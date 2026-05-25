Crin Antonescu a declarat duminică seară că schimbările produse în interiorul PNL reprezintă rezultatul unei strategii politice și nu simple coincidențe.

Potrivit acestuia, direcția adoptată de actuala conducere este vizibilă atât prin oamenii promovați în jurul lui Ilie Bolojan, cât și prin mesajele publice transmise în ultimul timp.

Antonescu a afirmat că observă o tendință prin care istoria și identitatea liberală sunt reinterpretate aproape exclusiv prin raportarea la PSD.

El a criticat ceea ce a numit o „isterie anti-PSD”, considerând că o astfel de abordare limitează rolul și tradiția unui partid cu peste un secol și jumătate de existență.

Fostul lider liberal a amintit și perioada mandatelor lui Klaus Iohannis, susținând că actualul discurs politic ignoră episoade importante din istoria recentă a partidului.

În opinia sa, PNL a avut contribuții importante la reformele postdecembriste, la orientarea pro-occidentală a României și la integrarea europeană, iar aceste momente nu ar trebui trecute în plan secund.

„Întâmplare nu prea are cum să fie. Nu pot da detalii sau dovezi, altele decât persoanele cu care s-a înconjurat Bolojan, anumite idei pe care le propagă, caracterul demagogic și ușor extremist. Probabil că e un proiect, văd că el se derulează, văd că istoria PNL-ului se reduce la această isterie anti-PSD. Nu știu de ce Iohannis e așa șters din istorie. Totuși, a îmbrăcat geaca roșie și a făcut scandal mare, să ne amintim cum a înlăturat guvernul PSD al lui Ponta, cum a refuzat să pună unui partid cu 46% din voturi câștigate prim-ministru, cum a intrat Dragnea la pușcărie. Iohannis a fost bun cât a fost bun. A fost bun că, în ciuda faptului că PSD a câștigat alegerile ca prim partid, nu le-a dat mandatul. A reduce istoria PNL și aspirațiile la o luptă monomaniacă împotriva PSD mi se pare păgubos. Bolojan, acum, este ca mare parte din PNL, într-un soi de euforie în avans. S-au îmbătat fără să bea. Niște ocazii electorale există. Se pot obține voturi pe treaba asta”, a spus Crin Antonescu la Antena 3 CNN.

Întrebat dacă actualele mișcări politice pot fi interpretate drept o pregătire a lui Ilie Bolojan pentru o candidatură la alegerile prezidențiale, Crin Antonescu a răspuns că vede deja un conflict politic între liderul liberal și președintele Nicușor Dan.

Fostul lider al PNL a afirmat că mai este mult timp până la următorul scrutin prezidențial și a criticat faptul că scena politică și spațiul public sunt preocupate de scenarii electorale pe termen lung.

Potrivit lui Antonescu, atât politicienii, cât și presa manifestă superficialitate atunci când discută despre ceea ce s-ar putea întâmpla peste patru ani, în condițiile în care situația internă și internațională este într-o continuă schimbare. El a apreciat că este prematură inclusiv dezbaterea privind un eventual al doilea mandat al actualului președinte.

Crin Antonescu a precizat că o eventuală candidatură a lui Ilie Bolojan la funcția supremă în stat ar fi un lucru legitim, dacă acesta își dorește să intre în cursa prezidențială. Totuși, fostul lider liberal a subliniat că până la următoarele alegeri mai sunt aproximativ trei ani și că prioritatea ar trebui să fie guvernarea țării.

„Eu cred că ei sunt într-un conflict politic deja. Eu știu că mai e mult până la alegeri. Eu știu că oamenii politici, în principal, avem superficialitatea de a discuta, într-o situație cu dinamica pe care o vedem, ce se va întâmpla peste patru ani. Dincolo de faptul că este o nerușinare chiar să discutăm de al doilea mandat al cuiva, dacă Bolojan are dorința de a candida și să devină președinte, este un lucru legitim. Real este că mai avem, până la alegeri, vreo trei ani bătuți pe muchie, în care România și românii trebuie să trăiască și să fie guvernați, să aibă politicieni cât de cât cerebrali”, a mai spus el. „Unde ați fost, Ciucu și Bolojan, când PNL «lingea clanțe» la Cotroceni? Când ați spus ceva, oricât de puțin, oricât de slab? Când ați piuit ceva?”, a spus politicianul.

El a adăugat, într-o notă ironică, că doar o eventuală suspendare a lui Nicușor Dan ar putea schimba actualul calendar politic, însă a remarcat că nu există suficiente voturi pentru un astfel de demers. În opinia sa, românii au nevoie în această perioadă de politicieni raționali și eficienți, capabili să gestioneze problemele curente ale țării.