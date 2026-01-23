Evaluarea direcției în care se îndreaptă România este unul dintre reperele centrale ale celui mai recent Barometru Informat.ro – INSCOP Research, ediția a VII-a, realizat în perioada 12–15 ianuarie. Potrivit datelor, șapte din zece români consideră că lucrurile merg într-o direcție greșită, confirmând o tendință de adâncire a nemulțumirii sociale măsurate de INSCOP.

Concret, doar 22,1% dintre respondenți apreciază că România se îndreaptă într-o direcție bună. Procentul este în scădere față de măsurătorile anterioare, când optimismul atingea 24,2% în martie 2025 și 24,1% în noiembrie 2025. În același timp, ponderea celor care văd direcția țării ca fiind una greșită a urcat la 70,9%, comparativ cu 66,3% înregistrat atât în martie, cât și în noiembrie 2025.

Un segment mai redus, de 7%, fie nu a știut să răspundă, fie a ales să nu ofere un răspuns, procent aflat și el în scădere față de rundele anterioare ale cercetării. Aceste evoluții arată o polarizare tot mai clară a percepțiilor și o diminuare a zonei de incertitudine în rândul populației, conform datelor INSCOP.

Analiza detaliată a răspunsurilor relevă diferențe semnificative între diverse categorii socio-demografice și electorale, aspect urmărit constant în barometrele INSCOP. Optimiștii cu privire la direcția țării se regăsesc în special în rândul votanților PNL și USR, al tinerilor cu vârste sub 30 de ani, al persoanelor cu studii superioare și al locuitorilor din București și din marile orașe.

Această categorie tinde să asocieze evoluția României cu perspective mai favorabile, fie prin raportare la oportunități economice, fie prin deschidere către schimbări sociale și instituționale. Datele indică, de asemenea, o corelație între nivelul de educație și gradul de optimism, un tipar constant observat și în alte cercetări realizate de INSCOP.

La polul opus, cei mai pesimiști în privința direcției țării sunt votanții AUR și PSD, persoanele cu vârsta peste 60 de ani, respondenții cu educație primară și locuitorii din mediul rural. În aceste segmente, percepția negativă este mult mai pronunțată, iar încrederea într-o evoluție favorabilă a României este semnificativ mai scăzută.

Barometrul Informat.ro – INSCOP Research este un sondaj de opinie realizat lunar de INSCOP Research, la comanda platformei de știri Informat.ro, în parteneriat cu think-tankul Strategic Thinking Group. Obiectivul declarat al acestui demers este de a aduce în atenția publică teme relevante pentru dezbaterea națională și pentru politicile publice, pornind de la opiniile exprimate de cetățeni.

Culegerea datelor pentru această ediție a avut loc în perioada 12–15 ianuarie 2026, prin metoda interviului pe bază de chestionar. Cercetarea a fost realizată folosind metoda CATI, respectiv interviuri telefonice, pe un eșantion de 1100 de persoane, simplu și stratificat, reprezentativ pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste.

Eșantionul a fost structurat în funcție de criterii socio-demografice relevante, precum sexul, vârsta și ocupația, iar eroarea maximă admisă a datelor este de ±3%, la un nivel de încredere de 95%, conform standardelor utilizate de INSCOP.

Semnificația indicatorului privind direcția țării este detaliată de conducerea institutului de cercetare, care subliniază valoarea analitică a acestuia în evaluarea climatului social. În acest context, Darie Cristea, director de cercetare INSCOP Research, oferă o interpretare extinsă a datelor.