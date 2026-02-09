Accesul la o locuință socială este permis exclusiv persoanelor sau familiilor care se încadrează în limitele de venit stabilite prin regulamentul local, iar criteriul financiar este primul filtru aplicat de autorități. Potrivit normelor aprobate de Consiliul Local, pot solicita închirierea unei locuințe sociale familiile sau persoanele al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în ultimele 12 luni, este sub nivelul câștigului salarial mediu net lunar pe total economie.

În același timp, regulamentul prevede explicit că solicitantul trebuie să fie major și să aibă domiciliul stabil în municipiul Ploiești, condiție obligatorie pentru înregistrarea cererii. Evaluarea dosarelor se face raportat la situația reală a familiei, luându-se în considerare veniturile declarate și documentele justificative depuse.

Un criteriu esențial este situația locativă actuală a solicitantului și a membrilor familiei. Titularul cererii, împreună cu soțul sau soția și copiii aflați în întreținere, nu trebuie să dețină în proprietate o locuință. O excepție clară este prevăzută pentru victimele violenței domestice, care pot solicita o locuință socială până la data finalizării partajului, prin una dintre formele legale prevăzute.

De asemenea, regulamentul stabilește că solicitantul și membrii familiei nu trebuie să fi înstrăinat o locuință după data de 1 ianuarie 1990 și nici să fi beneficiat de sprijinul statului sub formă de credite sau execuție pentru realizarea unei locuințe. O altă condiție obligatorie este ca persoanele respective să nu dețină, în calitate de chiriaș, o altă locuință din fondul locativ de stat, scriu cei de la observatorulph.ro.

Acordarea unei locuințe sociale este condiționată de respectarea cumulativă a tuturor criteriilor stabilite de autoritatea locală, iar nerespectarea unuia singur poate duce la respingerea cererii. Regulamentul local detaliază situațiile în care dosarul este considerat neeligibil, inclusiv cazurile în care solicitantul a beneficiat anterior de ajutoare pentru construirea sau achiziționarea unei locuințe.

În evaluarea dosarelor, autoritățile verifică și dacă solicitantul sau membrii familiei au avut contracte de închiriere din fondul locativ de stat sau dacă dețin alte spații locative, chiar și în calitate de chiriași. Toate aceste aspecte sunt analizate pe baza documentelor oficiale depuse și a declarațiilor pe proprie răspundere.

Un element important îl reprezintă situațiile speciale, precum cele ale persoanelor evacuate din imobile retrocedate, ale celor proveniți din instituții de ocrotire socială sau ale beneficiarilor unor legi speciale, inclusiv Legea recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989. În aceste cazuri, solicitantul trebuie să facă dovada clară a situației sale prin acte oficiale.

Pentru victimele violenței domestice, regulamentul prevede posibilitatea accesului la o locuință socială pe baza unui ordin de protecție emis de poliție sau de instanța de judecată, document care trebuie să ateste explicit această calitate.

Dosarul pentru obținerea unei locuințe sociale trebuie să fie complet și să includă documente care dovedesc atât identitatea, cât și situația familială și financiară a solicitantului. Sunt necesare copii ale actelor de identitate pentru toți membrii familiei, precum și copii ale actelor de stare civilă.

Pentru justificarea veniturilor, solicitantul trebuie să depună documente specifice, în funcție de situație. Pensionarii, șomerii sau beneficiarii de alocații și indemnizații trebuie să prezinte copii ale taloanelor de plată pe ultimele 12 luni. Salariații sunt obligați să depună adeverințe eliberate de angajator, din care să reiasă venitul net lunar realizat în aceeași perioadă.

În plus, sunt necesare adeverințe care să ateste că minorii aflați în întreținere frecventează cursurile unei instituții de învățământ și, dacă este cazul, că beneficiază de bursă. Autoritățile solicită și adeverințe eliberate de organele financiare teritoriale, din care să rezulte veniturile realizate de membrii majori ai familiei.

Dosarul poate include sentințe civile de divorț, hotărâri privind încredințarea minorilor sau stabilirea pensiilor alimentare, precum și copii ale contractelor de închiriere sau comodat pentru spațiul locativ în care solicitantul locuiește în prezent. În situația în care solicitantul nu realizează venituri, acesta trebuie să dea o declarație pe proprie răspundere în fața funcționarilor Serviciului Locuințe Sociale.

La depunerea dosarului este obligatorie și o declarație notarială prin care solicitantul confirmă că nu deține o locuință, nu a înstrăinat una după 1 ianuarie 1990 și nu a beneficiat de sprijinul statului pentru construirea unei locuințe. Pentru cazurile speciale, pot fi depuse documente privind evacuarea din imobile retrocedate, proveniența din centre de ocrotire socială sau certificate medicale și de handicap.

Depunerea cererilor se face la sediul municipalității, iar autoritățile locale precizează explicit procedura administrativă.