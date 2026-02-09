Uniunea Europeană introduce un nou sistem de clasificare pentru certificatele de performanță energetică. Scara veche, de la A+ la H, va fi înlocuită cu o clasificare uniformă de la A la G, similară celei utilizate pentru electrocasnice.

Clasa A va fi rezervată exclusiv clădirilor cu emisii zero, în timp ce clasa G va include cele mai slab performante aproximativ 15% dintre clădiri.

Această schimbare face ca multe certificate energetice emise anterior să nu mai fie acceptate, chiar dacă sunt încă valabile din punct de vedere formal. În practică, documentele vechi vor deveni inutilizabile pentru tranzacții și contracte noi.

Începând cu aplicarea noilor reguli, proprietarii care doresc să vândă sau să închirieze un imobil vor fi obligați să prezinte un certificat de performanță energetică emis conform noilor standarde. Lipsa acestui document poate duce la întârzieri majore în tranzacții și la sancțiuni administrative care pot ajunge până la 10.000 de euro.

Obligația nu se limitează doar la vânzări sau închirieri noi. Certificatul energetic va fi necesar și pentru reînnoirea contractelor de închiriere, precum și pentru proiecte de renovare majoră, ceea ce extinde semnificativ aria de aplicare a documentului.

Noul certificat nu va mai indica doar nivelul de eficiență energetică al clădirii. Documentul va include și recomandări concrete pentru îmbunătățirea performanței energetice, precum modernizarea sistemului de încălzire, izolarea fațadei sau înlocuirea ferestrelor.

Prin aceste informații suplimentare, certificatul se transformă într-un ghid de renovare, oferind proprietarilor o imagine clară asupra măsurilor necesare pentru creșterea eficienței energetice și reducerea consumului.

Deși certificatele de performanță energetică au, în general, o valabilitate de zece ani, din mai 2026 doar documentele emise conform noilor reguli vor fi acceptate în multe situații. Proprietarii care solicită certificatul prea târziu riscă timpi mari de așteptare pentru programări, ceea ce poate întârzia semnarea contractelor sau demararea lucrărilor de renovare.

Pentru cei care intenționează să vândă, să închirieze sau să modernizeze o proprietate după 2026, obținerea din timp a unui certificat energetic conform noilor standarde devine o etapă obligatorie în planificarea oricărui proiect imobiliar.