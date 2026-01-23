Premierul României, Ilie Bolojan, le-a transmis românilor care vor să amâne plata impozitelor până la finalul anului 2026, ca formă de protest față de creșterea taxelor locale, că impozitele au două termene clare de plată și că ele trebuie respectate. El a explicat, la Digi24, că persoanele care plătesc impozitele până la sfârșitul lunii martie pot primi reduceri, în funcție de decizia fiecărei primării, atâta timp cât se respectă legea.

Prim-ministrul României a mai zis că, în acest an, toate primăriile vor avea venituri mai mari decât anul trecut. Motivul este creșterea impozitului pe proprietate, care reprezintă un venit direct pentru autoritățile locale.

Bolojan a atras atenția asupra presiunii asupra bugetului de stat, menționând că statul român acoperă aproximativ 80% din finanțarea administrațiilor locale. El a precizat că acest lucru nu ar fi fost o problemă dacă România nu s-ar fi împrumutat masiv de pe piețele externe.

„Toți primarii vor primi mai mulți bani decât anul trecut. Vor avea venituri mai mari, pentru că majorarea impozitului pe proprietate reprezintă un venit direct al primăriilor. Există două termene de plată a impozitelor și sunt termene care trebuie respectate. De exemplu, dacă plătești până la sfârșitul lunii martie, beneficiezi de anumite bonificații. Este strategia fiecărei primării, atât timp cât se încadrează în limitele legii. Pachetul care ține de administrație corectează deficiențele, dar schimbă, totodată, administrația din România”, a punctat oficialul român.

Bolojan a precizat că reformele din administrație sunt necesare pentru ca drepturile și beneficiile să fie acordate corect și pentru a elimina abuzurile. El a explicat că sistemele publice trebuie schimbate astfel încât doar cei care au dreptul să primească anumite beneficii să le primească în mod cinstit. A dat ca exemplu concediile medicale, menționând că în alte țări, precum Franța, primele zile de concediu medical nu sunt plătite.

Premierul României a arătat că pachetul de reformă pentru administrație rezolvă aceste probleme și că, dacă va fi adoptat, administrațiile locale vor fi obligate să facă un audit al angajaților și să corecteze neregulile. Bolojan a atras atenția asupra presiunii asupra bugetului de stat, spunând că statul acoperă aproximativ 80% din finanțarea administrațiilor locale și că această situație nu ar fi fost o problemă dacă România nu s-ar fi împrumutat masiv de pe piețele externe.

„Sistemele noastre trebuie adaptate pentru ca cei care beneficiază de drepturi să le primească în mod cinstit. Există fenomene în toate aceste zone, inclusiv în zona concediilor medicale. În Franța, primele trei zile de concediu medical nu sunt plătite. Pachetul privind administrația rezolvă aceste probleme. Dacă va fi adoptat, înseamnă că administrațiile locale trebuie să facă un audit al personalului și să aplice corecțiile necesare. Noi asigurăm aproximativ 80% din sumele pentru administrațiile locale de la bugetul de stat, iar acest lucru nu ar fi o problemă dacă România nu s-ar fi împrumutat masiv de pe piețele externe”, a declarat oficialul român.

În legătură cu posibilitatea unei moțiuni de cenzură, premierul României a declarat că nu este îngrijorat și că nu vede acest lucru ca pe o amenințare.