli nu este opțională și că lipsa verificării vârstei cumpărătorilor poate avea consecințe financiare și administrative pentru comercianți.

Cadrul legal aplicabil este stabilit de Legea nr. 349/2002 privind prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun. Actul normativ prevede în mod expres că este interzisă comercializarea produselor din tutun către tineri cu vârsta sub 18 ani, indiferent de circumstanțe.

Pentru încălcarea acestei interdicții, legea stabilește sancțiuni clare pentru persoanele juridice. La prima abatere, agentul economic este sancționat cu amendă de 10.000 de lei și suspendarea activității unității pe o perioadă de 30 de zile. În cazul unei abateri repetate, amenda poate ajunge la 20.000 de lei, iar unitatea comercială poate fi închisă definitiv.

Legea prevede că faptele privind vânzarea produselor din tutun către minori pot fi constatate și sancționate de reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Interne, categorie din care face parte și Jandarmeria. De asemenea, produsele din tutun implicate în contravenție pot fi confiscate în vederea distrugerii.