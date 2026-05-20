Întrebat dacă ar prefera un guvern monocolor, Sorin Grindeanu a răspuns că PSD nu își dorește această soluție în primă fază, insistând că obiectivul principal rămâne reconstruirea coaliției pro-occidentale.

Totuși, liderul PSD a afirmat că nu exclude varianta în care doar PSD să facă parte din Executiv. El a explicat că i-a transmis acest lucru și președintelui, însă a subliniat că o asemenea formulă nu se află printre opțiunile preferate ale șefului statului și că decizia nu depinde exclusiv de social-democrați.

„Ceea ce preferă PSD-ul este să refacă, cât e posibil, această coaliţie de partide pro-occidentale. Asta este varianta, prima, pe care o preferă PSD-ul. (…) Este o treabă pe care nu o exclud, şi i-am spus-o şi preşedintelui, dar nu e una din variantele care, să spunem, e printre preferatele, până la urmă, a preşedintelui, că aţi văzut condiţiile. Aici nu ţine doar de PSD”, a spus liderul PSD pentru Adevărul.

În același timp, Sorin Grindeanu a lansat un nou atac la adresa lui Ilie Bolojan, despre care a spus că ar trebui să iasă din ceea ce el consideră a fi o campanie electorală pentru alegerile prezidențiale.

Președintele PSD a afirmat că au trecut aproximativ patru ani până la următorul scrutin prezidențial, amintind că în urmă cu două zile s-a împlinit un an de la turul al doilea al alegerilor în urma cărora Nicuşor Dan a fost ales președinte.

Grindeanu a declarat că i-ar recomanda lui Ilie Bolojan să se concentreze mai întâi pe formarea guvernului, iar ulterior să își continue activitatea politică și eventualele ambiții electorale. Liderul PSD a susținut că, din punctul său de vedere, este evident că Ilie Bolojan urmărește deja o campanie pentru alegerile prezidențiale.

„Eu sper că, într-un final, Ilie Bolojan să iasă din campania electorală pentru alegeri prezidenţiale. Acum două zile cred că s-a împlinit un an de când am avut turul 2, de când a fost ales domnul Nicuşor Dan, deci mai avem patru ani. (..) Eu i-aş recomanda să iasă un pic din priza asta, să facem guvernul, după aceea poate să facă ce vrea, să se ducă, să continue alegerile, sau campania pentru alegerile prezidenţiale, că este evident, din punctul meu de vedere, că asta se întâmplă şi asta urmăreşte”, a subliniat Grindeanu.

De asemenea, Grindeanu a declarat că moțiunea de cenzură a fost necesară nu doar din motive politice, ci mai ales din dorința de a stabiliza guvernarea în contextul provocărilor economice actuale.

Liderul PSD a susținut că prin această mișcare a fost oprită o guvernare pe care o consideră dezastruoasă, invocând în sprijinul afirmațiilor sale indicatorii macroeconomici publicați recent de INS și confirmați ulterior de Eurostat.

Grindeanu a afirmat că stabilitatea politică este benefică doar atunci când produce prosperitate și a susținut că direcția economică urmată până acum a fost una greșită. În acest context, el a explicat că schimbarea direcției politice și economice reprezintă soluția pe care PSD încearcă să o construiască în prezent.

Președintele PSD l-a atacat direct pe Ilie Bolojan, despre care a spus că este singurul care refuză găsirea unei soluții și că se agață de funcții. Totodată, Grindeanu a afirmat că USR ar fi ținut captiv de liderul liberal și a ironizat conducerea formațiunii, spunând că adevăratul lider al partidului nu mai este Dominic Fritz, ci Ilie Bolojan.

