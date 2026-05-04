În urma analizelor de risc fiscal desfășurate în domeniul comercializării metalelor prețioase, inspectorii ANAF Antifraudă din București au identificat opt societăți din județul Prahova. De la acestea a fost dispusă confiscarea sumei de 4,51 milioane de lei, după ce s-a constatat că au topit în lingouri aproape 12 kilograme de aur, pe care ulterior le-au comercializat fără a deține autorizațiile necesare.

Acțiunile de control au fost derulate în perioada 12.03.2026 – 28.04.2026, în județul Prahova, cu participarea a 14 inspectori din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală. Verificările au vizat modul de respectare a legislației specifice privind evidența, proveniența și comercializarea bunurilor din metale prețioase.

În urma controalelor, inspectorii au constatat mai multe abateri semnificative, precum lipsa documentelor care să ateste proveniența mărfurilor deținute, prelucrarea metalelor prețioase sub formă de lingouri, precum și comercializarea acestora fără autorizație legală.

Pentru încălcarea prevederilor Legii nr. 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare și ale Legii nr. 296/2003 privind unele măsuri fiscal-bugetare, au fost aplicate sancțiuni constând în amenzi totale de 105.000 de lei. Totodată, au fost confiscate bijuterii din aur și diamante în greutate de 28,66 grame, în valoare de 26.154 de lei, precum și suma de 4.511.837 de lei, reprezentând contravaloarea celor aproape 12 kilograme de aur comercializate sub formă de lingouri.

Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF a anunțat că va continua acțiunile de control în domeniile comerțului cu metale prețioase și al activităților de amanet, în vederea asigurării unui mediu fiscal corect și a protejării consumatorilor.

La data de 31 martie 2026, inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au dispus confiscarea sumei de 68,93 milioane de lei, echivalentul a peste 13,5 milioane de euro, sumă provenită din activități de schimb valutar desfășurate fără autorizație de funcționare de către o societate din București.

Măsura a fost luată în urma monitorizării activității desfășurate prin cele nouă puncte de lucru ale societății, care au continuat să efectueze operațiuni de schimb valutar chiar și după revocarea autorizației în luna februarie a aceluiași an. Revocarea a fost dispusă ca urmare a înregistrării unor obligații fiscale restante, precum și a situației juridice a administratorului firmei.

În urma verificărilor, inspectorii antifraudă au stabilit că, în perioada ulterioară retragerii autorizației, societatea a realizat operațiuni de schimb valutar în valoare totală de 68,93 milioane de lei. Pentru aceste sume a fost aplicată măsura confiscării, conform prevederilor legale în vigoare. În vederea executării măsurii, inspectorii au ridicat întreg disponibilul în lei și valută existent la momentul controlului în cele nouă puncte de lucru ale societății.

Într-o altă acțiune de control, desfășurată la o casă de amanet, inspectorii antifraudă au confiscat 21,95 kilograme de aur, evaluate la peste 8,5 milioane de lei, precum și suma de 1,37 milioane de lei provenită din vânzarea unor lingouri de aur. În urma verificărilor s-a constatat că societatea nu a respectat prevederile legale privind evidența tranzacțiilor și a stocurilor, precum și reglementările aplicabile comercializării metalelor prețioase.

Pe lângă măsurile de confiscare, societatea a fost sancționată contravențional cu o amendă în valoare de 10.000 de lei. Aceasta a fost selectată pentru control în baza analizei de risc, în cadrul acțiunilor care vizează domeniul producerii, prelucrării și comercializării metalelor prețioase, precum și activitățile de prestări servicii asociate acestor bunuri.

ANAF, prin Direcția Generală Antifraudă Fiscală, desfășoară acțiuni constante pentru prevenirea și combaterea activităților economice derulate cu încălcarea cadrului legal, utilizând instrumentele prevăzute de lege pentru protejarea intereselor bugetare ale statului și asigurarea unui mediu concurențial corect.

