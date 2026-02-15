Vacanțele românilor în anul 2026 au un numitor comun: confort, accesibilitate și apropiere de casă. Sebastian Constantinescu, fondator și CEO al Travel Planner, ne dezvăluie care sunt destinațiile și tipurile de sejur preferate de turiști. Bulgaria rămâne vedeta incontestabilă, cu hoteluri all inclusive și facilități pentru copii, stațiuni la malul mării și prețuri care se încadrează, în majoritatea cazurilor, între 350 și 500 de euro de persoană pe săptămână.

În cadrul unui interviu acordat pentru Capital.ro, Constantinescu ne-a explicat cum pot românii să găsească vacanțe premium fără stres financiar și ce destinații au devenit tot mai atractive în ultimii ani.

Sebastian Constantinescu, fondator și CEO al Travel Planner: – Dacă ne referim la Bulgaria, țara pentru care noi avem cel mai mulți clienți și pe care ne-am specializat în cei 18 ani de la lansare, putem să spunem că vacanțele cele mai căutate sunt cele cu servicii all inclusive sau ultra all inclusive.

Totodată, pentru români este foarte important ca hotelurile să includă parcare gratuită, să fie pe plajă sau cât mai aproape de plajă, să ofere șezlonguri gratuite, iar stațiunile să fie aproape de România. De asemenea, românii preferă vacanțele în stațiunile mari sau în apropierea acestora.

Însă cel mai important este ca aceste hoteluri all inclusive sau ultra all inclusive să aibă facilități pentru copii pentru că Bulgaria este mai ales o destinație pentru familii. Și, așa cum a reieșit și din studiul pe care l-am desfășurat în ianuaria anul acesta, românii își doresc ca bugetul să fie în jurul a 500 de euro de persoană pe săptămână.

Sebastian Constantinescu, fondator și CEO al Travel Planner: – Într-adevăr, 40% dintre turiștii români își permit să cheltuiască pentru vacanța de vară din acest an între 350 și 500 de euro de persoană, iar 32% între 500 și 1.000 de euro, conform datelor din studiul pe care l-am realizat în ianuarie 2026.

Cu un buget de 350-500 de euro de persoană pe săptămână, românii își pot găsi cazare în toate stațiunile la hoteluri de trei și patru stele, servicii all inclusive. Practic, singurele servicii la care nu au acces sunt cele ultra all inclusive și la hoteluri de 5 stele.

Românii care aleg Bulgaria pentru vacanța de vară preferă stațiunile Nisipurile de Aur, Albena, Sunny Beach, Constantin și Elena, dar în ultimii doi ani a existat un interes tot mai mare pentru Sveti Vlas datorită hotelurilor noi, premium.

Sebastian Constantinescu, fondator și CEO al Travel Planner: – Dacă ne uităm la toate opțiunile pe care le au românii (turism în România, în țările din apropiere – Bulgaria, Grecia, Turcia; în țările Europei vestice și în afara Europei), Bulgaria este de departe destinația cu cele mai mici prețuri raportat la calitatea serviciilor primite. Practic, Bulgaria are cel mai bun raport calitate-preț.

La prețuri accesibile, inclusiv de 350-500 de euro pe săptămână de persoană, românii au acces la hoteluri premium de 4 stele, all inclusive. Pentru hoteluri de 5 stele, tot servicii all inclusive, prețurile încep de la 550 de euro. De asemenea, românii preferă Bulgaria pentru că este aproape și a devenit și mai accesibilă după trecerea la Schengen.

Sebastian Constantinescu, fondator și CEO al Travel Planner: – Bulgaria, Grecia și Turcia sunt în general destinațiile preferate de români pentru vacanța de vară. Dintre aceste trei țări care domină de foarte mulți ani în preferințele românilor, aș putea să zică că Turcia s-a s-a scumpit foarte mult pentru sezonul următor, iar Grecia a continuat un trend crescător pe care l-am observat după pandemie.

Da, și în Bulgaria am văzut creșteri anuale de 5-10% – acestea sunt majorări obișnuite, dar în Bulgaria poți găsi opțiuni de preț în toate stațiunile. Așadar, în fiecare stațiune poți găsi servicii atât pentru un buget de 350 de euro de persoană pe săptămână cât și pentru 1.500 de euro de persoană.

Sebastian Constantinescu, fondator și CEO al Travel Planner: – Așa cum spuneam și la întrebarea anterioară, românii își pot găsi în toate stațiunile cazare fără să fie stresați de buget pentru ca toate oferă servicii atât la prețuri de 350-500 de euro cât și de 1.000 de euro. Mai simplu spus, toate stațiunile oferă cazare pentru „toate buzunarele.”

Sebastian Constantinescu, fondator și CEO al Travel Planner: – În general, în Bulgaria te poți încadra în 1.000 de euro de persoană pentru cinci nopți la un hotel premium și chiar super premium, cu servicii all inclusive și situat pe plajă.

Analiza serviciilor hotelurilor cu care lucrăm ne-a arătat că tarifele pentru o săptămână la mare în Bulgaria în vara 2026 variază în prezent între 170 – 1.100 de euro de persoană. Astfel, o vacanță de șapte nopți la un hotel premium (5 stele) în Bulgaria pentru începutul lunii iulie 2026 costă 550 – 1.100 de euro de persoană, în funcție de varianta aleasă (mic dejun, demipensiune sau all inclusive), în timp ce la un hotel superior (4 – 5 stele) între 440 și 1.000 de euro de persoană.

O săptămână la un hotel din categoria convenabil (în general 4 stele) costă între 250 și 1.000 de euro, iar la un hotel din categoria „pentru toți” (3 – 4 stele) prețurile sunt de la 170 la 700 de euro. Deci se întâmplă mai rar în Bulgaria ca prețurile “să sară rapid de 1.000 de euro de persoană” pentru 5-7 zile, dar dacă tariful trece de 1.000 de euro înseamnă că acea persoană și-a ales un hotel de 5 stele cu servicii all inclusive sau ultra all incusive.

Sebastian Constantinescu, fondator și CEO al Travel Planner: – Aproximativ 2/3 dintre oferte se încadrează sub 500 de euro, iar la acest preț turiștii au acces la hoteluri de patru stele, care includ servicii all-inclusive și de cele mai multe ori se află la malul mării. Acestea sunt serviciile pe care oamenii și le doresc, iar faptul că au acces la ele la prețuri rezonabile îi face să fie foarte mulțumiți.

De altfel, în 18 ani de la fondarea Travel Planner am lucrat cu peste 500.000 de turiști și aproximativ 97% dintre aceștia ne recomandă serviciile, iar aceste recomandări vă dați seama că se referă și la hotelurile cu care lucrăm.

De obicei, ofertele hotelurile în care oamenii se pot caza cu sub 500 de euro de persoană pe săptămână se rezervă destul de bine în perioada de early booking, adică între octombrie/noiembrie – februarie pentru că atunci este cea mai mare diversitate de opțiuni de cazare, iar multe hoteluri oferă reduceri.