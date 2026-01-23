Bolojan respinge ideea că ar putea deveni ministru interimar la Justiție din cauza acuzațiilor de plagiat la Marinescu
Premierul Ilie Bolojan a afirmat că nu se consideră la fel de inovativ ca unii dintre cei care au venit cu idei diverse și a subliniat că este nevoie de proceduri corecte și transparente pentru a recâștiga încrederea cetățenilor în sistemul juridic.
”Cei care au făcut asta au tot felul de idei, ştiu din propria experienţă”, a afirmat Bolojan, precizând că nu este ”atât de inovativ”. În plus, Bolojan crede că sunt necesare proceduri cinstite şi corecte pentru a recâştiga încrederea oamenilor în sistemul juridic.
Premierul Ilie Bolojan a explicat, vineri seară la Digi24, că, potrivit Constituției, președintele României are dreptul de a propune șefii serviciilor de informații. El a precizat că, atunci când președintele va avea propuneri, va consulta liderii partidelor parlamentare pentru a se asigura de sprijinul necesar. Bolojan a menționat că Cătălin Predoiu este un profesionist cu experiență și că eventualele numiri vor fi decise de președinte.
”Preşedintele României, conform Constituţiei, are dreptul de a propune şefii serviciilor. În momentul în care domnul preşedinţe va avea propuneri, cu siguranţă va contacta liderii partidelor parlamentare, în aşa fel încât să se asigure că există o portanţă pentru acest lucru (…) Domnul Predoiu este un om cu mare experienţă, este un om care a parcurs toate funcţiile şi propunerile le va face preşedintele României”, a declarat Ilie Bolojan, vineri seară, la Digi 24, după ce a fost întrebat dacă va fi propus Cătălin Predoiu în funcţia de şef al unui serviciu de informaţii.
Bolojan respinge ideea că ar deveni ministru al Justiției: proceduri corecte și profesioniști pentru recâștigarea încrederii în sistemul juridic
Premierul Ilie Bolojan a respins ideea că ar putea prelua funcția de ministru al Justiției din cauza acuzațiilor de plagiat aduse ministrului Radu Marinescu și, astfel, să fie implicat în numirea șefilor parchetelor. El a subliniat că nu se implică în astfel de „subterfugii” și că este necesar ca procedurile să fie corecte și transparente, pentru a numi profesioniști și a recâștiga încrederea cetățenilor în sistemul juridic.
Bolojan a mai afirmat că atacurile interne din coaliția de guvernare nu ajută și că în urma acestora „câștigă alții”, evidențiind necesitatea unei abordări responsabile în politică.
”Atacurile peste un anumit nivel şi lucrurile care se întâmplă, uneori chiar între partidele din coaliţie, aşa cum vedem în aceste zile, nu ajută cu nimic la recâştigarea acestei încrederi şi eu nu cred, la final, când se va trage linia, că cineva dintre cei care fac aceste lucruri, va avea de câştigat. Din păcate, câştiga alţii care sunt astăzi destul de liniştiţi”, a spus Bolojan.
