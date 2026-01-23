Premierul Ilie Bolojan a afirmat că nu se consideră la fel de inovativ ca unii dintre cei care au venit cu idei diverse și a subliniat că este nevoie de proceduri corecte și transparente pentru a recâștiga încrederea cetățenilor în sistemul juridic.

Premierul Ilie Bolojan a explicat, vineri seară la Digi24, că, potrivit Constituției, președintele României are dreptul de a propune șefii serviciilor de informații. El a precizat că, atunci când președintele va avea propuneri, va consulta liderii partidelor parlamentare pentru a se asigura de sprijinul necesar. Bolojan a menționat că Cătălin Predoiu este un profesionist cu experiență și că eventualele numiri vor fi decise de președinte.

”Preşedintele României, conform Constituţiei, are dreptul de a propune şefii serviciilor. În momentul în care domnul preşedinţe va avea propuneri, cu siguranţă va contacta liderii partidelor parlamentare, în aşa fel încât să se asigure că există o portanţă pentru acest lucru (…) Domnul Predoiu este un om cu mare experienţă, este un om care a parcurs toate funcţiile şi propunerile le va face preşedintele României”, a declarat Ilie Bolojan, vineri seară, la Digi 24, după ce a fost întrebat dacă va fi propus Cătălin Predoiu în funcţia de şef al unui serviciu de informaţii.

Premierul Ilie Bolojan a respins ideea că ar putea prelua funcția de ministru al Justiției din cauza acuzațiilor de plagiat aduse ministrului Radu Marinescu și, astfel, să fie implicat în numirea șefilor parchetelor. El a subliniat că nu se implică în astfel de „subterfugii” și că este necesar ca procedurile să fie corecte și transparente, pentru a numi profesioniști și a recâștiga încrederea cetățenilor în sistemul juridic.

Bolojan a mai afirmat că atacurile interne din coaliția de guvernare nu ajută și că în urma acestora „câștigă alții”, evidențiind necesitatea unei abordări responsabile în politică.