Procurorii DIICOT au extins ancheta asupra grupului infracțional organizat în jurul Nordis, din care face parte și Laura Vicol, potrivit informațiilor publicate de RomaniaTV. Avocata penală și soțul său, Vladimir Ciorbă, împreună cu administratorii Nordis, sunt acuzați de bancrută frauduloasă. Potrivit documentelor, aceștia au ridicat din firmă, care trebuia să livreze casele oamenilor păgubiți, peste 56 de milioane de lei fără nicio justificare, creând în documentele contabile datorii fictive pentru firma care a înșelat clienții.

Documentele arată că asociații și-au anulat obligația de a returna banii și i-au cheltuit pentru beneficiul personal, iar partea rămasă de justificat totaliza peste 56 de milioane de lei, fără documente justificative, ceea ce a generat o gaură patrimonială masivă. Vladimir Ciorbă figura cu o datorie de 6,4 milioane de lei față de firmă.

Sute de persoane au fost păgubite prin schema Nordis. Aproape 1.000 de clienți au plătit 75 de milioane de euro pentru apartamente la malul mării pe care nu le-au mai primit niciodată. Compania a vândut aceleași apartamente mai multor persoane și a încasat zeci de milioane de euro, însă majoritatea proiectelor au rămas doar pe hârtie. Mulți dintre cei rămași fără economiile de-o viață au ajuns să dezvolte probleme de sănătate severe.

„Și-au anulat propria obligație de a returna 56 de milioane de lei extrași discreționar din companie și mai concret, au cheltuit pentru beneficiul personal banii promitenților cumpărători (…) Problema este că acea nesemnificativă parte rămasă de justificat ulterior totaliza peste 56 de milioane de lei, sumă pentru care asociații nu au prezentat niciodată documente justificative. Astfel, în contabilitatea Nordis s-a creat o gaură patrimonială masivă. Banii lipseau fizic din conturi, iar în evidențe, societatea figura cu creanțe. CIORBĂ VLADIMIR – avea o datorie de 6,4 milioane de lei față de firmă”, arată dosarul de la Tribunalul Bucuresti.

Cu banii extrași din Nordis, Laura Vicol și-a cumpărat genți de lux și a petrecut pe Riviera Franceză, potrivit sursei mențioante. După condamnare, i s-a făcut rău, iar în apărarea ei a intervenit Ancuța Alexandrescu, auto-numită fiica adoptivă a patronului penal, care acum o susține. Vicol era programată pentru o operație la inimă.

În același timp, Maricel Păcuraru este implicat în scheme similare. Acesta a dat faliment unei companii, lăsând angajații fără salarii și fără contribuțiile la stat, și a prejudiciat statul român cu aproximativ 115 milioane de lei. Firma sa figurează cu datorii masive la bugetul de asigurări sociale (88,7 milioane lei), la asigurările de șomaj (2,1 milioane lei) și la sănătate (34,1 milioane lei).

În timp ce Păcuraru trăiește într-un luxos palat în centrul capitalei, oamenii de rând suportă consecințele, stând la cozi pentru plata taxelor și impozitelor. Statul continuă să încaseze birurile, iar cetățenii sunt amenințați că ar putea rămâne fără locuințe, în timp ce responsabilii de fraude și falimente trăiesc în opulență.