Analiștii Citi, după o vizită recentă la București, transmit o perspectivă preponderent optimistă pentru economia României în 2026. Specialiștii estimează că acest an va marca un proces de reechilibrare macroeconomică, caracterizat de o creștere moderată, dar constantă, o scădere vizibilă a inflației în a doua jumătate a anului și reducerea semnificativă a deficitului bugetar.

Potrivit raportului Citi, deficitul ar putea coborî sub pragul de 6% din PIB, peste estimările inițiale, pe fondul unei execuții bugetare mai bune decât se anticipa, al consolidării fiscale și al unei colectări mai eficiente a veniturilor. Inflația este așteptată să înregistreze un declin accelerat în semestrul al doilea, susținut de efectele de bază și măsurile fiscale implementate, deși există incertitudini legate de eliminarea plafonului pentru alimentele de bază și pentru gazele naturale.

Banca Națională a României ar urma să mențină o poziție prudentă, cu eventuale reduceri ale dobânzii abia spre finalul verii sau începutul toamnei. În ceea ce privește balanța externă, Citi anticipează o ajustare graduală a deficitului de cont curent, până la circa 7% din PIB în 2026, pe fondul temperării importurilor și al creșterii fluxurilor de fonduri europene, estimate la aproximativ 15 miliarde de euro, majoritar prin PNRR.

Din perspectiva fiscală și politică, agenția apreciază determinarea premierului Ilie Bolojan și a Guvernului de a continua agenda de consolidare, chiar și în contextul tensiunilor din coaliție și al costurilor politice. Această continuitate, combinată cu fundamentale macroeconomice mai solide, întărește atractivitatea obligațiunilor guvernamentale românești pentru investitori, chiar dacă poziționarea investitorilor străini rămâne deja ridicată și există anumite constrângeri tehnice.

Pe plan investițional, Citi consideră că titlurile ROMGB continuă să fie o opțiune atractivă pentru tranzacții de tip carry trade, iar stabilitatea fundamentelor economice face dificilă contestarea traiectoriei generale. Fluxurile de fonduri din UE, în special plățile din PNRR, sunt așteptate să susțină atât finanțarea guvernamentală, cât și stabilitatea monedei naționale.

Analiza Citi indică un 2026 favorabil României: un an al consolidării fiscale, al stabilității macroeconomice și al relansării investițiilor, cu perspective de scădere a inflației și de reducere a deficitului, într-un context de continuitate politică și responsabilitate guvernamentală.