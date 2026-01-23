Ilie Bolojan a afirmat că anul bugetar în curs aduce administrațiilor locale o creștere clară a veniturilor, generată în principal de majorarea impozitului pe proprietate, care reprezintă o sursă directă de finanțare pentru primării. Potrivit premierului, această realitate trebuie analizată în paralel cu capacitatea statului de a susține amploarea investițiilor derulate la nivel local, într-un context economic deja tensionat.

În intervenția sa televizată, Ilie Bolojan a subliniat că nu există excepții între unitățile administrativ-teritoriale atunci când vine vorba despre această creștere a veniturilor, fiind vorba de un mecanism general aplicabil tuturor primăriilor din România. În acest cadru, el a atras atenția asupra responsabilității administrațiilor locale de a-și gestiona corect resursele și proiectele.

„Toți primarii vor primi bani mai mulți decât anul trecut. Vor avea venituri mai mari ca anul trecut, pentru că creșterea de impozite pe proprietate este venitul primăriilor. Aceasta este realitatea”, a declarat Ilie Bolojan la Digi24.

Premierul a continuat prin a plasa discuția într-un context mai larg, legat de structura investițiilor publice și de presiunea exercitată asupra bugetului de stat, explicând că o mare parte din aceste fonduri sunt direcționate către autoritățile locale.

În același context, Ilie Bolojan a detaliat dimensiunea investițiilor aflate în derulare la nivel național, precizând că România se află într-o situație aparte în comparație cu alte state europene. El a explicat că numărul mare de proiecte și ponderea lor în PIB ridică probleme de sustenabilitate bugetară, mai ales în condițiile în care o parte semnificativă a fondurilor provin din împrumuturi.

Premierul a insistat asupra faptului că autoritățile locale trebuie să își asume responsabilitatea pentru modul în care își organizează aparatul administrativ, pentru colectarea taxelor și pentru dimensionarea realistă a proiectelor pe care le propun. În lipsa acestor măsuri, solicitările suplimentare adresate Guvernului devin dificil de susținut.

„Ceea ce trebuie să facem este să facem o analiză în ce măsură această țară poate să finanțeze investițiile din localitățile din România. Avem în jur de 30.000 de investiții în toate localitățile din România și aproape jumătate din investițiile din România, ca valoare, din cele peste 7% din PIB, care înseamnă investiții, deci 3%, sunt alocate către autoritățile locale. Din punctul ăsta de vedere, din Europa, suntem țara cu cea mai mare pondere derulată prin autoritățile locale din Europa. Dar cineva trebuie să dea acești bani pe care, așa cum v-am spus, îi împrumutăm. E foarte simplu să nu vrei să faci ceea ce ține de tine, să-ți reduci personalul, să-ți încasezi impozitele, să-ți dimensionezi corect proiectele și să vii și să spui Guvernului trebuie să ni se dea, trebuie să fim ajutați”, a afirmat Ilie Bolojan.

Referindu-se explicit la cazul municipiului Sfântu Gheorghe, Ilie Bolojan a explicat că reducerea impozitelor locale este permisă de legislație doar în anumite condiții, atunci când nivelul acestora depășește plafonul stabilit prin lege. Premierul a subliniat că decizia aparține exclusiv autorităților locale și consiliilor locale, atât timp cât este respectat cadrul legal.

Ilie Bolojan a adăugat că ar fi fost de preferat ca aceste ajustări să fie gândite și asumate la finalul anului precedent, în momentul stabilirii politicii fiscale locale, pentru a evita tensiunile sociale apărute ulterior. Totodată, el a arătat că reacțiile din comunități sunt de înțeles, dar nu schimbă responsabilitatea administrațiilor locale în gestionarea taxelor.

„La Sfântu Gheorghe sau oriunde în România, dacă cineva vrea să reducă impozitele, poate s-o facă, dacă este peste plafonul care este stabilit prin lege. Sunt localități în România care au avut impozite în anumite zone mai mari. E o decizie a autorităților locale, dar sigur era bine să facă asta și să gândească planul de impozite la final de an. Înțeleg că sunt reacții sociale și este strategia fiecărei primării și a Consiliului Local cum își stabilește impozitele, cât timp sunt în limitele legii”, a declarat Ilie Bolojan.

Primăria municipiului Sfântu Gheorghe a anunțat recent reducerea impozitelor majorate la începutul anului, după ce localnicii au ieșit în stradă pentru a protesta față de nivelul acestora. Măsura urmează să intre în vigoare peste o săptămână, iar autoritățile locale au transmis că persoanele care nu au achitat încă taxele sunt rugate să mai aștepte.

În același timp, administrația locală a precizat că locuitorii care au plătit deja impozitele majorate vor primi diferența de bani înapoi, după aplicarea noilor valori. Situația de la Sfântu Gheorghe a devenit astfel un exemplu concret în dezbaterea națională privind echilibrul dintre autonomia locală, presiunea fiscală și respectarea limitelor impuse de lege, în contextul mai larg descris de Ilie Bolojan.