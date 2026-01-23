Premierul Ilie Bolojan a afirmat că, deși unii lideri politici au criticat guvernul, nimeni nu i-a cerut demisia și că deciziile au fost luate pentru a gestiona situația dificilă a bugetului lăsat de guvernele anterioare. El a subliniat că angajamentele guvernului, inclusiv reducerea cheltuielilor publice și implementarea unui plan de guvernare, au fost respectate prin muncă în echipă și cu sprijin parlamentar, chiar dacă unele măsuri nu sunt comode sau populare.

„Înțeleg că atunci când a venit acest guvern nu era niciun fel de problemă bugetară, din ce mi-ați spus. Sigur se pune întrebarea dacă totul era bine”, a spus premierul. „Dacă totul era bine, vă întreb, de ce trebuie să faci scamatorii, dacă totul este în bună regulă, dacă situația era bună și nu s-a făcut mare lucru, de ce n-a vrut nimeni să-și asume această poziție de premier – știind ce va urma. Angajamente nenumărate care n-au fost respectate, situație bugetară și concret, dacă totul era bine, de ce cu două luni de zile înainte de a prelua acest guvern, România s-a împrumutat doar pe termen scurt, pe un an de zile, pentru că dobânzile erau foarte mari? E foarte ușor să declari tot felul de lucruri, după ce România a trecut printr-o situație dificilă, dar atunci când a fost greu, cineva trebuia să-și asume responsabilitatea și am făcut asta fiind convins că fac ceea ce este necesar pentru țara noastră. În ceea ce privește astfel de declarații, ele nu pe mine mă afectează, pentru că noi nu lucrăm după ureche, încercăm să lucrăm după un plan, avem un program de guvernare în care, de exemplu, angajamentul acestei coaliții se să reducă cheltuielile în sectorul public cu 20% scris negru pre-alb, să facă multe alte lucruri pe care le-am fi putut face mai repede dacă toată lumea ar fi fost aliniată să susțină lucrurile corecte care trebuie făcute. Chiar dacă v-am spus, nu sunt foarte comode de făcut. Dar aceste calificative îi afectează și pe miniștrii care sunt în acest guvern de la toate partidele și toate rezultatele acestui guvern, cu bune și cu relele lui, sunt totuși rezultate aceste echipe ministeriale și sigur și a susținerii parlamentare de care a beneficiat. Toate deciziile au fost luate, credeți-mă, de comun acord”.

Premierul Ilie Bolojan a declarat că niciun lider politic nu i-a cerut demisia sau să facă un pas înapoi. El a precizat că, în ședința coaliției de luni, problemele au fost discutate și convenite de toți participanții, fără dispute majore, și că intervențiile colegilor săi au avut rolul de a clarifica aspecte financiare, iar discuțiile s-au desfășurat într-o manieră constructivă, în ciuda comentariilor minore care apar întotdeauna în prezența mai multor lideri politici.

„Am avut doi colegi care au fost întâmplător la ședință să explice anumite aspecte care țin de date financiare și după două zile, după ce au văzut ce se spunea pe la televiziuni sau pe știri, dacă n-ar fi fost în ședința de coaliție de luni în care lucrurile s-au derulat într-o manieră bună, pot să spun eu, (în afară de nici înțepături, care se întâmplă întotdeauna atunci când sunt mai mulți lideri politici într-o încăpere), dar în rest, problemele au fost discutate și convenite de toată lumea, fără niciun fel de dispute majore legate de strategiile României și așa mai departe”, a spus premierul.

Întrebat despre zvonurile privind posibili înlocuitori, precum Cătălin Predoiu sau Alexandru Nazare, premierul Ilie Bolojan a precizat că nu este la curent cu astfel de discuții în cadrul PNL. El a subliniat că a participat la toate ședințele partidului și că nu au fost purtate discuții despre înlocuirea sa.

„Sunt colegi buni care apreciez că își fac datoria la guvern, deci nu văd niciun fel de problemă”, a adăugat premierul. „Nu văd niciun fel de problemă în momentul de față legate de schimbarea mea și un premier rămâne cât timp guvernul lui are susținere. Când nu mai are susținere sau se întâmplă ceva cu totul deosebit, nu mai rămâne”, a afirmat acesta.

Referitor la ipoteza unei eventuale îndepărtări de la guvernare sau la posibile negocieri între PNL și USR, premierul Ilie Bolojan a evitat să facă speculații politice, subliniind că România are nevoie de seriozitate și responsabilitate în gestionarea situațiilor curente.