Lira sterlină atinge cel mai ridicat nivel din ultimele zile
Potrivit cursului comunicat de BNR, lira sterlină a fost cotată la 5,8604 lei, marcând o creștere semnificativă și cel mai ridicat nivel înregistrat după 6 februarie 2026.
Leul românesc a pierdut aproape un ban în raport cu moneda britanică, evoluție care reflectă presiunile existente pe piața valutară și ajustările curente ale fluxurilor financiare.
Euro se menține peste pragul de 5 lei
Moneda unică europeană a fost evaluată la 5,0953 lei, în creștere comparativ cu finalul săptămânii precedente. Nivelul confirmă menținerea euro peste bariera psihologică de 5 lei, într-un context caracterizat de inflație persistentă și incertitudini fiscale.
În schimb, leul a înregistrat o apreciere față de alte valute majore. Dolarul american a coborât la 4,2940 lei, iar francul elvețian la 5,5781 lei.
Mișcările diferite între valute reflectă evoluțiile externe, inclusiv dinamica piețelor internaționale și poziționarea investitorilor față de activele considerate sigure.
Aurul accelerează creșterea
BNR a anunțat o nouă majorare a prețului aurului. Gramul de aur a ajuns la 691,4237 lei
Creșterea depășește 5,4 lei față de ultima cotație, consolidând tendința ascendentă a metalului prețios. Evoluția este susținută de cererea ridicată pentru active de refugiu, pe fondul volatilității globale și al tensiunilor economice.
Aurul rămâne un indicator relevant pentru percepția de risc din piețele financiare.
ROBOR la 3 luni, nemodificat
Indicele ROBOR la 3 luni, referință pentru costul creditelor în lei cu dobândă variabilă, a fost cotat la 5,83%, nivel identic cu cel publicat vineri, 13 februarie 2026.
Stabilitatea ROBOR sugerează o relativă echilibrare a lichidității din piața interbancară, în așteptarea următoarelor semnale de politică monetară din partea BNR.
Ce înseamnă evoluțiile pentru populație și companii
Deprecierea leului față de euro și liră poate avea efecte asupra:
– prețurilor bunurilor importate
– ratelor la creditele în valută
– costurilor firmelor cu expunere externă
În paralel, menținerea ROBOR influențează direct ratele pentru debitorii în lei, în timp ce creșterea aurului reflectă apetitul investitorilor pentru protecție în perioade de incertitudine.
Contextul pieței
Mișcările valutare apar într-un climat economic dominat de:
-inflație încă ridicată
-creștere economică modestă
-ajustări fiscale
-volatilitate internațională
În acest cadru, evoluțiile zilnice ale cursului și dobânzilor rămân atent monitorizate de investitori și consumatori.
