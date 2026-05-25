Surse politice susțin că la Palatul Cotroceni este analizată posibilitatea unei desemnări „de etapă”, prin care procedura constituțională de formare a Guvernului să fie pornită oficial, chiar înainte ca partidele să ajungă la un acord privind viitoarea majoritate.

În acest scenariu, candidatul desemnat ar avea misiunea de a începe discuțiile pentru formarea Cabinetului și de a oferi partidelor un termen clar pentru finalizarea negocierilor. Totuși, desemnarea nu ar reprezenta automat și o garanție că respectiva persoană va ajunge în fața Parlamentului pentru votul de învestire.

Potrivit acelorași surse, dacă nu se va contura rapid o majoritate stabilă, candidatul desemnat ar putea chiar să își depună mandatul înainte de solicitarea votului de încredere, ceea ce ar deschide calea unei noi nominalizări.

În perioada următoare este așteptată și o nouă rundă de discuții între președintele Nicușor Dan și liderii formațiunilor parlamentare. Nu este exclusă nici organizarea unor consultări oficiale la Palatul Cotroceni, însă o decizie în acest sens nu a fost anunțată până în prezent.

În ultimele zile au circulat în spațiul politic mai multe variante privind persoana care ar putea primi mandatul de a forma viitorul Guvern.

Printre numele vehiculate se află atât politicieni, cât și persoane cu profil tehnocrat. Pe lista analizată s-ar regăsi consilierii prezidențiali Radu Burnete și Eugen Tomac, actualul ministru al Finanțelor Alexandru Nazare, specialistul FMI Delia Velculescu, liderul PSD Sorin Grindeanu și prim-vicepreședintele PNL Cătălin Predoiu.

Potrivit unor surse politice, dacă negocierile nu vor indica existența unei majorități clare, președintele ar putea opta pentru desemnarea unui consilier prezidențial, variantă care ar permite continuarea negocierilor fără asumarea imediată a unei formule politice definitive.

Constituția prevede că persoana desemnată pentru funcția de prim-ministru are la dispoziție zece zile pentru a solicita Parlamentului votul de încredere asupra programului de guvernare și asupra listei complete a Cabinetului.

În lipsa unei majorități predefinite, PSD este considerat de multe surse politice drept formațiunea care poate înclina balanța în procesul de formare a noului Executiv.

Social-democrații lucrează deja la variante de program de guvernare și analizează mai multe scenarii. Printre acestea se află un guvern susținut în jurul PSD, o coaliție largă PSD-PNL-USR-UDMR sau un executiv politic condus de un premier independent.

În interiorul partidului este discutată inclusiv posibilitatea unui guvern PSD sprijinit parlamentar de UDMR, grupul minorităților naționale și parlamentari independenți.

La rândul său, UDMR preferă o formulă largă de guvernare care să includă principalele partide parlamentare. În schimb, PNL și USR transmit, cel puțin la nivel declarativ, că ar înclina spre opoziție, ceea ce complică negocierile și reduce numărul variantelor de majoritate.

În acest context, orice formulă de guvernare pare să depindă într-o măsură importantă de decizia PSD și de capacitatea formațiunilor politice de a ajunge la un compromis în următoarele zile.

Procedura de formare a Guvernului este reglementată de articolul 103 din Constituție. Președintele desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru după consultarea partidului care deține majoritatea absolută în Parlament sau, în lipsa acesteia, după consultarea partidelor parlamentare.

După desemnare, candidatul are zece zile pentru a prezenta programul de guvernare și lista Cabinetului și pentru a solicita votul de încredere al Parlamentului.

Programul și componența Guvernului sunt dezbătute în ședință comună a Camerei Deputaților și Senatului, iar Executivul este învestit numai dacă obține votul majorității deputaților și senatorilor.

Abia după acordarea votului de încredere, membrii Guvernului depun jurământul în fața președintelui României.