În acest context, autoritățile vor continua controalele în domeniile cu risc fiscal ridicat, inclusiv în activitățile de schimb valutar, comerț cu metale prețioase și activități de amanet, în scopul asigurării unui mediu fiscal echitabil și al protejării drepturilor consumatorilor.

La data de 17 martie 2026, inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF au confiscat 23,16 kilograme de aur și 9,51 kilograme de argint, în valoare totală de aproximativ 12,56 milioane de lei. Măsura a fost dispusă în urma finalizării unor controale desfășurate la operatori economici din municipiul Bacău, care activează în domeniul comerțului cu bijuterii și metale prețioase.

Acțiunile de control au fost demarate pe baza analizelor de risc fiscal și au vizat verificarea respectării legislației privind evidența, proveniența și comercializarea bunurilor din metale prețioase. Verificările au fost extinse și asupra unei alte societăți aflate în legătură cu operatorul economic inițial, după ce au fost identificate deficiențe similare în activitatea acesteia.

În urma controalelor, inspectorii ANAF Antifraudă au constatat nereguli semnificative, printre care evidența deficitară a stocurilor și lipsa documentelor justificative privind proveniența unor cantități importante de bunuri comercializate. În consecință, au fost dispuse măsuri de confiscare pentru 6.560 de piese din aur, evaluate la aproximativ 12,24 milioane de lei, precum și pentru 1.989 de piese din argint, în valoare de aproximativ 323.000 de lei.

Pe lângă confiscarea bunurilor, au fost aplicate sancțiuni contravenționale în cuantum total de 20.000 de lei, conform prevederilor legale în vigoare. Bunurile confiscate au fost predate instituțiilor abilitate, în conformitate cu procedurile stabilite de lege.

Direcția Generală Antifraudă Fiscală își menține angajamentul de a combate evaziunea fiscală și de a intensifica acțiunile de control în domeniile cu risc fiscal ridicat. Aceste verificări vor continua pentru asigurarea respectării cadrului legal, protejarea intereselor bugetare ale statului și menținerea unui mediu concurențial corect.

În acest context, ANAF – DGAF reamintește operatorilor economici obligația de a respecta prevederile legale privind evidența și trasabilitatea bunurilor din metale prețioase.

La data de 6 martie 2026, inspectorii ANAF Antifraudă din București au dispus confiscarea unor bunuri în urma unor verificări efectuate la o societate comercială din județul Călărași. La sfârșitul lunii februarie 2026, aceștia au identificat și confiscat aproximativ 6 kilograme de aur și diamante, cu o valoare totală de 3,7 milioane de lei. Totodată, au fost confiscate încasări și au fost aplicate amenzi în cuantum total de 18.000 de lei.

Întreaga cantitate de aur a fost predată Trezoreriei Statului, în conformitate cu procedurile legale în vigoare. Societatea a fost selectată pentru control în urma analizelor de risc fiscal realizate de inspectorii ANAF Antifraudă, care au indicat existența unor activități de comercializare a bijuteriilor din aur, a diamantelor și a lingourilor de aur, fără documente de proveniență.

Verificările au fost extinse și asupra unei a doua societăți, care desfășoară activități de amanet în aceeași locație cu prima firmă identificată și care este controlată de aceeași persoană. În cazul acestei firme, inspectorii au identificat peste 50 de kilograme de piese din aur și alte metale prețioase, dintre care proveniența a peste 15 kilograme urmează să fie clarificată.

În paralel, inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală analizează și modul de aplicare a taxei pe valoarea adăugată în cazul tranzacțiilor cu lingouri de aur, estimând obligații fiscale suplimentare de aproximativ 1,5 milioane de lei.

Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF își menține angajamentul de a asigura un mediu fiscal echitabil și de a proteja drepturile consumatorilor, continuând în mod susținut controalele în domeniile comerțului cu metale prețioase și al activităților de amanet.