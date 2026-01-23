Premierul Ilie Bolojan a atras atenția asupra vulnerabilităților sistemului de finanțare al administrației locale, avertizând că actualul model este nesustenabil. Într-o intervenție la Radio România Actualități, șeful Executivului a subliniat dependența excesivă a primăriilor de bugetul de stat și costurile ridicate generate de împrumuturile externe.

Potrivit lui Bolojan, veniturile proprii ale localităților sunt mult sub media europeană, în timp ce cheltuielile administrative sunt acoperite în mare parte prin transferuri de la centru. Premierul a oferit exemplul impozitului pe proprietate, care în România reprezintă doar 0,55% din PIB, comparativ cu 1,85% la nivel european, raportat la puterea de cumpărare.

„Avem dezechilibre în comparație cu țările europene, încasăm sume mult mai mici decât media UE. Administrația este dependentă de transferuri de la stat, nu avem banii, ne împrumutăm la dobânzi mari. Nu mai putem să mergem în această formulă”, a declarat acesta, în intervenția sa.

Primăriile care nu își încasează sumele datorate vor fi penalizate, a precizat șeful Executivului. El a menționat că problema nu ține doar de delăsare, ci și de lipsa unor instrumente legale care să permită recuperarea sumelor de la rău-platnici, inclusiv de la beneficiarii de ajutor social.

„Dacă nu îți încasezi banii, vei fi penalizat (primăriile vor fi penalizate – n.r.). În Europa se transferă: jumătate de la ei, jumătate de la buget. La noi, 80% de la bugetul de stat. La ei, veniturile din impozite le acoperă cheltuielile cu salariile, la noi veniturile sunt de 3 ori mai mici decât cheltuielile cu salariile”, mai spune Ilie Bolojan.

Deși România alocă aproape 3% din PIB pentru investiții locale, dublu față de media europeană, premierul a atras atenția că actualul model de finanțare a ajuns la un punct critic. Dobânzile plătite anual de stat echivalează cu valoarea programului „Anghel Saligny”, de 55 de miliarde de lei.

”Pachetul de măsuri corectează dezechilibrele bugetare. Suntem la aproape 3% din PIB volum de investiții realizat prin autoritățile locale, dublu față de media europeană. Aceste investiții sunt asigurate prin transfer de la bugetul de stat sau din fondurile europene. Pachetul stimulează performanța în administrație. Dacă vei încasa sumele, vei primi bani direct proporțional de la buget, dacă nu le încasezi vei fi penalizat. Întreg programul Saligny se ridică la circa 55 de miliarde de lei în toți acești ani. Doar dobânzile plătite de România sunt valoarea acestui program. Dacă nu reducem dobânzile, programul Saligny practic nu-l vedem. Aveam un nivel al impozitelor destul de mic, aveam foarte multe excepții. Dacă erai beneficiar de ajutor social nu ți se putea reține chiar dacă nu plăteai niciun impozit și nicio taxă, uneori locuind într-o casă fără autorizație de construire, tot felul de elemente care nu permiteau administrației să rezolve toate cazurile Cel mai important element este voința administrației. Avem nevoie sa crestem taxele locale. In acelasi timp, trebuie sa corectam lucrurile care au fost facute prost in ultimii ani, banii tb redirectionati catre proiecte care genereaza dezvoltare. daca facem o analiza, am pompat multi bani, cresterea noastra economica a inceput sa scada”, a spus Bolojan la Radio România Actualități.

Premierul a mai criticat proiectele ineficiente care nu aduc beneficii comunității: canalizări folosite de un procent redus din populație, școli renovate fără elevi sau stadioane construite pentru echipe minore.