„Noi, de fapt, am oprit un soi de guvernare dezastruoasă, iar acest lucru nu îl spune PSD-ul, ci toți indicatorii macroeconomici, pe care INS i-a dat săptămâna trecută și Eurostat i-a întărit astăzi. Și am spus asta la toate consultările, la toate întâlnirile interne: că da, este bine să existe stabilitate, este foarte bine, atâta timp cât această stabilitate îți aduce prosperitate. Dacă drumul pe care mergi este unul prost, ceea ce așa a fost, atunci trebuie să găsești o soluție prin schimbarea direcției. Și asta încercăm să facem în acest moment. Despre asta este vorba, de fapt. Cine nu vrea să găsească o soluție și se agață în continuare de funcții este un singur om: Ilie Bolojan, care ține captiv USR-ul. Efectiv, USR-ul este captiv. Chiar îi întrebam pe niște reprezentanți de la USR dacă își dau seama că președintele lor nu mai este Fritz, ci Bolojan”, a mai spus Grindeanu.

Liderul PSD a afirmat că atacurile repetate ale lui Ilie Bolojan la adresa PSD nu contribuie în niciun fel la reducerea inflației sau la rezolvarea problemelor economice. El a susținut că această strategie politică demonstrează lipsă de soluții și impotență politică.

Grindeanu a comparat atitudinea lui Ilie Bolojan cu strategiile folosite în trecut de alți politicieni care și-au construit discursul public prin atacuri împotriva PSD, oferindu-l ca exemplu pe Klaus Iohannis și campaniile sale anti-PSD.

Președintele PSD a mai spus că regretă faptul că el și colegii săi nu au realizat mai devreme efectele politicii economice promovate de Ilie Bolojan și că nu au luat mai rapid decizia de schimbare a direcției politice.

În același timp, Grindeanu a criticat și poziționările venite din partea USR, afirmând că declarațiile potrivit cărora partidul nu poate sta la masă cu actualul PSD reprezintă o lipsă de decență. Liderul social-democrat a transmis că nu oferă lecții despre organizarea internă a altor partide și a cerut ca și ceilalți actori politici să evite comentariile privind conducerea și politicile interne ale PSD.

„Românii nu au o inflație mai mică dacă Ilie Bolojan, de o lună de zile, înjură de dimineața până seara PSD-ul, pentru că pare că aceasta este singura soluție pe care o are în acest moment. Suntem obișnuiți cu treaba aceasta. Să știți că nu este nici primul, probabil nu va fi nici ultimul, care adoptă o astfel de soluție, care arată, până la urmă, impotență politică. Am avut în trecut și alți oameni politici care și-au făcut programul politic exclusiv din atacuri la adresa PSD. Ultimul de anvergură a fost Klaus Iohannis, cu „giumbușlucurile” anti-PSD, dacă vă aduceți aminte. Mie îmi pare rău și am spus asta public, și pot să o mai spun o dată: regret, eu și colegii mei, că nu am realizat mai repede în ce fundătură ne duce această politică economică a lui Ilie Bolojan și că nu am luat această decizie mai rapid. Dar cei de la USR, de foarte multe ori, folosesc această nuanță: „Cu acest PSD nu putem să stăm la masă. Aceasta este lipsă de decență. Eu nu le dau lecții despre ce să facă în interiorul partidului lor. Aș vrea să se abțină în a da lecții PSD-ului și politicilor și chestiunilor noastre interne.”, spune Sorin Grindeanu.

În același timp, liderul social-democrat a subliniat și că varianta unui guvern de tehnocrați este, în opinia sa, mult mai slabă decât un guvern politic. Liderul PSD a precizat că i-a transmis această poziție și lui Nicuşor Dan.

Grindeanu a invocat experiența guvernului tehnocrat condus de Dacian Cioloş în perioada 2015-2016, despre care a spus că și-a demonstrat limitele în ceea ce privește administrarea și gestionarea treburilor statului.

Liderul PSD consideră că un executiv format din tehnocrați are numeroase minusuri, în special din cauza lipsei asumării răspunderii politice. Potrivit acestuia, în momente dificile, membrii unui asemenea guvern ar tinde să își paseze responsabilitatea unii altora, ceea ce ar afecta capacitatea de administrare a țării.

„I-am spus preşedintelui că mi se pare o variantă slabă, mult mai slabă decât un guvern politic. Un guvern de tehnocraţi, ultima dată, în 2015, 2016, cu domnul Cioloş, şi-a dovedit capacităţile de gestionare, de administrare a treburilor statului. Un guvern de tehnocraţi are foarte multe minusuri, pentru că toată lumea fuge de răspundere şi, la primul hop, mai greu, toţi vor arunca vina unul pe altul şi atunci nu s-ar gestionat bine lucrurile”, a subliniat acesta.

