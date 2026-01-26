Ministrul Justiției a anunțat înființarea unui grup de lucru care va analiza modificarea răspunderii penale a minorilor, inclusiv vârsta minimă legală, ca urmare a crimei comise de adolescenți în Timiș.

”Crima comisă de minorii din Timiş ne-a şocat pe toţi. Am dispus astăzi constituirea unui grup de lucru în cadrul Ministerului de Justiţie care să analizeze oportunitatea modificării condiţiilor raspunderii penale a minorilor, inclusiv sub raportul vârstei minime prevăzută de lege”, anunţă ministrul Justiţiei.

Ministrul Radu Marinescu a precizat că grupul de lucru va trimite invitații de colaborare către diverse instituții și organizații din domeniul judiciar și medical, asociații profesionale și alte structuri ale societății civile.

”Ne propunem să găsim prin dezbatere răspunsuri profesioniste şi adecvate cat mai rapid posibil. Problematica infracţiunilor săvârşite de minori este una de mare responsabilitate socială întrucât tinerii sunt viitorul societăţii noastre. Legea trebuie să urmeze evoluţia colectivităţii şi a individului, inclusiv minor, în contextul schimbărilor sociale, economice, tehnologice şi de mentalitate. Ea trebuie însă să aibă în vedere nu doar componenta de sancţionare penală ci şi pe cea de prevenire şi de educaţie sau de identificare a unor măsuri corecţionale extrapenale”, subliniază ministrul.

Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a declarat că infracţionalitatea juvenilă este influenţată de expunerea copiilor la conţinut violent pe reţelele sociale, accesul facil la substanţe interzise, lipsa unor măsuri eficiente de asistenţă socială şi abandonul şcolar.

”Toate acestea trebuie abordate şi combătute. Este nevoie de o strategie naţională integrată privind combaterea infracţionalităţii juvenile şi mai ales a minorilor şi este momentul sa o construim”, menţionează ministrul.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Timiș a anunțat că băiatul de 13 ani implicat în crima de la Cenei, care nu răspunde penal, este supus unor evaluări complexe medicale și psihologice, realizate cu acordul și implicarea familiei.

Specialiștii subliniază că aceste evaluări sunt de durată, dar esențiale pentru a stabili măsuri viitoare, inclusiv includerea minorului în programe speciale. În funcție de rezultate și de particularitățile cazului, se va decide dacă băiatul va rămâne în familie sau va fi plasat într-un centru rezidențial.

Duminică, forțele de ordine, inclusiv polițiști din trupele speciale și jandarmi, au intervenit în Sânmihaiu Român, localitate din apropiere de Timișoara, după ce s-a aflat că minorul care și-a ucis prietenul locuiește acolo.