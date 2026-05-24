Într-o postare pe Facebook, acesta a avertizat asupra riscului apariției unor tensiuni și rupturi interne, susținând că PNL nu poate deveni un partid puternic dacă își împarte membrii în tabere și categorii.

Bode susține că discursurile despre „adevărații liberali” sau despre excluderea unor membri ai partidului nu fac decât să accentueze tensiunile interne. Acesta avertizează că un proiect politic solid nu poate fi construit pe excluderi și delimitări între grupuri.

„PNL la răscruce. La 151 de ani de existență, Partidul Național Liberal se află în fața unei provocări reale de identitate și direcție politică. Obiectivul unui PNL mare în 2028 este legitim și mobilizator. Dar întrebarea esențială rămâne: cât de mare poate deveni PNL dacă, în loc să construim unitate, creăm falii? Etichetele de tip „adevărați liberali”, „liberali reformiști”, „trebuie eliminați cei care ascultau ordinele fostului președinte Iohannis”, nu unesc. Dimpotrivă, delimitează și exclud. Iar un partid mare nu se construiește pe excludere”, a scris Bode pe Facebook.

Lucian Bode a amintit că, în urmă cu 12 ani, fuziunea dintre PNL și PDL s-a realizat fără diferențieri între membri, inclusiv în organizațiile unde fostul PDL era majoritar. Acesta a subliniat că toți cei implicați au fost tratați ca liberali „de la egal la egal”, fără împărțirea partidului în categorii de membri „mai adevărați” decât alții.

Fostul ministru liberal a susținut că revenirea la astfel de etichete transmite semnalul că nu se dorește un PNL puternic și extins, ci unul mai restrâns și mai ușor de controlat. El a avertizat că astfel de mesaje afectează organizațiile din teritoriu și activul de partid, care are nevoie de direcție și unitate, nu de delimitări interne.

Bode a mai afirmat că un partid nu poate fi consolidat prin excluderi și resentimente, adăugând că persoanele care revin în formațiune cu dorințe de revanșă nu pot coagula energiile PNL. În acest context, el a precizat că se referă la Ludovic Orban.

Lucian Bode a afirmat că îi este greu să accepte lecții despre reformă din partea unor oameni care, în perioada în care se aflau la guvernare alături de liberali, ar fi blocat finanțări și ar fi penalizat ministere conduse de membri PNL. Fostul ministru a susținut că anumite structuri performante în atragerea fondurilor europene au fost afectate din motive politice, precizând că se referă la Cristian Ghinea.

Acesta și-a exprimat scepticismul că astfel de persoane pot contribui sincer la consolidarea unui „mare PNL”, avertizând că există riscul ca asemenea atitudini să ducă la dezintegrarea partidului.

Bode a mai declarat că, în opinia sa, adevărații liberali nu părăsesc partidul atunci când nu mai ocupă funcții importante și nu creează tabere interne într-un moment în care formațiunea are nevoie de coeziune și unitate.