Sorin Grindeanu a respins și ideea unui guvern de avarie, cu mandat limitat pe termen scurt. El a explicat că un guvern votat de Parlament trebuie să aibă un mandat stabil până la următoarele alegeri parlamentare din 2028 și nu poate funcționa sub presiunea unui termen scurt sau a unei eventuale schimbări rapide.

Președintele PSD a mai afirmat că un executiv tehnocrat cu durată redusă de viață ar fi perceput ca slab inclusiv în interiorul ministerelor și instituțiilor statului, unde funcționarii nu ar mai trata cu seriozitate deciziile unui guvern despre care se știe că ar urma să fie înlocuit rapid.

În ceea ce privește varianta unui premier tehnocrat aflat în fruntea unui guvern politic, Grindeanu a spus că aceasta i se pare mai bună decât formula unui executiv integral tehnocrat. Liderul PSD a precizat că a discutat cu președintele Nicușor Dan despre profilul pe care ar trebui să îl aibă viitorul premier, fără a fi avansate nume concrete.

„Nu votezi un guvern să-i spui, ştii, te punem prim-ministru şi te punem ministru, dar în septembrie eşti pa. Nu aşa se pune problema. În momentul în care votezi un guvern, în momentul în care votezi, votezi până la alegerile parlamentare viitoare, în cazul nostru, în 2028. Nu-i spui acelui guvern, te votăm, dar e cu tic-tac-ul. La sfârşitul anului pleci acasă. Dincolo de faptul că ar fi un guvern slab, fiind tehnocrat, nici nu mai ascultă nimeni, ştiind prin ministere şi prin instituţiile că are o durată de viaţă scurtă”, a spus el.

Potrivit lui Grindeanu, viitorul șef al Guvernului trebuie să fie în primul rând un om al dialogului, capabil să comunice și să negocieze cu toate partidele dintr-o coaliție largă, formată din mai multe formațiuni parlamentare și grupul minorităților.

De asemenea, liderul PSD consideră că viitorul premier trebuie să fie bine ancorat în realitățile politice și administrative din România. El a avertizat că unui tehnocrat venit din afara sistemului politic românesc i-ar fi foarte greu să gestioneze un guvern politic dacă nu cunoaște arhitectura și specificul scenei politice locale.

Grindeanu a adăugat că ar fi de dorit ca viitorul premier să aibă și cunoștințe economice solide, făcând o comparație critică la adresa lui Ilie Bolojan, despre care a spus că ar fi avut un minus major din acest punct de vedere.

„Am discutat impersonal, nu s-a discutat de nume. Am spus că, din perspectiva noastră, noi vrem un prim-ministru care în primul rând să fie un om de dialog, ceea ce n-am avut în aceste 11 ani. (..) Dacă vrei să ai un guvern de coaliţie, în primul rând trebuie să discuţi foarte mult cu toate partidele care formează acea coaliţie. Şi am avut o coaliţie formată din patru partide parlamentare, plus un grup al minorităţilor. Asta ar fi prima calitate. A doua, să fie ancorat în realităţile româneşti. Să ştiţi că e foarte greu pentru cineva care ar veni cumva, paraşutat, fără să ştie specificul politic din România, că poţi să fii tehnocrat, dar să ştii arhitectura politică din România, dacă îţi lipseşte acest lucru e foarte greu să gestionezi un guvern politic. Şi cât de cât ar fi de dorit să aibă cunoştinţe economice, având în vedere minusul major pe care l-a avut Ilie Bolojan, din acest punct de vedere”, a mai arătat Grindeanu.

Întrebat despre numele Delia Velculescu, vehiculat pentru funcția de premier, Sorin Grindeanu a afirmat că nu o cunoaște și a pus sub semnul întrebării gradul în care aceasta este conectată la realitățile și politica din România.

Liderul PSD a subliniat că discuțiile purtate până acum au vizat exclusiv profilul viitorului premier și nu persoane concrete, precizând că orice eventuală propunere va trebui ulterior negociată politic.