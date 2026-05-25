Conform cercetării realizate de INSCOP în perioada 11-14 mai 2026, 50,7% dintre respondenți au declarat că ar vota împotriva demiterii președintelui Nicușor Dan dacă ar fi organizat un referendum în acest sens.

De partea cealaltă, 44% dintre participanții la sondaj au afirmat că ar susține demiterea șefului statului, în timp ce 5,4% nu au oferit un răspuns sau s-au declarat indeciși.

După eliminarea non-răspunsurilor, diferența devine mai clară. Astfel, 53,1% dintre respondenții care și-au exprimat o opțiune ar respinge demiterea președintelui, iar 46,9% ar vota pentru înlăturarea acestuia din funcție.

Datele indică o societate împărțită în privința evaluării activității lui Nicușor Dan, însă cu o majoritate care nu susține organizarea unei schimbări la nivelul președinției prin referendum.

Potrivit sondajului, susținerea pentru demiterea președintelui este mai ridicată în anumite categorii de populație.

Cea mai mare pondere a celor care ar vota pentru demitere se regăsește în rândul votanților AUR, unde procentul ajunge la 77%.

De asemenea, ideea demiterii este susținută de 63% dintre persoanele cu nivel primar de educație, de 55% dintre locuitorii din mediul rural și de 59% dintre utilizatorii platformei TikTok.

Aceste categorii se diferențiază semnificativ de media națională și reprezintă principalele segmente în care sprijinul pentru organizarea unui referendum de demitere este majoritar.

Opoziția față de demiterea lui Nicușor Dan este dominantă în rândul alegătorilor principalelor partide parlamentare pro-europene.

Astfel, 86% dintre votanții PNL și același procent dintre votanții USR declară că ar vota împotriva demiterii președintelui. În cazul electoratului PSD, 59% dintre respondenți resping această variantă.

Rezultate similare apar și în rândul persoanelor cu vârsta de peste 60 de ani, unde 59% sunt împotriva demiterii, precum și în cazul celor cu studii superioare, dintre care 73% ar vota pentru menținerea actualului președinte în funcție.

În plan geografic, cel mai ridicat nivel de opoziție față de demitere este înregistrat în București, unde 68% dintre respondenți ar respinge referendumul, și în marile orașe, unde procentul ajunge la 61%.

Directorul INSCOP, Remus Ștefureac, a apreciat că organizarea unui astfel de referendum ar amplifica incertitudinile politice existente și ar genera costuri suplimentare atât din punct de vedere economic, cât și social.

Barometrul INSCOP a analizat și opțiunile populației pentru depășirea actualei crize politice. Potrivit rezultatelor, 50,7% dintre respondenți consideră că cea mai bună soluție este formarea unui nou guvern pe baza actualei configurații parlamentare. În schimb, 41,3% susțin organizarea unor alegeri parlamentare anticipate.

Aproximativ 8% dintre participanți nu au exprimat o opinie.

Susținerea pentru formarea unui nou executiv este mai ridicată în rândul alegătorilor PSD, PNL și USR, al persoanelor în vârstă de peste 60 de ani, al celor cu studii superioare și al locuitorilor din mediul urban.

De cealaltă parte, alegerile anticipate sunt preferate în special de votanții AUR, de bărbați, de persoanele cu vârste între 45 și 59 de ani și de angajații din sectorul privat.

Sondajul a măsurat și opiniile privind orientarea strategică a României. Potrivit datelor, 65,6% dintre respondenți consideră că viitorul guvern ar trebui să mențină direcția pro-europeană și pro-occidentală a țării. În schimb, 26,2% sunt de părere că această orientare nu ar trebui continuată.

Restul respondenților nu au oferit un răspuns.

Sprijinul pentru menținerea parcursului european este cel mai puternic în rândul votanților PSD, PNL și USR, al persoanelor cu studii superioare, al celor de peste 60 de ani și al locuitorilor din București.

În schimb, datele indică un nivel mai ridicat de scepticism față de această direcție în rândul alegătorilor AUR și al persoanelor cu un nivel redus de educație.